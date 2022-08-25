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【FOCUS】國常會穩增長2.0　兩大重點值留意

25/08/2022

　　從5月警告「經濟有跌出合理區間的危險」，當月祭出穩增長33條；到8月明言「經濟回穩正處於最吃勁的節點」，周三(24日)深夜拍板穩增長19條接續政策－－國常會再施組合拳2.0，努力爭取最好結果，其中最可圈可點的是，明確支持地方穩樓市，以及開展對19省市的大督查。



基建托底，點睛靈活運用樓貸



　　 6月剛現企穩回升的中國經濟，8月陷入極端熱浪「烤驗」。　如何確保「勢要起而不可落」？國常會繼5月23日祭出穩增長33條後，昨晚再揭盅19項接續政策，誓要形成組合效應。

 


　　具體而言，包括新增至少3000億元(人民幣．下同)政策性開發性金融工具額度，相當於為基建資本金泵水；為利用專項債地方結存限額開綠燈，相當於今年度3.65萬億專項債額度加量5000億元；批准發行2000億元能源保供特別債，支持發電企業；新增100億元農資補貼，旨在抗旱和保秋糧。

 

 

 


　　從金額看，加力鞏固經濟恢復發展基礎的政策重心，仍是基建托底；有機構就測算，3000億加5000億「新水源」，料最多拉動基建投資1.9萬億元。但最值留意的是，相比「5．23」會議上「因城施策支持剛性和改善性住房需求」的提法，今次會議明確「允許地方『一城一策』靈活運用信貸等政策，合理支持剛性和改善性住房需求」。



大督查助統籌防疫和經濟發展



　　有何分別？玄機就在「靈活運用信貸等政策」，相當於中央明示金融機構，增加與地方政府的協同性。最明顯的例子是，本月12日，網傳江蘇南京發布下調二套房首付比例至最低30%的文件，但當地多家銀行卻表示未收到通知。

 


　　而昨日國常會的另一關注點，則是提出向地方派出穩住經濟大盤督導和服務工作組，加快政策舉措落實。事實上，國務院對地方的督查自2014年起即已開展，今次第九次大督查涉及廣東、浙江、江蘇、上海等19省市，重點涉及落實擴大需求等穩增長政策、落實增值稅留抵退稅等穩市場主體政策、落實促進重點群體就業政策、落實保障產業鏈供應鏈穩定政策、疫情防控違規層層加碼等。簡而言之，就是壓實地方責任，高效統籌疫情防控和經濟社會發展。

 


　　如何解讀？聯想內地自昨日凌晨起，時隔兩年恢復恢復外國留學生入境，國常會昨日首提為商務人員出入境提供便利，嚴格的動態清零政策是否接近調整的十字路口，值得觀察。

 

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