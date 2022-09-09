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【FOCUS】女王辭世掀共和運動暗湧　最近風眼恐在澳洲

09/09/2022

　　「欲戴王冠，必承其重(Uneasy lies the head that wears a crown)」－－用70年歲月詮釋莎翁名句的英女王伊麗莎白二世，當地時間周四(8日)下午在位於蘇格蘭的避暑勝地Balmoral離世，享年96歲。

 


　　伴隨白金漢宮降下半旗，英國民眾、全球政要潮水般的致悼，女王73歲的長子查理斯，正式由「威爾士親王」成為「查理三世」。這位在英國王室受歡迎排名僅居第7的新國王，在主流觀點看來，顯然難以複製母親般「穩定燈塔」的地位，君主制的未來似暗湧四起，而最近的風眼恐在澳洲。



時代傳奇落幕，查理斯欠神秘光環



　　1952年2月6日即位，任內經歷15位英國首相(從丘吉爾到卓慧思)和14位美國總統(從杜魯門到拜登)，既見證日不落帝國的衰落，又擁抱多元文化的革新。無論是6月白金禧慶典期間，與柏靈頓熊共演下午茶詼諧短片，還是2020年4月疫情肆虐之際發表全國演講，以一句「We will meet again」鼓舞國民，她的盡忠職守、不屈不撓、優雅體面，被視作一個時代的傳奇。

 

 

 (The Royal Family Twitter)

 


　　周二(6日)在巴爾莫拉爾城堡任命卓慧思為新英揆，成為女王最後一次公開亮相；頗耐人尋味的是，卓慧思1994年曾公開呼籲舉行公投廢除君主制。在王室官宣逝世消息後，查理斯的新稱號亦終於揭盅，不同於預期的以其祖父命名的「喬治七世」，他最終選擇如母親一樣以教名(Christian name)命名。

 


　　作為英國最年老的即位君主，查理斯跟其總是籠罩神秘光環，並盡其所能遠離政治的母親截然不同；他對應對氣候變化的強烈支持、對有機食品的熱衷(擁有自創品牌Duchy Organic)、對建築設計各種故作內行式的點評，乃至跟火雞、植物交談，被批評者形容為虛榮怪誕和指手劃腳，不適宜擔任君主。



澳總理高呼平等，蘇格蘭明年公投



　　Yougov調查就顯示，查理斯的受歡迎程度僅為42%(千禧一代僅34%)，排名英國王室成員第七，遠低於兒子威廉的66%和母親的75%。儘管英女王素來只是象徵式的國家元首，但其個人聲望令王室成為國民信心的燈塔，亦是團結英聯邦的基石。她辭世之後，查理斯能否擔此大任？

 

 

 (The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall Twitter)

 


　　據伊麗莎白二世1952年2月繼位，但1953年6月才加冕的歷史，查理三世的正式加冕禮或要等至2023年，而期間的空白時間，或是其他14個英聯邦國家共和運動動蕩的開始。吊詭的是，查理一世(1962-1649年)正正是因當時的廢王政爭遭斬首。

 


　　最近的風眼恐在1999年就曾舉行過共和制公投的澳洲。早在6月女王白金禧慶典期間，澳洲總督David Hurley就稱，一旦女王離世，澳洲將對君主立憲制有「新討論」；澳洲新總理Anthony Albanese隨後更明言，澳英關係是「平等的」而非「父母和暴發戶」；綠黨領袖Adam Bandt昨日更直呼，澳洲現在必須向前邁進，我們需要成為共和國。另一個風眼則是擬明年10月19日舉行第二次獨立公投的蘇格蘭；此外，有博彩網站甚至已開闢「英國會否在2025年前舉行君主制公投」的押注。

 


　　Good luck，King Charles III。

 

 

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