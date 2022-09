【FOCUS】財赤籠罩全球 共振加息周期

赤字無處不在。當國家財政部揭盅,內地首8月各級政府預算赤字企上6萬億人幣關口,創同期紀錄;香港財政司司長陳茂波亦預告,2022/23財年料錄逾千億港元赤字,恐錄歷來第二高。另在美國,華府8月錄得預算赤字按年擴大29%至近2200億美元;至於新上任的英國卓慧思及澳洲艾博年政府,即將公布的預算案如何應對財赤議題,同引人關注。





6萬億倒逼緊日子,財爺預警史上次高





疫情此起彼伏、大手留抵退稅、地產寒冬未止……齊施壓財政收支缺口,最新8月數據再證總理李克強三令五申「要堅持政府過緊日子」所言非虛。



財政部公布,首8月全國一般公共預算收入13.8萬億元,雖然按自然口徑計下降8%,但8月收入實現約1.3萬億元,按年增速錄4月以來首次轉正,主要反映大規模留抵退稅任務完成後,冲減收入效應減弱。



不過,首8月以全國一般公共預算收入(主要為稅收、國有資本經營收入)、政府性基金預算收入(主要為土地出讓收入),減去全國一般公共預算支出、政府性基金預算支出,赤字企上6萬億,遠超去年同期的1.1萬億以及2020年同期的4萬億。

收支失衡壓力山大,繼總理喊話後,財政部強調「財政資源更好用在刀刃上」;緊接一線城市深圳上月底發布《進一步厲行節約堅持過緊日子的通知》,內地GDP季軍省份的山東,本月啟動成本預算績效管理改革。



堅持「動態清零」總方針的內地遭遇財政衝擊,在一河之隔、近日要求復常通關呼聲震天的香港,財爺發表最新網誌稱,本年度財赤或較年初預算案估算的翻近倍至逾千億元,財政儲備或降至約8千億。





美俄英澳同頭痕,唐寧街恐騎虎難下





對內地和香港而言,減少支出或成為必要選項,分析師預計,內地9至12月廣義預算支出增速或由首8月的11%降至-6.3%;而財爺就暗示善用公帑,將全盤檢視疫情支援和寬減措施。



受赤字困擾的遠不止中國,華府剛揭盅的8月預算赤字按年增29%至2196億美元,僅支付利息就達880億美元,令本財年預算赤字再度逼近萬億美元。另在早前靠出口能源首7月大錄預算盈餘(近5千億盧比)的俄羅斯,8月突現3600億盧比赤字,因石油、天然氣收入急降。



至於唐寧街剛剛易主的英國,新財相關浩霆(Kwasi Kwarteng)下周即將發表小型預算案,為首相卓慧思的能源上限計劃背書及據報將宣布300億英鎊減稅,勢令本財年已累積的550億英鎊赤字雪上加霜,英鎊兌美元周末一度跌穿1.14錄1985年來最低。



同樣將於10月發表首個預算案的澳洲工黨新政府,財長Jim Chalmers就獲澳洲央行行長Philip Lowe明言要求,減支加稅來修補預算(本財年赤字3月預估為780億美元)。



當全球主要央行的貨幣政策齊齊由LL(Low for Long,長期低利率)走向HFL(Higher、Faster and for Longer,更高更快更長加息),多國政府同受財赤掣肘,激進緊縮導致的衰退還遠嗎?

