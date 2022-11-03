【FOCUS】It's Higher for Longer

「It's Higher for Longer，stupid」？

對「FED Pivot(聯儲轉向)」屢押-屢輸-再押的交易員，繼9月議息後再次被鮑威爾擺了一道－－明明FOMC議息聲明新增「考慮貨幣政策的滯後性(lags)」，明明鮑公明言「最快12月放緩加息」，但波幅近千點的道指，以及錄得過去14個議息決策日最大跌幅的標指，都指向加息「How fast」已不再重要，未來將是「How high」和「How long」。





「多高、多長」重要性勝「多快」





北京時間周四(3日)凌晨，美聯儲一如預期第四度加息75個基點，議息聲明新增「將考慮貨幣政策的累計緊縮，貨幣政策影響經濟活動、通脹、金融狀況的滯後性」，標指、納指聞此鴿聲雙雙衝高近1%，美元指數下探110.4。



儘管鮑公隨後記者會明言，「放緩加息速度或在下一次會議(12月)或之後那次會議(明年2月)到來」，令大市短暫抽升，但緊接其後的話才是本次議息的中心句，「何時放緩加息步伐(when to moderate the pace)的問題，現在加息到多高(how high to raise rates)和維持限制性貨幣政策多長(how long to keep monetary policy restricted)的問題重要。」

市場最新定價顯示，聯邦基金利率將於2023年5月達到5.089%峰值。



令「FED Pivot」希望再次破滅的，還有鮑公配合堅定的身體語言強調，「現在考慮或談論暫停加息還為時過早。」期貨市場最新定價顯示，聯邦基金利率將於2023年5月達到5.089%峰值，遠高於9月點陣圖預估的4.6%中位數，且明年整年的利率都維持在4.9%以上。





超額儲蓄支撐需求，成抗通脹逆風





何解歷史記錄完美預示「Pivot」的美國ISM製造業指數，已逼近榮枯線邊緣(10月報50.2)，以及明知經濟軟著陸窗口變窄，鮑公仍義無反顧？玄機就在他口中「very very strong」的就業市場以及「strong」的家庭負債表。



事實上，包括麥當勞、百事可樂、高露潔、金百利等多間公司於最新季報表示，加價未能影響消費者行為；即使在暑假結束後的秋季，從酒店集團到航空公司，都未見到需求基本面減弱跡象，而優步上月更錄得史上最高預訂量。



錢從何來？答案就是大流行以來累計的超額儲蓄。據聯儲上月底發表的研究筆記，估算美國家庭過去兩年累積了2.3萬億美元儲蓄，加上去年底到今年初時，名義工資增長遠高於趨勢水平，預計截至今年6月底時的超額儲蓄仍高達1.7萬億美元。而據富國銀行測算，美國家庭擁有的超額儲蓄最新約1.2萬億美元，而此可能不利聯儲對抗通脹。





各國政府財政緊縮，恐正蓄勢而來





就在鮑公的記者會上，有「共和黨官方電視台」之稱的Fox Business就此追問，政府財政支出對聯儲令通脹回到2%目標的努力構成多大阻力？鮑公承認，需求將從那些儲蓄獲得支持，「我們的工作需要一些決心和耐心。」



此似乎跟卓慧思的財政政策跟英倫銀行貨幣政策相悖，最終掀起軒然大波如出一轍；白宮的《降低通脹法案》、《美國救援計劃》、《芯片法案》、《基礎設施法案》等，似乎令聯儲激進加息事倍功半。



有何啟示？無論鮑公「Higher for Longer」是否虛張聲勢，從新英揆辛偉誠據報探討每年新增500億英鎊加稅和公共開支削減措施，以及法國財長勒梅爾最新警告，「如果公共財政繼續擴張，中央銀行的限制性政策將無效」看，繼各國央行高唱貨幣政策緊縮後，各國政府降低赤字、過緊日子的財政緊縮，亦恐正蓄勢而來。

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