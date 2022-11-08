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【FOCUS】「升溫1.5度」願景瀕死　氣候峰會聚焦兩目標

08/11/2022

 

　　中國最大淡水湖鄱陽湖水位刷新歷史新低，歐洲先民留下的「饑餓之石」因河床乾涸重見天日，海水升溫助虐四級颶風「伊恩」重創佛州，世紀豪雨衝毀巴基斯坦近半農田……世界變得觸目驚心，背後「撒旦」是全球平均氣溫自工業革命以來已累升近1.2攝氏度，恐意味有關「1.5攝氏度」的願景已死。聯合國秘書長古特雷斯最新疾呼，人類要麼團結，要麼滅亡。

 


迄今較工業革命前已升溫近1.2度



　　一年一度的聯合國氣候變化大會締約方會議（COP27），周一(7日)在埃及海濱城市沙姆沙伊赫揭幕，193個國家的談判代表，將在接下來兩周，為實現2015年《巴黎協定》擬定的「尋求在本世紀將氣溫升幅限制在1.5攝氏度以內」目標，做最後的努力。

 

 

 

 


　　何解稱「最後的努力」？原因主要有三：其一，世界氣象組織(WMO)周末發布的「2022全球氣候臨時狀況報告」估算，今年全球平均溫度比1850-1900年工業革命前高出約1.15攝氏度，意味本世紀內控制升溫1.5攝氏度的額度幾已耗盡。

 


　　其二，用古特雷斯的話稱，「人類正脚踩油門，駛在通往氣候地獄的高速公路上。」繼全球碳及甲烷排放量去年創紀錄後，俄烏戰爭重創綠色能源轉型進程，國際能源署　(IEA)就預計，今年全球煤炭消費量將重返2013年時的紀錄水平。



冀各國更有力減排，富國兌現承諾



　　其三，去年COP26達成的《格拉斯哥氣候協議》，雖然歷史性寫入「逐步減少」煤炭字眼，但具體執行將交由2022年底「重新審視並加強」2030年減排目標。聯合國就指，按現時各國承諾（大部分未達標），全球平均氣溫到本世紀末將上升2.4至2.6攝氏度。

 

 

 

 


　　鑒於此，今次氣候大會的一大目標，即是爭取各國提交更強有力的NDC(國家自主貢獻)計劃，令2030年碳排放量較2010年減少43%。此外，解決懸而未決的發達國家每年向發展中國家提供1000億美元財政援助，以應對氣候變化的破壞性影響，則是另一大目標。

 


　　全球最大的碳累計排放國、全球第二大排放國－－美國，就計劃宣布一系列新減排措施，以及提出一項新的碳信用計劃，增加從富裕經濟體的融資。不過，拜登政府的雄心或很快因中期選舉的「紅色浪潮」受挫，8月簽署的《通脹削減法案》中投入3690億美元用於氣候變化和清潔能源投資，隨時撥款受阻。

 


　　至於中國，二十大報告提出，「堅持先立後破，有計劃分步驟實施碳達峰行動」「重點控制化石能源消費，逐步轉向碳排放總量和強度雙控制度」；而據Carbon monitor數據，首8月中國日均碳排放量按年升2%，美國則按年飆12%。

 

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