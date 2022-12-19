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【FOCUS】明年經濟突破口　中經會定調「提信心」

19/12/2022

　　「信心比黃金重要」，2023年中國經濟能否病樹逢春乃至枝頭獨俏，全繫於兩個字－－信心。萬眾矚目的一年一度中央經濟工作會議周五(16日)落幕，據新華社深夜發稿，明年經濟工作的突破口定調為「改善社會心理預期、提振發展信心」，從五大重點工作看，直指消費信心、樓市信心。



消費登優先級，需增城鄉收入



　　中國11月消費斷崖式下跌，恐是2022年零售總額重蹈2020年負增長的不祥之兆；清華大學國家金融研究院院長、IMF前副總裁朱民周日(18日)就稱，居民消費按年縮水2萬億元(人民幣．下同)，是今年GDP未達預期的重要原因。

 


　　癥結擺在眼前，疊加出口、房地產兩大引擎熄火，不難理解何解會議明確，把「恢復和擴大消費擺在優先位置」－－有效擴大內需，既能有助提升全要素生產率，實現社會再生產良性循環；又可提升國內市場的國際影響力，對沖風雨如晦的外部環境。

 

 

 


　　不過，面對住戶存款僅11月就新增2.25萬億元，如何令居民大開慳囊買買買？第一步，即是多渠道增加城鄉居民收入，增強消費能力。據國統局數據，居民部門收入佔GDP比重僅約45%，遠低於全球60%的平均水平，換言之，企業、政府佔初次分配比重必須下降。

 


　　第二步，則是全面放開疫情管控，引導餐飲、娛樂、旅行等服務業復甦；同時，積極創造新消費場景，包括智慧家居、新能源車、社交電商、元宇宙等。



地產業向新發展模式平穩過渡



　　此亦解釋了，今次會議一改前兩年「強化反壟斷和防止資本無序擴張」、「要為資本設置紅綠燈」的提法，指「要大力發展數字經濟，提升常態化監管水平，支持平台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手」。

 


　　相比消費信心，重建樓市信心顯然更非坦途，皆因隨著城鎮化水平已近70%，過往由需求推動的只升不跌神話灰飛烟滅。既然如此，如何實現「推動房地產業向新發展模式平穩過渡」？　

 

 

 

 


　　答案或是雙管齊下，於供應端，紮實做好保交樓工作，推動行業重組併購，有效防範化解優質頭部房企風險；於需求端，探索以租代買的同時，鼓勵住房更新、升級消費。

 


　　耐人尋味的是，會議在論述房地產政策時，首次提及「堅決依法打擊違法犯罪行為」，靠財技建立起旁氏巨無霸的地產巨頭，明年會否落馬入獄？遐想無限。

 

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