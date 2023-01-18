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【FOCUS】綢繆衰退增撥備　裁員大軍續壯大

18/01/2023

　　近半世紀以來首現的「增長」與「通脹」南轅北轍，令2023年開年即籠罩於愁雲慘霧。種種跡象包括，正在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇調查顯示，有三分二首席經濟學家預期全球將現經濟衰退；投行巨擘大摩、高盛周二(17日)揭盅，第四季淨利按年分別暴瀉40%、66%，華爾街更紛紛計提信貸損失準備金；科網、投行、加密貨幣等行業裁員大軍繼續壯大……


大摩高盛放榜，淨利急縮水



　　2022年是因，2023年是果？跟世界經濟論壇(WEF)最新發布的經濟學家悲觀預期相似，羅兵咸永道本周針對全球4410名首席執行官的調查同顯示，73%的CEO預期全球增長未來12個月將下行，遠高於去年的15%。

 

 

 


　　強化此陰沉氛圍的，是陸續揭盅去年最後一季業績的華爾街大行。先看大摩，盡管財富管理業務淨收入達到創紀錄的66.3億美元，按年增6%，但淨利仍按年縮水40%至22.4億美元，投資管理、股債承銷、併購諮詢業務齊黯淡。

 


　　至於高盛，傳聞中的裁員3200人計劃非空穴來風，其第四季僅薪酬成本就高達38億美元，按年增16%，加上財富管理收入難比大摩風光，錄按年跌27%至35.6億美元，當季淨利按年暴瀉66%至13.3億美元。

 


　　聯儲激進加息帶動各大行第四季淨利息收入急升，按年計，高盛、摩通、美銀、花旗、大摩分別增173%、48%、29%、23%、11%。但與此同時，各行紛紛計提信用損失準備金，顯示看淡經濟前景。其中，摩通居首達23億美元，其次花旗18.5億美元，而美銀、高盛、大摩分別錄10.9億、9.7億、8700萬美元。



業務重塑應對不確定性激增



　　此外，將於周五(20日)公布第四季業績的貝萊德，已據報擬裁員約500人，為2019年以來首次，佔全球員工總數的2.5％。而擬下月公布的業績的瑞信，主席Axel Lehmann亦提前警告員工為獎金縮水做好心理準備，「數字不會好看」。

 

 

 


　　除了華爾街，逾百家科技公司踏入2023即加入裁員大軍，繼Meta、亞馬遜去年底宣布裁員1.1萬、1.8萬人後，追踪技術裁員的Layoffs.fyi數據顯示，開年至今已有104家科技公司裁員逾2.6萬人。加密貨幣行業同不遑多讓，繼Coinbase上周裁員25%後，火幣亦計劃裁員20%。

 


　　如何應對不確定性激增可能引發的連鎖危機？解決之道直指業務重塑。羅兵咸永道的調查就顯示，39%的CEO認為，如果公司繼續目前的發展路徑，十年內將經濟上難以為繼；而未來十年最有可能影響行業盈利能力的因素，首推用戶需求/偏好改變。看看被ChatGPT步步緊逼的搜索引擎巨頭谷歌，未來動向頗堪留意。

 

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