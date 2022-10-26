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【FOCUS】微軟谷歌放榜　驚嚇中有啟示

26/10/2022

 

　　萬聖節未到，驚嚇特別多。市值排名全球第三把交椅的微軟(Microsoft)，最新財季(截至9月．下同)營收增速錄2017年3月以來最慢；第四把交椅的谷歌(母公司Alphabet)，營收增速同錄2020年6月以來最慢。除了折射全球經濟前景黯淡，還有何啟示？



Windows銷售跌，Youtube廣告首縮水



　　大流行初期受惠WFH(在家工作)熱潮，業務一飛衝天的科技公司，正隨全球經濟放緩、需求疲軟、支出減少而遭遇當頭逆風。　

 


　　市值超過韓國GDP的科技巨擘微軟周二(25日)揭盅，上季營收501.2億美元(預期:496.1億美元)，按年增11%錄逾五年最慢；利潤175.6億美元，按年跌14%。其中，受全球個人電腦(PC)出貨量大減拖累，高利潤的Windows業務首當其衝，銷售額按年跌15%。公司首席財務官Amy Hood警告，個人電腦需求在新一季將繼續大幅疲軟，盤後股價聞聲暴挫6.7%。

 

 

 


　　再看谷歌，上季營收690.9億美元(預期:705.8億美元)，按年升6%錄逾兩年最慢；利潤139.1億美元，按年跌26%。其中，王牌業務YouTube的廣告收入按年跌近2%至70.7億美元，為有記錄以來首次縮水。



TikTok步步進逼，Apple亦欲分杯羹

 


　　作為全球市佔率最高的數字廣告平台，Youtube收入難逃倒跌，被普遍視作全球經濟放緩的不祥之兆。早在今年首季，另一老牌平台Facebook的收入增長已錄2012年上市以來最慢。

 


　　不過，除了經濟寒冬，另外兩大因素不可忽視，一是蘋果新的App Tracking Transparency (ATT) 隱私政策，令企業難以追蹤消費者並衡量廣告效果，從而傾向分散廣告支出。二是來自短視頻平台TikTok的步步進逼，數字領域研究公司Insider Intelligence就估算，TikTok今年全球廣告收入將逆勢增長兩倍。

 


　　為了應對，Youtube已推出短視頻頻道Shorts，並預告從明年開始，讓創作人從廣告收入中得到45%分紅。但威脅不單來自TikTok，蘋果公司昨日起就啟動在App Store的「Today」分頁裏投放廣告(中國內地除外)，據報明年還將在Apple Maps中推出搜尋結果廣告。



助客戶事半功倍，專注正確長期投資



　　從廣告商支出變動亦可一窺經濟大勢，谷歌的數據就顯示，來自保險、抵押貸款、加密貨幣等金融服務類的廣告支出減少，而旅遊、零售類的廣告支出則增加。

 

 

 

 


　　盡管如此，微軟首席執行長Satya Nadella仍稱，在一個面臨愈來愈大逆風的世界中，數字技術仍是最終的順風；強調要專注於「幫助客戶事半功倍(do more with less)」，投資長期增長領域，並規範管理成本結構。

 


　　谷歌首席執行長Sundar Pichai則指，公司正強化對明確的產品和業務優先事項的關注；首席財務長Ruth Porat亦稱，將專注可持續性和盈利能力，此意味著正確的長期投資、自由現金流，以及重新確定產品的優先級。

 

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