【FOCUS】新貸破頂藏隱憂 打開慳囊待大招

再下一城，突破21萬億－－說的是2022年刷新紀錄的中國新增人民幣貸款。可是看真些，同期房貸為主的住戶中長期貸款按年腰斬一半還多，盡顯居民加槓桿需求凋零。眼見企業中長期貸款大幅放量，但衡量信貸淨增量的信貸脈衝指數，自去年9月階段觸頂以來一路下行，央媽周二即敦促各主要銀行，「適度靠前發力」，力衝1月開門紅。





企業部門建功，居民房貸急縮





人民銀行昨日傍晚揭盅2022年信貸及社融數據。去年全年，新增人民幣貸款錄21.31萬億歷史新高，最大功臣當屬連續三個月放量的企業中長期貸款，10月、11月、12月分別錄4623億、7367億、1.2萬億，全年累計11.06萬億，按年飆升近兩成。



製造業PMI連續三個月收縮，何解企業貸款井噴？答案是財政政策發力，包括2000億保交樓專項再貸款、2000億設備更新再貸款、5000億新增地方專項債額度、7400億政策性開放性金融工具(主要用於重大項目資本金)。



不過，相比企業部門聞鷄起舞，居民部門卻仍沉睡。2021年內房銷售創下歷史新高的逾18萬億，帶動全年居民中長期貸款勁增6.08萬億，惟2022年僅增2.75萬億。與之對應，2022年住戶存款暴增17.84萬億，遠高於2021年的9.9萬億。





信貸脈衝轉弱，M1M2剪刀差擴





居民從2021年的勇加槓桿，到2022年捂緊錢包，連同創歷史新低的社融存量增速(9.6%)，都顯示消費及實體經濟需求仍低迷。



值得留意的是，盡管中國去年底人民幣貸款餘額按年增11.1%，錄213.99萬億元，但衡量信貸增速快慢的信貸脈衝指數(非金融部門新增信貸/GDP)，自去年9月階段觸頂以來就一路下行，而此指標通常被視作跟全球製造業PMI、大宗商品價格、新興市場股市表現等強烈正相關。



同樣的不祥之兆是12月M1與M2增速剪刀差續擴大至8.1個百分點，此流動性「堰塞湖」反映寬貨幣向寬信用的傳遞仍面臨瓶頸，或預示經濟復甦面臨障礙。



鑒於此，繼至少18個省市摩拳擦掌擬首季發行逾萬億地方債後，人民銀行昨日敦促各銀行「精準有力支持國民經濟和社會發展薄弱環節」，「改善優質房企經營性和融資性現金流」。為有效擴大內需，地產持續「定向降息」之外勢還有大招。

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