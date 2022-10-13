  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】聯儲紀要鷹派勢大　暴力加息續亮綠燈

13/10/2022

 

 

　　年初起一鼓作氣加息3厘，引發全球股債匯巨震，但在始作俑者FOMC的眼中，原來「通脹迄今幾乎並無減弱跡象(showing little sign so far of abating)」，強調「對抗通脹做得太少，或較做得太多付出更高代價」。聯儲11月會否第四度祭出加息75基點？昨晚公布的9月會議紀要對此續亮出綠燈。



做得太少所付代價或更高



　　Fed Pivot(美聯儲轉向)何時到來？眾委員就暴力加息有無「異見」？答案隨著昨晚公布的9月議息會議紀要明朗化。

 

 


　　儘管「幾位(several)」與會者指，面對高度不確定的全球經濟和金融環境，校準(calibrate)進一步收緊政策的步伐，以降低對經濟前景重大不利影響的風險非常重要；隨著政策進入限制性領域，風險將變得更加雙向(two-sided)，但在更主流的鷹派意見前，顯然只佔下風。

 

 

 

 


　　紀要顯示，多數(most)與會者指，除了個別對利率敏感的類別，相當大一部分經濟活動及通脹，並沒有對政策收緊作出明顯反應；「許多(many)」與會者強調，對抗通脹做得太少，或較做得太多付出更高代價。

 



不惜推高失業來壓低通脹

 



　　值得留意的是，幾位與會者提及，就業市場緊張局勢升級，雖然工資-價格螺旋尚未形成，但可能構成風險；紀要引述與會者預計，隨著緊縮政策的影響顯現，勞動力市場的供需失衡將逐漸減少，失業率或有所上升－－此或意味，聯儲決意不惜推高失業來壓低通脹。

 

 


　　但就業市場的滯後反應，恐隨時令聯儲錯判形勢，以9月新增26.3萬份非農就業職位為例，其中休閒酒店業貢獻8.3萬份，製造及建築業貢獻4.1萬份，但金融業卻錄裁員8千人，會計、營銷、廣告、法律等亦是裁員重災區。美國前財長薩默斯就警告，要看到所謂通貨緊縮，失業率需要大幅攀升，此意味經濟衰退幾乎不可避免。

 

 


　　無論如何，錄半世紀最低的失業率(3.5%)，時隔兩個月再次按月轉升的9月PPI(反映企業轉嫁成本)，錄2020年中初以來最大降幅的9月進口量(顯示供應鏈緊縮未結束)，再加上快將公布的9月核心CPI大概率重返40年高點，都令鮑公大有理由繼續暴力加息，市場逆風遠未去到盡。

 

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

148.100

異動股

03968

招商銀行

30.350

異動股

01024

快手－Ｗ

48.650

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 147.700
  • 03968 招商銀行
  • 30.400
  • 01024 快手－Ｗ
  • 48.600
  • 03800 協鑫科技
  • 2.250
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 94.200
股份推介
  • 00836 華潤電力
  • 13.720
  • 目標︰$16.00
  • 03669 永達汽車
  • 4.560
  • 目標︰$4.60
  • 00874 白雲山
  • 17.760
  • 目標︰$20.80
  • 02380 中國電力
  • 3.150
  • 目標︰$3.50
  • 01898 中煤能源
  • 7.150
  • 目標︰$8.10
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 250.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 73.700
  • 00388 香港交易所
  • 262.200
  • 03690 美團－Ｗ
  • 147.700
  • 00005 滙豐控股
  • 39.100
報章貼士
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 179.800
  • 目標︰--
  • 01299 友邦保險
  • 67.750
  • 目標︰$71.00
  • 03669 永達汽車
  • 4.560
  • 目標︰$4.60
熱炒概念股
即時重點新聞

13/10/2022 13:02  【施政前瞻】傳港府擬放寬非居民買樓15%稅率及簽證限制

13/10/2022 10:40  消息:最低工資委員會達成共識，上調最低工資時薪至40元

13/10/2022 10:13  【施政前瞻】消息:政府未必放寬「0+3」，仍將維持入境檢測

13/10/2022 09:50  《異動股》招行(3968)跌逾4%穿30元，創逾兩年半新低

13/10/2022 09:13  金管局紐約時段承接近117億港元沽盤，銀行結餘跌穿1100億

13/10/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒３６億元，買騰訊沽恒生國企

13/10/2022 08:40  【大行炒Ｄ乜】高盛、花旗削港交目標，摩通升神華至「增加比重」

07/10/2022 17:31  《嚟緊炒Ｄ乜》政府全力配合業務復甦，國泰百天線附近宜收集

13/10/2022 11:47  《財資快訊》美電升報７﹒８４９５，美元兌人幣升報７﹒１７８２

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】聯儲紀要鷹派勢大　暴力加息續亮綠燈
人氣文章

新聞>財經熱話

積極進軍海外市場兼銷量創新高　比亞迪可博短線反彈
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》起碼每日成交千一億才有望見底 招行等內銀值博
品味生活
生活
人氣文章

陳世味道．陳俊偉

最一枱難求兼最有機會摘星的意大利餐廳！IGable黃金鈕扣意粉、外婆Style釀青口、Tiramisu波波，將意菜推向新境界
人氣文章

時事要聞

類鼻疽感染近月爆升 今年已錄29宗6死
人氣文章

小薯茶水間

綠色生活｜喵坊Mil Mill x 菲仕蘭推「回收牛牛車」！任何品牌乳製品容器、紙包裝都收！回收+打卡送小禮物（附地點詳情）
DIVA CHANNEL
人氣文章

寫設計．陳丞軒

日本遊記：觀摩東京都美術館Finn Juhl and Danish Chairs展覽，感受科技取代不了的思考過程
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

寵妻魔人不是必然的！練成受寵體質，才是馴服男人的必殺技
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

吃蕉的學問：未熟青蕉比斑點黃蕉健康？根據這4個情況選擇！糖尿病、便秘該吃邊款香蕉？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
性愛本屬輕鬆和愉快，為何變成一場要小心翼翼扮演、需要隱藏的閃避遊戲？
人氣文章
一談及未來，他總是沉默不語：當他的人生計劃沒有你……
人氣文章
現代的領袖模範是怎樣？要將自己變成群體的「信託人」！以「大我」、「大局」為重
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/10/2022 14:09
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/10/2022 14:09
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/10/2022 14:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/10/2022 13:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章FOCUS13/10/2022
【FOCUS】聯儲紀要鷹派勢大　暴力加息續亮綠燈
人氣文章財經熱話13/10/2022
積極進軍海外市場兼銷量創新高　比亞迪可博短線反彈
人氣文章財經熱話13/10/2022
《午市前瞻》起碼每日成交千一億才有望見底 招行等內銀值博
人氣文章財經熱話13/10/2022
【美國制裁】美擬禁制俄產鋁材　鋁價強勁勢頭難改？
人氣文章香港要聞13/10/2022
【雷鼎鳴專訪】短期有望實施「0+0」　吸納內地海外生搶人才
人氣文章大行報告13/10/2022
【大行炒D乜】花旗叫沽港交所　目標熊睇$260
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金