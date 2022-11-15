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【FOCUS】10月消費續涼涼　地方精準防控臨大考

15/11/2022

 

　　基建挑大梁，消費續涼涼。中國防疫、樓市兩大指標性政策，近日雙雙或優化或轉向，放在10月幾乎全線遜預期的經濟數據面前，再顯「非如此不可」。不過，眼看新增本土確診連續5天突破萬宗，如何「疫情要防住，經濟要穩住」，地方政府的精準防控能力正面臨嚴峻大考。



兩大政策調整「非如此不可」



　　拜登周一(14日)明言「美國將繼續與中國展開激烈競爭(compete vigorously)」之際，為經濟加注推力，數日前同一躍登上北京的優先事務。何解？除了即將卸任的國務院副總理劉鶴，月初在《人民日報》發表6千字長文，直指「要避免經濟運行大起大落」，周二(15日)揭盅的10月數據同顯「非如此不可」。

 


　　國統局今早公布，10月份，社會消費品零售總額按年降0.5%(預期:增1%)，不計汽車的零售額更按年跌0.9%，其中，化妝品、日用品、烟酒、家電、金銀珠寶等按年按月全縮水。此並不令人意外，央媽較早時公布，首三季內地居民儲蓄存款暴增13.2萬億元人幣，創歷史同期記錄；而阿里今年亦破天荒不公布「雙11」商品交易額，都折射內需承壓。

 

 

 

 


　　同期，規模以上工業增加值按年增5%(預期:5.2%)，其中鋼材、水泥、金屬、智能手機、智能機器人、汽車等產量全數低過上月，出口交貨值亦按月跌近8%。



地產投資、購地面積跌幅擴大



　　再看被賦予兜底重任的固定資產投資，首10月增速略放緩至5.8%(預期:5.9%)，但基礎設施投資就略加速至8.7%。隨著地方政府新增專項債發行規模最新突破4萬億元，刷新歷史新高，全年基建投資增速有望衝刺10%。

 

 

 


　　至於獲大開融資綠燈的房地產業，首10月開發投資跌幅擴大至8.8%，土地購置面積跌幅擴大至53%；房企10月單月的到位資金更錄過去半年最低。

 


　　10月經濟數據幾乎全線遜預期，倒逼政策調整，但時逢冬季來臨助長本土新冠病例急升，「防疫20條」能否擴大線下消費場景，刺激居民消費復甦仍待觀察。加上石家莊一地關閉市內免費核酸檢測點，不再查驗核酸有效期，引發當地人搶購連花清瘟膠囊，繼而在一天後恢復部分免費核酸檢測點，地方政府有無定力、能力做到精準防控，確保疫情不規模性反彈，將是未來數月「疫情要防住，經濟要穩住」的關鍵。

 

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