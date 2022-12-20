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【FOCUS】俄烏戰火滿300天　西方私心暗助普京

20/12/2022


　　300天，戰火在雪地、暗夜中持續，而隨著「北極熊」普京周一(19日)閃電訪問白俄羅斯首都明斯克，為三年半來首次，來自烏克蘭北部邊境的入侵似迫在眉睫，並可能成為克里姆林宮新的大規模冬季攻勢的一部分。

 

　　在歐洲，上周同意將援烏武器基金增至20億歐元的歐盟，昨日結束數周的擾攘，就天然氣180歐元價格上限達成一致；如同早前60美元的俄油上限，同難避名大於實。

 


經濟顯韌性，訪明斯克惹關注



　　在歐洲導致二戰後最嚴重瘡痍的戰爭，進入爆發300天之際，聖誕停火的希望漸趨渺茫，因烏克蘭總統助理最新嚴詞拒絕了99歲「外交元老」基辛格的俄烏談判提議，直斥其就戰爭性質或對世界秩序的影響捉錯用神。此似乎暗合澤連斯基案頭的《希特拉和斯大林：暴君和二戰》，即任何妥協或綏靖，都只會讓普京得寸進尺。

 

 

 


　　對戰線另一端的普京來說，盧布兌美元挫至5月以來最低，但實際上收復年初至今失地；11月石油出口收入錄今年次低，但數量卻是半年最高；經Sudzha天然氣泵站通過烏克蘭向歐洲輸送天然氣只及預訂交付量的不到四成(每日4240萬立方米)，但經「西伯利亞力量」管道對華輸量卻創歷史新高－－經濟韌性令其最新動向備受矚目。

 


　　就在周一，他携外交部長拉夫羅夫、國防部長紹伊古突訪明斯克，並獲盟友、被稱作「歐洲最後一個獨裁者」的盧卡申科親自接機送機。

 



俄油俄氣價格上限幾形同虛設

 



　　儘管公開發布的會議消息隻字未提烏克蘭，但從會面前，白俄羅斯國防部聲稱，「已完成對武裝部隊軍事準備的一系列檢查……訓練場沒有一秒鐘的寂靜」，衛星圖片同顯示，大量軍事裝備集結在烏北邊境看，白俄羅斯大有可能成為下一個新威脅。

 


　　烏克蘭軍隊最高指揮官Valery Zaluzhny近日警告，克里姆林宮最早將於1月發起新的大規模攻勢，警告集中精力為明年可能開始的更持久、更激烈的戰鬥做好準備。

 

 

 

 


　　大戰似如箭在弦，西方就如何斬斷普京「金援」仍不得要領。據國際能源署(IEA)估算，俄羅斯11月石油出口收入達158億美元，約53美元的烏拉爾油價令西方60美元上限形同虛設。幾乎是同樣的劇本，歐盟最新通過的天然氣價格180美元上限，不單遠高於現價的108美元，更設置重重觸發條件，包括連續三天保持在此之上，且比同期全球液化天然氣參考水平至少高35歐元。

 


　　何解如此，一語道破即是西方各有私心。美國財長耶倫較早時明言，我們想讓俄羅斯的石油繼續流動，因為其是重要的石油供應國；在歐盟，德國、荷蘭、奧地利已提前警告，天然氣價格上限或對供應造成擠出效應，呼籲在某些情況下自動暫停上限。

 

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