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【FOCUS】意外降息+融資擔保　增量工具試探頻閃

16/08/2022

　　一邊是「穩經濟政策應出盡出」，另一邊是「不超發貨幣、不透支未來」，7月進一步轉弱的中國經濟數據，恐意味當局「既要、且要、還要」的心態，亟需轉向更有力、更實質的增量政策工具。而央媽出其不意降息、離岸人幣兌美元單日急貶逾1%、國資背景機構據報為示範房企中票全額擔保，試探信號頻閃。



信心不足致流動性淤積



　　自人行副行長劉國強1月直言「一年之計在於春，要靠前發力」，總理李克強5月再疾呼「看得準的新舉措能用盡用，5月能出盡出」，惟最新揭盅的7月工業增加值、固定投資、消費支出、青年就業、商品住宅銷售，全數指向經濟元氣未復，坊間甚至預期經濟增速未來數月恐續放緩，到底是何環節出了問題？

 


　　要回答此問題，7月信貸數據可一窺端倪－－當月廣義貨幣(M2)餘額同比增12%，錄逾六年最快；但新增人幣貸款卻遠遜預期，社會融資增量更錄六年新低；簡而言之，即是天量流動性淤積或空轉。何解？玄機就在信心二字。

 

 

 

 


　　 耐人尋味的是，官媒《人民網》在7月數據發布前三天曾引述專家稱，人行料將重點控制通脹，短期不太可能出現政策性降息。不過就在周一，央媽就出其不意宣布下調中期借貸款便利(MLF)及7天期逆回購中標利率各10基點，被形容為打響下半年政策加碼穩增長的第一槍。

 


慎防「哀莫大於心死」



　　周二(16日)，央媽旗下《金融時報》再指，「需要出台更多刺激措施來提振經濟增長」，而離岸人幣一度低見6.8199，相當於較上周五(12日)高點急挫逾千點。

 


　　 除了容忍離岸價跌穿6.8心理關口，面對房地產這個昔日增長引擎熄火，「救項目不救房企」的方向亦似轉向。最新消息指，國資背景的中債信用增進公司將向龍湖等示範房企提供中票全額擔保，而龍湖已確定最早本月在銀行間市場發行不超過15億元人民幣中期票據。

 


　　 部分地產商獲融資綠燈支持，刺激內房周二早盤股債齊升。聯想央媽早在1月就已警告「市場關切落空了，落空了就不關切了，不關切就哀莫大於心死，後面的事就難辦了」，再回想日本「失落二十年」的例子，下一個觀察點是，在深圳、南京、蘇州等地遭叫停或流傳的「零首付」、「低首付」，會否最終獲監管放行。

 

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