  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】「存亡牌」效用遞減　民進黨遭滑鐵盧

28/11/2022


　　一場「議長訪台」大龍鳳，贏盡全球鎂光燈，卻未能在三個月後加持兩大主角－－繼叱吒國會山莊近20年的佩洛西引退後，迎來1989年以來最大地方選舉潰敗的蔡英文，周六(26日)宣布辭任民進黨主席。

 

　　被美將麥克阿瑟(Douglas MacArthur)形容為「永不沉沒航空母艦」的台灣，在冷清的投票率中再現「嘉義以北一片藍」，本質是折射選民對執政當局種種本末倒置的厭倦和不滿，卻冥冥中為驚濤駭浪的台海帶來一絲穩定的高氣壓。



台北失利，桃園不保



　　四年一度、俗稱「九合一」的台灣地方選舉周末登場，21個縣市（嘉義市長選舉延後到下月18日投票）中，執政的民進黨僅囊括5席(高雄市、台南市、屏東縣、嘉義縣、澎湖縣)，錄創黨以來最差紀錄；在野的國民黨橫掃13席，更一舉拿下「六都(6個直轄市)」中的台北、新北、桃園、台中；現任台北市長柯文哲創立的民眾黨，則攻下新竹。

 

 

 蔣介石曾孫蔣萬安為國民黨重奪台北市長。(蔣萬安 FB)

 


　　跟2018年上一次地方選舉相比，今次國民黨失去2席，多過民進黨的失去1席，且國民黨選票流失更甚民進黨(40萬票　VS 15萬票)，何解評論一面倒認為後者遭遇滑鐵盧？

 


　　答案用5個字概括就是「由北輸到南」。具體而言，不但六都之一桃園由綠轉藍，附帶同樣執政8年的新竹、基隆亦失守；在廝殺最激烈的台北，頭頂抗疫英雄光環的前衛福部長陳時中不敵蔣介石曾孫蔣萬安；即使在深綠的屏東、台南，民進黨得票亦僅分別高出1.1萬票、4.6萬票，可謂慘勝。



年輕、中間選民厭倦



　　究其原因，看看「六都」錄歷史新低的投票率59.86%，恐顯示民進黨主打的「為台灣挺身而出」存亡牌，令選民厭倦，而圍繞參選人論文抄襲醜聞的炒作，更加劇選民疲勞，最終除了深綠基本盤，來自年輕、中間、理性選民的支持盡失。

 


　　選舉前民調就顯示，選民關注的前三大議題分別是經濟、治安、社會福利，政治僅排第四。事實上，盡管台灣第三季GDP按年增4.1%高於預期，但作為增長主要動力的出口已連續兩月錄得負增長(9月、10月分別跌3.1%、6.3%)，預期11月將續跌5%至8%。此外，台灣還面對房價高企、老齡化加劇、低生育率等種種棘手難題，換言之，民進黨高呼「抗中保台」迴響有限。

 

 

民進黨勉強守住「六都」中的高雄、台南，圖為成功連任的高雄市長陳其邁。(陳其邁 FB)

 

 


　　今次地方選舉如對民進黨當頭棒喝，雖難就此預言2024年大選勝負，但卻或為驚濤駭浪的台海帶來一絲穩定的高氣壓。國台辦就指，選舉結果反映島內「求和平、求穩定、要過好日子」的主流民意。

 


反思淪大國衝突棋子



　　值得留意的是，隨著烏克蘭戰火持續，「夾在大國衝突間的棋子」正引發愈來愈反思。繼早前兩岸圓桌論壇協會民調顯示，逾56%台灣民眾表態「不願為美國因素而投入戰爭」後，日本新聞通信調查會的民調亦顯示，高達74%日本民眾「反對/傾向反對」日本派自衛隊與美軍聯手挺台。

 


　　另在美國副總統賀錦麗剛結束訪問行程的菲律賓，對於美國將投入6650萬美元在當地升級改造3個軍事基地，菲律賓有團體湧至總統府抗議美國挑釁，指「EDCA(《加強防務合作協議》，)將實際上使整個菲律賓成為美國的軍事基地。」

 


　　此外，對於加拿大政府周日(27日)發布《印太戰略》，誓言應對「破壞性」的中國，加拿大商會主席Perrin Beatty就發表聲明稱，印太地區幅員遼闊且多樣化，相關戰略不可能一刀切，加拿大的優先事項需在國家之間審慎處理。

 

【「嘉」點獎賞】睇節目學兩性關係知識，仲賞你M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼！► 了解詳情

