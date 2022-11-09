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【FOCUS】幣圈大佬「心戰」　「巴菲特2.0」落神壇

09/11/2022


　　滿月變紅，大地震動？2025年前最後一次月全食周二(8日)晚登場，伴隨此一被個別人士視作「不祥之兆」的天文現象，美國中期選舉「紅色浪潮」排山倒海，過去數月波瀾不興的加密貨幣市場同掀驚濤駭浪。

 

　　眼看全球第三大加密貨幣交易平台FTX的創始人Sam Bankman Fried(SBF)，身家一夜之間蒸發近150億美元，令人跌破眼鏡之餘，離奇劇本遠未結束。



身家蒸發93%，加密世界無情


　　 　
　　多國天文迷爭相追逐「海狸血月」之際，全球加密貨幣市場突現崩盤，總市值急劇縮水高達1300億美元。觸發點用6個字概括，可謂「兩個人的戰爭」－－3個月前被《財富》雜誌稱作「下一個巴菲特」的億萬富翁SBF，以及全球最大加密貨幣交易平台Binance(幣安)創始人、新加坡金融科技節的座上賓趙長鵬(CZ)。

 

 

 Sam Bankman Fried早前登上《財富》封面，被稱作「下一個巴菲特」。

 

 


　　近年風頭無兩的SBF，2019年創立FTX，於1月最後一輪融資時的估值高達320億美元，背後投資者包括淡馬錫、紅杉資本、老虎環球等大佬。除了神速躋身全球第三大加密貨幣交易平台(以交易量計僅次Binance、OKX)，更因頻頻出手救助BlockFi、Voyager等加密貨幣市場同業者，被稱作「白衣武士」。

 


　　不過，SBF身家一夜之間暴瀉93%或蒸發146億美元，再顯加密貨幣世界的動盪無情，背後更是這位千禧一代不敵「姜還是老的辣」。



先預告「清倉」，後宣布收購



　　事緣上周三(2日)一份遭曝光的私人財務文件，涉及SBF創立的另一間加密貨幣交易公司Alameda Research，顯示其資產大部分為FTX發行的代幣FTT，暗示公司資不抵債。緊接著周日(6日)，跟SBF從老友鬼鬼到針鋒相對的趙長鵬，發推宣布因應此消息將清倉所持有的全部FTT(約價值5.8億美元)。

 

 

 全球最大加密貨幣交易平台Binance(幣安)創始人趙長鵬「姜還是老的辣」。

 


　　隨著相關消息的發酵，FTX客戶爭相提取資產，包括有身份不明的「大鯨」撤走價值2.84億美元的以太幣和穩定幣；流動性急劇緊縮引發踩踏效應，FTT價格從上周的26美元以上跳水至昨晚最低3美元出頭。

 


　　更戲劇性的是，就在FTX大廈將傾之際，趙長鵬昨晚突然宣布，因應其流動性嚴重緊縮尋求幫助，為保護客戶，Binance擬全面收購FTX。他稍後再意有所指稱，事件有兩大教訓：一，永遠不要用自己創立的代幣作抵押品；二，如果經營加密貨幣業務，不要借貸，而要有大量儲備。



市場主題或同醞「權力轉移」



　　鑑於趙長鵬特別指，收購意向書「不具約束力」，不論這位排名第一的「大哥」最終會否真的將「三弟」納入麾下，都可謂動動手指就令競爭對手FTX元氣大傷，並為自己貼上「安全」的金色標籤。

 


　　但硬幣總有兩面，事件的極度戲劇性和真相迷霧重重，殃及其他加密貨幣，其中比特幣一度重挫15%失守17600美元，錄6月以來最低；以太幣、狗狗幣最多分別挫20%、27%。事件亦似反噬Binance，其發行的幣安幣周二一度衝高15%，惟之後大幅回落。

 


　　耐人尋味的是，趙長鵬上月底稱以5億美元投資推特，而剛剛完成對推特收購的馬斯克，本月4日至8日就賣出至少1950萬股的特斯拉股票，價值近40億美元。而他8月減持時曾稱不打算再拋售特斯拉股票。

 


　　加密貨幣在月食之夜血流成河，美元指數同跌至7周低點，而黃金卻在過去三個交易日累計攀升逾5%，錄5周來最高。加密貨幣、國會山莊的權力轉移，下一個會否輪到投資市場主題？

 

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