  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】快速達峰利弊參半　留意下月焦點數據

10/01/2023

　　851萬、638萬、626萬、529萬，上海、廣州、北京、成都周一(9日)單日地鐵總客流，似印證國家衛健委官宣的「很多省份都已達到新冠感染高峰」。另一邊廂，官媒近日密集發聲，強調「因時因勢」優化調整，以及選擇今冬放開的時機「應是最佳」。

 


　　然而，面對中疾控公布的新增本土確診數據，跟地方政府公布個案數的巨大差異，官方如何總結大城市第一波「快速達峰」的經驗教訓，為第二波疫情反彈做好準備？而國統局預計將於2月28日揭盅的去年人口變動數據，勢成焦點。



人流重現，消費復甦更早



　　初期遏制-拉平曲線-逐步放寬-走向共存，公共衛生學應對大流行病的典型路徑，隨著內地「動態清零」國策極限反轉掀起的疫情海嘯，似乎直接從第一步跳到最後一步；就連央視記者訪問國家衛健委專家組組長梁萬年，亦引述公眾質疑，「感覺中國的防控政策只有管控和放開兩個階段」。

 


　　但在新華社、《人民日報》近日密集的長篇綜述文章中，疫情防控進入新階段，是牢牢掌握戰略主動權、打的是有準備之仗、關鍵時期要有關鍵之舉。從中心城市地鐵重現人流如鯽看，以及多地近日研判已度過第一波感染高峰看，這大概是真的。

 

 

 中心城市地鐵重現人流如鯽。

 


　　而相比海外經濟體第一波Omicron疫情影響約需一季度消費活動才恢復，內地此波消費復甦似乎更早、更快。據坊間測算，過去三年累計的超額儲蓄總規模或逾4萬億元人幣；而李寧(02331)、海底撈(06862)、攜程(09961)、中免(01880)等過去一個月股價齊漲至少一成。



2月28日發布去年人口數據



　　以快速過峰來穩住經濟大盤並非零代價，據中國工程院公布，僅去年12月短短一個月間，就有16位院士逝世，遠超2019年全年的13位。

 


　　更令人側目的是，當中疾控公布內地周日(8日)新增1.4萬宗確診個案，浙江疾控指全省日增約百萬宗新冠感染，近9900萬人口的河南公布新冠感染率高達89%，逾8300萬人口的四川估算整體感染率逾80%，千萬人口的海南預計感染率達50%。

 

 央視記者引述公眾質疑，「感覺中國的防控政策只有管控和放開兩個階段」。

 


　　如何為第二波疫情反彈做好準備？構建疫情監測預警體系，加強監測新的變異毒株，以定期核酸採樣掌握社區傳播方式，推進更有效的疫苗接種，完善分級分層醫療體系，達峰後的挑戰都遠未結束。

 


　　根據國統局發布的信息發布日程表，2月28日將發布2022年國民經濟和社會發展統計公報，相比2021年死亡人口錄1014萬(死亡率7.18%)，2022年數據勢成焦點。

 

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

109.600

異動股

01024

快手－Ｗ

77.800

異動股

00839

中教控股

11.340

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 109.800
  • 01024 快手－Ｗ
  • 77.800
  • 00839 中教控股
  • 11.340
  • 00520 呷哺呷哺
  • 9.140
  • 01378 中國宏橋
  • 8.200
股份推介
  • 02331 李寧
  • 73.800
  • 目標︰$83.00
  • 01478 丘鈦科技
  • 5.230
  • 目標︰$5.37
  • 01818 招金礦業
  • 9.440
  • 目標︰$10.70
  • 00270 粵海投資
  • 8.770
  • 目標︰$11.50
  • 01052 越秀交通基建
  • 4.510
  • 目標︰$5.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 109.800
  • 00700 騰訊控股
  • 359.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.980
  • 00388 香港交易所
  • 374.000
  • 02333 長城汽車
  • 10.740
報章貼士
  • 01268 美東汽車
  • 18.080
  • 目標︰--
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 294.400
  • 目標︰$326.00
  • 06030 中信証券
  • 17.080
  • 目標︰$18.48
熱炒概念股
即時重點新聞

10/01/2023 14:13  【通關復常】南韓即日起要求港澳航班只准使用仁川機場

10/01/2023 13:44  【新冠感染】中國暫停簽發南韓公民赴華短簽，以反制南韓入境限制

10/01/2023 12:50  消息:行會通過最低工資時薪上調至40元，5月1日起生效

10/01/2023 11:08  《外資精點》大摩再上調恒指目標，年底最牛見27000點

10/01/2023 12:09  【通關復常】澳門周五起推港人優惠，「買去程送回程」鼓勵過夜

10/01/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１２﹒２５億元，買港交所沽小米

10/01/2023 08:20  【大行炒Ｄ乜】花旗升阿里巴巴目標；中信里昂升銀娛、金沙至增持

06/01/2023 17:04  《嚟緊炒Ｄ乜》時代天使就快加對翼，飛升目標可見２６０銀

10/01/2023 12:07  《財資快訊》美電軟報７﹒８０７８，隔夜拆息轉跌至１﹒３％

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】快速達峰利弊參半　留意下月焦點數據
人氣文章

新聞>財經熱話

金價創8個月高　料將迎大牛市　金礦股、黃金ETF點部署？
人氣文章

新聞>香港要聞

【通關復常】李家超：5萬通關名額符需求　未來8周預約率17%
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

全球下載次數最多App 10大排名出爐！社交平台佔大多數！Instagram只排第2！邊個係年度最人氣app？
人氣文章

娛樂情報

齊獲最佳衣着獎 胡定欣陳曉華胸前被「劈開」
人氣文章

娛樂情報

視帝陳山聰咀老婆放閃 視后江美儀感謝林敏驄
DIVA CHANNEL
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

聖誕節令一腳踏兩船的人相當頭痛？時間管理大師也敵不過風水輪流轉？
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

澳門通關啦！過大海嘗巧手創意粵菜：黑魚子金磚流心豆腐、老虎斑湯底順德花膠拆魚羹、蘭王蛋白蒸法國藍龍蝦、和牛臉頰肉配柚皮，極盡奢華
人氣文章

Beauty

紅噹噹2023兔年新春限定美妝護膚系列推介！Charlotte Tilbury 幸運星願系列、 Guarlain 魅紅秀蘭彩妝系列，以優雅紅調為你迎接美好新一年！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
香港7%成年人患腹瀉型腸易激！浸大發現活潑瘤胃球菌為主因，這種食物應食少啲
人氣文章
節日後重整飲食！5款植物性高蛋白食材，實現不吃肉又可Keep Fit！
人氣文章
2023年正式到來！每一刻都是獨一無二，值得珍重！今期素食譜：香芋炒栗子紅豆
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/01/2023 15:10
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/01/2023 15:10
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/01/2023 15:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/01/2023 14:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章FOCUS10/01/2023
【FOCUS】快速達峰利弊參半　留意下月焦點數據
人氣文章財經熱話10/01/2023
金價創8個月高　料將迎大牛市　金礦股、黃金ETF點部署？
人氣文章香港要聞10/01/2023
【通關復常】李家超：5萬通關名額符需求　未來8周預約率17%
人氣文章財經熱話10/01/2023
《午市前瞻》專家看好恒指20300有支持 呷哺回落值博率不高
人氣文章財經熱話10/01/2023
【股神減持】比亞迪具抗跌力全靠一個因素！
人氣文章大行報告10/01/2023
【大行炒D乜】巴巴VS京東邊隻掂啲？一表睇晒大行點評價
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金