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

267.800

異動股

02007

碧桂園

2.900

異動股

01810

小米集團－Ｗ

9.230

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 267.800
  • 02007 碧桂園
  • 2.900
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 9.220
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.200
  • 00493 國美零售
  • 0.185
股份推介
  • 00762 中國聯通
  • 4.110
  • 目標︰$5.00
  • 06655 華新水泥
  • 7.750
  • 目標︰$8.69
  • 01110 金活醫藥集團
  • 0.690
  • 目標︰--
  • 02325 雲康集團
  • 15.660
  • 目標︰$17.50
  • 03331 維達國際
  • 18.780
  • 目標︰$19.70
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 267.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.200
  • 03690 美團－Ｗ
  • 136.700
  • 00005 滙豐控股
  • 45.650
  • 00388 香港交易所
  • 278.600
報章貼士
  • 01818 招金礦業
  • 8.530
  • 目標︰$9.90
  • 06655 華新水泥
  • 7.750
  • 目標︰$8.69
  • 02318 中國平安
  • 41.750
  • 目標︰$48.00
熱炒概念股
即時重點新聞

28/11/2022 12:09  恒指半日收跌348點報17225，碧服收挫逾9%藍籌最弱

28/11/2022 10:15  《本港樓市》差估署10月樓價指數按月跌2.4%，創近5年低位

28/11/2022 12:20  旭輝控股(00884):債權人提清盤呈請，惟經討論後同意撤回

28/11/2022 12:05  大家樂(0341)中期純利升34%至1.09億元，派息10仙

28/11/2022 09:28  《中概異動》美團低開近6%，第三季經調整虧轉盈35.3億人幣

28/11/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２３﹒１５億元，買盈富沽騰訊

28/11/2022 08:15  【大行炒Ｄ乜】美團第三季經調整虧轉盈，遭三行降目標價！

25/11/2022 18:11  《嚟緊炒Ｄ乜》大家樂下周派中期業績，技術走勢不俗小注炒一轉

28/11/2022 11:51  《財資快訊》美電升報７﹒８１５８，美元兌人幣漲報７﹒２０３７

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】「存亡牌」效用遞減　民進黨遭滑鐵盧
人氣文章

新聞>財經熱話

現有6博企全獲續牌大行齊唱好　惟濠賭股表現分歧銀娛曾插半成
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》50天線支持佳惟須觀望 美團遭減持勢難破140元
品味生活
生活
人氣文章

手機情報站．徐帥

OPPO家用路由器！5G CPE T2獨有技術提升5G速度，「5G結界」大埔都收到！兼支援Mesh Wi-Fi
人氣文章

金錢世界．方元

看《愛回家》擺脫不了貧窮
人氣文章

台灣熱話．姚超文

獨攬大權＋識人不明，民進黨地方選舉大敗 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

高科技布料再進化！日本版Champion BLACK Edition，充滿High Fashion格調又不失街頭氣息
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

M+《草間彌生：一九四五年至今》特別回顧展：絲絲點點生命體，體現藝術家藝想大開！借治癒之名，撿拾創作生涯點滴
人氣文章

Art & Living

為何性騷擾如此普遍，但又難以揭發？電影《She Said》揭荷里活性醜聞，追溯#MeToo的起源
健康好人生 Health Channel
人氣文章
想像「老後」世界：假如明天我變成100歲！透過跨代創意對話，發掘未來安老可能！ 新文章
人氣文章
想像「老後」世界：假如明天我變成100歲！透過跨代創意對話，發掘未來安老可能！
人氣文章
肥胖、懷孕、健身舉重都會令胃酸倒流發作？醫生：餐後3小時內不要「躺平」！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2022 14:41
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2022 14:41
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2022 14:41
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/11/2022 14:26
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章FOCUS28/11/2022
【FOCUS】「存亡牌」效用遞減　民進黨遭滑鐵盧
人氣文章財經熱話28/11/2022
現有6博企全獲續牌大行齊唱好　惟濠賭股表現分歧銀娛曾插半成
人氣文章財經熱話28/11/2022
《午市前瞻》50天線支持佳惟須觀望 美團遭減持勢難破140元
人氣文章財經熱話28/11/2022
【後市走勢】如看好後市　港交所回吐宜趁低撈？
人氣文章大行報告28/11/2022
【大行炒D乜】美團虧轉盈　大行點睇？一表盡掌握！
人氣文章開市Good Morning28/11/2022
溫傑：恒指若補回16138－16829上升裂口　反彈浪或已完結
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金