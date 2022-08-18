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【FOCUS】企鵝易熬寒冬？ 騰訊飛刀未止

18/08/2022


　　Meta、Twitter、阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)……一眾營收歷史性停滯的科技巨頭中，誰最有望熬過寒冬？「騰訊，因為它是企鵝。」

 

　　笑話歸笑話，大氣候難逆。「鵝廠」周三(17日)收市後公布，第二季營收增長錄2004年上市以來首次見負；員工數按季大減近5500人，亦為8年來首現。面對大股東Naspers「無上限、長期、有序地」減持，再回看Naspers於2018年3月、2021年4月兩次精準減持後的股價走勢，讓飛刀再落一陣。



「過冬」論後終錄營收倒退



　　自首席執行官馬化騰去年底預警「過冬」，身為中國上市公司市值頭把交椅的騰訊，終於加入「營收倒退」之列，第二季錄1340億元（人民幣．下同），按年跌3.1%。

 


　　分業務類別看，「網絡廣告」最傷，收入按年挫18%；最吸金的「增值服務」，收入亦按年跌0.5%，為2013年首季單獨披露以來首錄倒退；唯一正增長的「金融科技及企業服務」，0.8%亦較去年的34%大幅放緩。

 

 

 


　　季度營收增速曾經高達61%(2017年第三季)，2020年大流行之初的首兩季亦分別錄26%、29%，如今史上首次見負，加上死對頭阿里同告史上首次零增長，都應了馬化騰那句「整個行業突然來到寒冬，好像氣溫下降了，我還在穿短袖，毫無準備。」



裁員恐未到頭，視頻號突起



　　如何過冬？8個字－－降本增效、強化協作。對於前者，無論是第二季員工數按季大減5498人，密集停運QQ堂、搜狗地圖、騰訊看點等昔日明星產品，還是傳聞將原本的5檔評價體系改為3檔(第三檔意味走人)，乃至取消員工餐廳免費水果，瘦身勢未到頭。

 


　　對於後者，扎根微信社交剛需生態的「視頻號」異軍突起，次季總播放量按年飆逾200%，推動第二季社交網絡收入按年增1%。就在上月，騰訊宣布接入視頻號信息流廣告，緊接著上線「視頻號小店」，誓要在電商領域跟抖音等分一杯羹。

 

 

 

 


　　騰訊預估，公司有約一半收入來自「金融科技和商業服務」及「在線廣告」，將受益中國經濟重新加速，並在未來數季實現收入增長；其甚至指，公司股價被嚴重低估。

 


減持壓頂，售美團實有誘因


　
　　股價較2021年2月歷史高位758.9元腰斬逾半的騰訊，是否真的遭「嚴重低估」，還是仍未跌夠？暫時不論有「東南亞小騰訊」之稱的Sea，最新股價較去年11月峰值蒸發逾八成，印證非理性下跌隨時超乎想像；看看懸在騰訊股價頭頂的「達摩克利斯之劍」－－大股東Naspers減持，再回想其兩次減持往績－－2018年3月以405元賣出近2%股份，騰訊股價一路跌至當年10月底的232.6元才見底；2021年4月以595元賣出近2%股份，騰訊股價一路下行至今。

 


　　鑑於此，自稱「持續思考未來資本回報途徑」的騰訊，可謂有十足誘因如市場傳聞般減持美團(03690)，用於實物派發股息或套現回購，以支撐股價吸引力。

 


　　是也，非也？未來兩季料見分曉。

 

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