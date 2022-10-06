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【FOCUS】OPEC+減產攻心計　再證「無永遠的朋友」？

06/10/2022

　　「No permanent friends，only permanent interests(無常在之友，惟永恒之利)。」當全球石油基準布油價格，從3月高見137美元回落至9月底的85美元邊緣，拜登7月紆尊降貴的中東之行以及跟沙特王儲的「碰拳」友誼，相比擴大賣油收益根本不值一提－－繼2020年4月創記錄減產每日1000萬桶後，OPEC+周三(5日)終敲定，11月起每日減產200萬桶，三連升的油價最新企上93美元。



80美元料為底限，減產因錢作怪



　　經歷全國汽油均價連跌近百日的美國人，正重新坐在火爐上，最新價格已連升逾十天至3.83美元；在民主黨票倉之一的加州，更高逾6.4美元，當地為此提前一個月允許較便宜的冬季混合汽油上市。

 

 
　　在OPEC+宣布減產決定後，白宮迅速發表聲明斥其「短視」，作為回擊，拜登繼早前授權4至10月每日釋放100萬桶石油儲備後，最新指示11月再釋出1000萬桶。此舉勢令已降至38年來最低的戰略石油儲備(SPR)水平進一步減少，按最新4.16億桶(截至9月30日)庫存計，意味位於墨西哥灣沿岸巨大地下鹽洞中的逾四成(42%)油桶空空如也。

 


　　何解「中東石油之王」沙特夠膽領銜打大佬美國耳光？首因自然是錢作怪。據IMF較早時估算，沙特今年達至財政收支平衡的油價水平為79.2美元，換言之，80美元應是OPEC+力捍的價格底限。眼看布油9月底跌至83美元附近，距離80美元僅一步之遙，減產可謂情理之中。

 


　　每日200萬桶是何概念？此相當於全球供應量的2%，或美國每日消耗量的十分一，規模著實不小；本就是OPEC+成員的俄羅斯踩多腳稱，為回應歐美的「俄油價格上限」，不排除暫時減產，該國9月日均產量約為1080萬桶。



拜登外交恥辱，中期選舉添陰影



　　一線希望是，儘管枱面數字是每日減產200萬桶，但由於不少油組成員本就產能不足，實際減產量預計約為每日40-90萬桶，主要由沙特、阿聯酋、科威特執行。儘管如此，減產「攻心計」仍可能為緊平衡的油市帶來逆風，布油或很快重回100美元以上。西方石油首席執行官Vicki Hollub就預期，供應不足將在明年首季變得更加明顯。

 

 
　　鑑於伊核協議希望愈顯渺茫，難以指望當地石油填補缺口，華府據報最新將目光移向減少對委內瑞拉制裁，以允許雪佛龍公司恢復在當地開採和出口。

 


　　重新攀升的油價勢為拜登的打擊通脹努力和11月中期選舉添加陰影；而沙特等一班中東產油國今次跟俄羅斯站在同一陣線，更可謂拜登的外交恥辱。對於美國記者「OPEC+是否正將能源武器化」的提問，該組織秘書長、來自科威特的Haitham Al Ghais一邊否認一邊稱，「一切都有代價，能源安全亦如是。」

 


　　耐人尋味的是，白宮指摘OPEC+減產令人失望，在尋求美國能源外援的歐洲，德國能源部長Robert Habeck周三亦指摘美國的天然氣價格有時會達到天文數字，no permanent friends？

 

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