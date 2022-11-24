  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】絕大多數VS另類少數　鮑公下周演講甚關鍵

24/11/2022

 

　　聯儲周四(24日)凌晨公布11月會議紀要，一邊警告「經濟明年或衰退」風險，為3月啟動加息以來首次；另一邊又更新對通脹動力的表述，為「較早前預期更持久」。當「絕大多數」與會者認為，放慢加息速度或很快恰如其當，主席鮑威爾是否是站在一眾鴿派對面的極少數另類？



自3月啟動加息以來首提衰退風險



　　聯儲40年以來最激進加息飛車，是否即將減速和抵達終點？響徹雲霄的內部鴿派聲，都在發出一個聲音:「是」。

 


　　繼世界大型企業聯合會上周警告，其領先指標LEI顯示美國經濟可能正陷衰退後，聯儲工作人員的最新經濟展望再指，美國國內實際個人支出增長放緩、全球前景惡化、金融條件收緊，或令實際經濟活動的基線預測更偏下行風險；經濟在明年某個時候陷入衰退的可能，幾乎等同基線情境。換言之，衰退機率接近50%。

 

 

 

 


　　加上幾乎百發百中的衰退警號－－3個月/10年期美債殖利率自10月25日以來持續倒挂，放緩加息步伐幾成聯儲內部壓倒性共識(A substantial majority)，除了終端利率預測續回落至5.001%，大摩甚至押注，明年1月31日議息將是聯儲本周期最後一次加息。



與會者認通脹前景風險仍偏向上行



　　不過，儘管樓市、集裝箱、綜合PMI、科企股價等指標均顯示，激進加息正令經濟逐漸降溫，但就業市場職位空缺高企、消費者支出依然火熱，經濟學家甚至預期超額儲蓄仍可在未來至少9個月提供支撐。

 


　　對此，紀要顯示與會者普遍認為，通脹前景風險仍然偏向上行，且最近的表現比預期的更高、更持久。「一些」與會者更指，地緣政治或令能源價格再次大幅上漲；就業市場持續緊張或導致工資-價格螺旋，盡管現時並未形成。

 


　　回顧近期聯儲多位重量級成員的發言，領銜大多數鴿派的料是二把手布雷納德；而不忘鷹派敲打的，料正正是對「抗通脹悍將」沃爾克津津樂道的主席鮑公。如同紀要續指，隨著貨幣正接近足夠限制性水平，加息速度即「多快」已不再重要，鮑公會否捍衛他口中的「Higher for Longer」，還是隨大流轉向，下周三(30日)他將於智庫布魯金斯學會發表的講話，頗為關鍵。

 

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

02007

碧桂園

2.640

異動股

01810

小米集團－Ｗ

9.390

異動股

01516

融創服務

2.570

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02007 碧桂園
  • 2.630
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 9.390
  • 01516 融創服務
  • 2.590
  • 01024 快手－Ｗ
  • 53.700
  • 00884 旭輝控股集團
  • 1.170
股份推介
  • 00285 比亞迪電子
  • 23.150
  • 目標︰$25.50
  • 01811 中廣核新能源
  • 2.570
  • 目標︰$3.00
  • 00005 滙豐控股
  • 45.950
  • 目標︰--
  • 01833 平安好醫生
  • 17.760
  • 目標︰--
  • 00992 聯想集團
  • 6.490
  • 目標︰$5.70
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 281.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 76.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 137.600
  • 02800 盈富基金
  • 17.730
  • 00388 香港交易所
  • 292.400
報章貼士
  • 00823 領展房產基金
  • 51.250
  • 目標︰--
  • 01811 中廣核新能源
  • 2.570
  • 目標︰$3.00
  • 01171 兗礦能源
  • 23.850
  • 目標︰$25.35
熱炒概念股
即時重點新聞

24/11/2022 12:19  金管局回應對沖基金名宿評論：既不需要也無意改變港元聯匯制度

24/11/2022 12:07  【地皮截標】皇后大道西/賢居里項目至少收7標書，長實信置入標

24/11/2022 11:02  對沖基金大鱷:持大量港元空頭頭寸，聯繫匯率脫鈎只是時間問題

24/11/2022 09:35  《異動股》碧桂園高開6%領升民營內房，國務院指須加大發債支持

24/11/2022 09:35  【新冠肺炎】全國新增本土陽性破3萬宗，北京多1例死亡病例

24/11/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出２﹒０１億元，買港交所沽建行

24/11/2022 08:17  【大行炒Ｄ乜】小米第三季盈轉虧惟獲兩行升目標；高盛點評內需股

18/11/2022 17:43  《嚟緊炒Ｄ乜》中國燃氣同內房「魚菜共生」，現價不妨小注買

24/11/2022 11:54  《財資快訊》美電跌報７﹒８１０８，隔夜由２﹒５％飆升至３％

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】絕大多數VS另類少數　鮑公下周演講甚關鍵
人氣文章

新聞>財經熱話

小米盈轉虧曾再插半成　大行卻力撐低吸止其時？
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指料試16800 支持民營房企發債不代表能賺錢
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

港鐵國產列車 周日觀塘線首載客
人氣文章

食療新意思．陳沛思

廿四節氣小雪 | 脾胃虛弱、水腫應怎樣調理？推介飲袪濕安神「圓肉杞子栗子雞腳湯」小雪補一補
人氣文章

威少看世界．張少威

「女版喬布斯」詐騙案的三點啟示
DIVA CHANNEL
人氣文章

廚職背遊．梁芷靈

白手興家勵志真人真事！億萬富翁發達前做啲咩？盤點全球5個有錢人致富之道
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

M+《草間彌生：一九四五年至今》特別回顧展：絲絲點點生命體，體現藝術家藝想大開！借治癒之名，撿拾創作生涯點滴
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

不拍假，二、三線拍賣行難以生存？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
膝頭痛年輕化，竟同做Gym有關？膝蓋水腫代表濕邪重？紅腫熱痛代表甚麼？骨傷科中醫示範「手法治療」法
人氣文章
肥胖、懷孕、健身舉重都會令胃酸倒流發作？醫生：餐後3小時內不要「躺平」！
人氣文章
驚恐症｜睇4D劇場被風吹觸發驚恐症？醫生：或與遺傳、童年經歷有關！適當治療有望斷尾
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/11/2022 14:35
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/11/2022 14:35
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/11/2022 14:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/11/2022 14:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章FOCUS24/11/2022
【FOCUS】絕大多數VS另類少數　鮑公下周演講甚關鍵
人氣文章財經熱話24/11/2022
小米盈轉虧曾再插半成　大行卻力撐低吸止其時？
人氣文章財經熱話24/11/2022
《午市前瞻》恒指料試16800 支持民營房企發債不代表能賺錢
人氣文章財經熱話24/11/2022
【內房急彈】內房政策鬆綁帶動板塊氣氛轉好？
人氣文章大行報告24/11/2022
【大行炒D乜】小米績後券商點睇？餐飲股博唔博得過？一click就知道
人氣文章開市Good Morning24/11/2022
林家亨：小米發展高端市場力不從心　前景難樂觀
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金