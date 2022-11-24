【FOCUS】絕大多數VS另類少數 鮑公下周演講甚關鍵

聯儲周四(24日)凌晨公布11月會議紀要，一邊警告「經濟明年或衰退」風險，為3月啟動加息以來首次；另一邊又更新對通脹動力的表述，為「較早前預期更持久」。當「絕大多數」與會者認為，放慢加息速度或很快恰如其當，主席鮑威爾是否是站在一眾鴿派對面的極少數另類？





自3月啟動加息以來首提衰退風險





聯儲40年以來最激進加息飛車，是否即將減速和抵達終點？響徹雲霄的內部鴿派聲，都在發出一個聲音:「是」。



繼世界大型企業聯合會上周警告，其領先指標LEI顯示美國經濟可能正陷衰退後，聯儲工作人員的最新經濟展望再指，美國國內實際個人支出增長放緩、全球前景惡化、金融條件收緊，或令實際經濟活動的基線預測更偏下行風險；經濟在明年某個時候陷入衰退的可能，幾乎等同基線情境。換言之，衰退機率接近50%。



加上幾乎百發百中的衰退警號－－3個月/10年期美債殖利率自10月25日以來持續倒挂，放緩加息步伐幾成聯儲內部壓倒性共識(A substantial majority)，除了終端利率預測續回落至5.001%，大摩甚至押注，明年1月31日議息將是聯儲本周期最後一次加息。





與會者認通脹前景風險仍偏向上行





不過，儘管樓市、集裝箱、綜合PMI、科企股價等指標均顯示，激進加息正令經濟逐漸降溫，但就業市場職位空缺高企、消費者支出依然火熱，經濟學家甚至預期超額儲蓄仍可在未來至少9個月提供支撐。



對此，紀要顯示與會者普遍認為，通脹前景風險仍然偏向上行，且最近的表現比預期的更高、更持久。「一些」與會者更指，地緣政治或令能源價格再次大幅上漲；就業市場持續緊張或導致工資-價格螺旋，盡管現時並未形成。



回顧近期聯儲多位重量級成員的發言，領銜大多數鴿派的料是二把手布雷納德；而不忘鷹派敲打的，料正正是對「抗通脹悍將」沃爾克津津樂道的主席鮑公。如同紀要續指，隨著貨幣正接近足夠限制性水平，加息速度即「多快」已不再重要，鮑公會否捍衛他口中的「Higher for Longer」，還是隨大流轉向，下周三(30日)他將於智庫布魯金斯學會發表的講話，頗為關鍵。

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