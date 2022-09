【FOCUS】女王辭世掀共和運動暗湧 最近風眼恐在澳洲

「欲戴王冠,必承其重(Uneasy lies the head that wears a crown)」--用70年歲月詮釋莎翁名句的英女王伊麗莎白二世,當地時間周四(8日)下午在位於蘇格蘭的避暑勝地Balmoral離世,享年96歲。



伴隨白金漢宮降下半旗,英國民眾、全球政要潮水般的致悼,女王73歲的長子查理斯,正式由「威爾士親王」成為「查理三世」。這位在英國王室受歡迎排名僅居第7的新國王,在主流觀點看來,顯然難以複製母親般「穩定燈塔」的地位,君主制的未來似暗湧四起,而最近的風眼恐在澳洲。





時代傳奇落幕,查理斯欠神秘光環





1952年2月6日即位,任內經歷15位英國首相(從丘吉爾到卓慧思)和14位美國總統(從杜魯門到拜登),既見證日不落帝國的衰落,又擁抱多元文化的革新。無論是6月白金禧慶典期間,與柏靈頓熊共演下午茶詼諧短片,還是2020年4月疫情肆虐之際發表全國演講,以一句「We will meet again」鼓舞國民,她的盡忠職守、不屈不撓、優雅體面,被視作一個時代的傳奇。

周二(6日)在巴爾莫拉爾城堡任命卓慧思為新英揆,成為女王最後一次公開亮相;頗耐人尋味的是,卓慧思1994年曾公開呼籲舉行公投廢除君主制。在王室官宣逝世消息後,查理斯的新稱號亦終於揭盅,不同於預期的以其祖父命名的「喬治七世」,他最終選擇如母親一樣以教名(Christian name)命名。



作為英國最年老的即位君主,查理斯跟其總是籠罩神秘光環,並盡其所能遠離政治的母親截然不同;他對應對氣候變化的強烈支持、對有機食品的熱衷(擁有自創品牌Duchy Organic)、對建築設計各種故作內行式的點評,乃至跟火雞、植物交談,被批評者形容為虛榮怪誕和指手劃腳,不適宜擔任君主。





澳總理高呼平等,蘇格蘭明年公投





Yougov調查就顯示,查理斯的受歡迎程度僅為42%(千禧一代僅34%),排名英國王室成員第七,遠低於兒子威廉的66%和母親的75%。儘管英女王素來只是象徵式的國家元首,但其個人聲望令王室成為國民信心的燈塔,亦是團結英聯邦的基石。她辭世之後,查理斯能否擔此大任?

據伊麗莎白二世1952年2月繼位,但1953年6月才加冕的歷史,查理三世的正式加冕禮或要等至2023年,而期間的空白時間,或是其他14個英聯邦國家共和運動動蕩的開始。吊詭的是,查理一世(1962-1649年)正正是因當時的廢王政爭遭斬首。



最近的風眼恐在1999年就曾舉行過共和制公投的澳洲。早在6月女王白金禧慶典期間,澳洲總督David Hurley就稱,一旦女王離世,澳洲將對君主立憲制有「新討論」;澳洲新總理Anthony Albanese隨後更明言,澳英關係是「平等的」而非「父母和暴發戶」;綠黨領袖Adam Bandt昨日更直呼,澳洲現在必須向前邁進,我們需要成為共和國。另一個風眼則是擬明年10月19日舉行第二次獨立公投的蘇格蘭;此外,有博彩網站甚至已開闢「英國會否在2025年前舉行君主制公投」的押注。



Good luck,King Charles III。

