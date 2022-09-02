【FOCUS】美元一將功成 後市看三指標

一將功成萬骨枯，說的就是美元。自2021年5月的89.5，一浪高過一浪的美元指數，周四(1日)刷新20年新高直逼110大關。摧枯拉朽之下，日圓失守140，歐元平價下潛水，人幣徘徊兩年低，現貨金跌穿1700美元……從各項指標看，強美元恐仍未到頭。





日圓、歐元、人幣、黃金泥沙俱下





自聯儲主席鮑威爾上周五(26日)Jackson Hole年會8分鐘放鷹，儘管周四(1日)公布的美國8月製造業ISM顯示通脹壓力大緩－－CPI領先指標、ISM價格指數連跌5個月至逾兩年新低，但關於FOMC本月第三度祭出加息75基點的押注，續升至74%，兩年期美債收益率企上3.5%。



加息預期如升值催化劑，令隔夜美元指數高見109.98；蹺蹺板另一頭的歐元、日圓雙雙走低約1%，後者更錄1998年以來首次跌穿140。英鎊同受拖累，8月累跌4.5%錄2016年脫歐以來最差月度表現；上半年表現堅挺的人民幣亦補跌，在岸價8月插水2.2%。



此外，美元強勢令大宗商品黯然失色，現貨金跌穿1700美元；銅博士較3月高位回吐約三分一，連跌5個月，錄金融海嘯以來最長紀錄；原油亦創2020年以來最長月連跌。此外，強美元亦助長美國富人在倫敦、巴黎、里斯本、普羅旺斯等歐洲城市的置業興趣。





8月非農料續熱，軟著陸似有戲？





美元強勢，最傷的無疑是新興市場。據國際金融協會(IIF)數據，截至7月底，外國投資者已連續五個月從當地撤出資金累計逾380億美元；國際貨幣基金組織(IMF)數據則顯示，截至6月底，新興和發展中國家外匯儲備減少3790億美元。現在的問題是，強美元是否已經到頭？



第一個關注指標，當屬將於今晚揭盅的美國8月非農數據，會否連續五個月大勝預期。盡管今年以來大型科企紛紛傳出裁員消息，但勞工部剛公布的8月JOLT報告顯示，職位空缺，回升至1123.9萬個，或暗示8月非農將繼續火熱，市場預期為當月新增職位31.8萬份。



第二個關注指標，是美國經濟前景，亞特蘭大聯儲GDPNow模型昨日更新對第三季實際GDP增長預測，由1.6%升至2.6%；ISM報告亦預期，第三季個人消費支出增長由2%升至3.1%。



第三個關注指標，則是日本央行會否改弦易轍，重置在明年4月前(行長黑田東彥任期結束)保持超寬鬆貨幣政策的預期。



鑑於鮑公明言不在意「一些痛苦」，跟美國有強美元護身相比，明年更可能的市場主題，或許是發展中國家乃至歐洲的債務危機。

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