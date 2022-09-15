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【FOCUS】上合主打多邊合作　北京柔焦「習普會」

15/09/2022


　　當對烏克蘭的「特別軍事行動」愈來愈似走向「慢敗」，國內通脹預期再次攀升，對俄羅斯總統普京而言，借周四(15日)揭幕的上合組織峰會爭取各成員國尤其是中國的實質支持，勢是最大考量。

 

　　有別於莫斯科一早預告「習普會」今日登場，總統助理Yuri Ushakov更稱雙方將「詳細討論烏克蘭局勢」，中國外交部至今未有正式消息，暗示北京對今次峰會的期待，尤其是習近平時隔逾兩年再次踏出國門，顯然跟普京不同。



中亞處地緣政治轉型關鍵期



　　自2020年1月18日由緬甸回國，近1000日未有外訪的國家主席習近平，周三(14日)抵達有「全球最大內陸國」之稱的哈薩克斯坦國事訪問，隨後轉抵烏茲別克斯坦國事訪問，並將出席今明兩日在歷史名城撒馬爾罕(烏國第二大城市)舉行的上合組織成員國元首理事會第22次會議。

 


　　何解首站選定哈薩克斯坦？又何解首個國際場合是上合峰會？大背景正正指向擁有7600萬人口的中亞，正處於地緣政治轉型關鍵期。

 

 

 烏茲別克斯坦總統在機場迎接習近平。

 


　　從2001年6月，中國、俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦在上海宣布成立「上海合作組織(SCO)」，到2013年9月，習近平在哈薩克斯坦首都努爾蘇丹首次向世界揭盅「絲綢之路經濟帶」計劃(一帶一路倡議前身)，中亞地區都被視作獨立於美國為首的西方秩序，確保中國與地區多邊經濟、安全合作的重要板塊，而哈薩克斯坦則是當中的關鍵節點。



俄軍失利添多國對普京籌碼



　　暫且不論哈薩克斯坦是中國與歐亞大陸主要陸路的必經之地，以及全球最大鈾生產國，單看其石油、天然氣可採儲量分別高達300億桶、3.9萬億立方，足見戰略地位。

 


　　不過，身為石油出口大國(去年達6760萬噸)，哈薩克斯坦多達80%的出口量卻受制俄羅斯的里海管道(CPC)。自俄烏戰爭爆發以來，因哈國總統託卡耶夫公開拒絕承認盧甘斯克、頓涅茨克自治權，並向烏克蘭提供人道援助，俄羅斯前總統梅德韋傑夫8月曾發帖質疑哈薩克斯坦主權(後稱帳戶被入侵)，引發其或淪下一個烏克蘭的猜測。

 

 

 俄羅斯總統普京抵達烏茲別克斯坦。

 


　　鑑於此，習近平昨日在哈薩克斯坦重申，「中方始終堅持支持哈薩克維護國家獨立、主權、領土完整」，以及中國官方就「習普會」保持低調，都顯得耐人尋味。外交智庫卡內基國際和平基金會的資深亞太事務專家Evan Feigenbaum就指，面對陷入苦戰的普京，中亞國家比以往任何時候都更有議價能力，而北京作為多維度的大國，亦不太可能將上合焦點只討論中俄關係。



兩條新跨國鐵路藍圖值關注



　　俄軍近日在哈爾科夫地區的潰敗，或令普京今次在上合處於尷尬地位，因中亞國家更有籌碼抵制其勢力影響和外交企圖。長期依附莫斯科、接受其軍事經濟援助的塔吉克斯坦，自2015年一直推動俄羅斯將塔國反對黨伊斯蘭復興黨(IRPT)列為恐怖組織，昨日突獲俄羅斯最高法院承認，足可見一斑。

 


　　由此看，儘管中俄關係基調為「友好沒有止境，合作沒有禁區」，但在北京眼中，「習普會」並非今次上合峰會的焦點，無論普京野心如何，上合將聚焦成員國的經貿、能源、交通、農業、新技術等領域合作，其中最值關注的是連接中國-吉爾吉斯斯坦-烏茲別克斯坦的鐵路走廊(CKU)，以及橫跨阿富汗連接烏茲別克斯坦、巴基斯坦的鐵路方案。倘若最終開通成真，贏家都肯定不是莫斯科。

 

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