  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】PMI升幅近三年最勁　全球通脹前景添迷離

31/01/2023

　　China is back。重磅數據發布近「真空期」之際，中國優化防疫政策後到底於經濟有何作用，周二(31日)揭盅的領先指標再提供線索－－1月官方製造業PMI不單重上擴張區間，按月急升3.1個百分點，更是2020年3月以來最勁。

 


　　基於東方巨龍「突然重新開放」，IMF同日上調今年全球經濟增長預期至2.9%，但其「增長觸底，通脹下降」的預測可能只對了一半。



消費品、高技術需求回暖



　　春節因素令1、2月主要經濟數據將遲至3月15日才發布，惟國家統計局今早揭盅的製造業、服務業景氣指標，或預示經濟開年顯著回暖。

 


　　先看官方製造業PMI，經歷連續三個月在收縮區間愈潛愈深，1月報50.1（預期：49.8），3.1個百分點升幅為大流行以來第二強。

 

 

 

 


　　分項指數中，一馬當先的是新訂單指數，在經歷連續6個月收縮後回升至50.9，其中，消費品製造業、高技術製造業新訂單指數分別大升逾8個、11個百分點。不過，仍有逾半(53.2%)企業反映需求不足，顯示經濟全面解凍復甦仍需時。


　　 
IMF上調全球今年增長預期



　　非製造業商務活動的報復式反彈更立竿見影，1月指數報54.4，勁彈12.8個百分點；其中，前期受疫情影響較大的零售、住宿、餐飲等行業商務活動指數，按月更飆升逾24個百分點以上，齊重返擴張區間。

 

 

 IMF上調今年全球經濟增長預期至2.9%，並預測中國增長5.2%。

 


　　巧合的是，同日宣布上調今年全球增長預測的IMF，就將「中國重新開放」列為對今年全球增長預測漸遠離衰退情境的因素之一(另包括就業市場持續緊張、家庭及企業支出高於預期、歐洲迅速適應能源危機等)。首席經濟學家Pierre-Olivier Gourinchas解釋，中國重開意味全球製造業產出增加，供應鏈中斷減少，以及消費者需求增加。



金屬、油氣市場悄起波瀾


　　 
　　不過，IMF認為未來一年「增長觸底，通脹下降」的預測可能只對了一半，看看最新中國製造業「主要原材料購進價格」及非製造業商務活動「投入品價格」兩分項指數，分別錄3個月及7個月最高，再看看年初至今大漲的銅、鋁、鋅、錫，上游通脹似再蠢蠢欲動。

 

 

 


　　如果說上述金屬在通脹籃子中的佔比偏小，那麼看看油價，盡管布油期貨年初至今跌約2%，但國際能源署近日預期，中國重開將推升全球石油需求至每日1.017億桶的紀錄新高，而美國國內平均汽油價格已連漲五周。去年LNG進口量暴挫近兩成的中國，今年大概率重新加入大買家陣營，或加大歐洲下個冬天的價格壓力。

 


　　值得一提的是，截至上周二(24日)的6周內，對沖基金為首的基金經理以逾兩年最快的速度買入相當於2.32億桶的石油期貨及期權合約；但與此同時，美國原油庫存卻因需求下降，錄2021年6月以來新高的4.485億桶。面對「中國重開」和「美國衰退」兩張底牌，未來通脹是開大還是開小？

 

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

02269

藥明生物

64.700

異動股

01810

小米集團－Ｗ

12.840

異動股

00020

商湯－Ｗ

2.720

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02269 藥明生物
  • 64.750
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 12.820
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.730
  • 01024 快手－Ｗ
  • 67.900
  • 03759 康龍化成
  • 57.250
股份推介
  • 02057 中通快遞－ＳＷ
  • 221.200
  • 目標︰$240.00
  • 02362 金川國際
  • 0.750
  • 目標︰$0.745
  • 01368 特步國際
  • 10.300
  • 目標︰$13.50
  • 01880 中國中免
  • 235.800
  • 目標︰$320.00
  • 00590 六福集團
  • 26.300
  • 目標︰$30.83
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 375.200
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.730
  • 00005 滙豐控股
  • 57.700
  • 03690 美團－Ｗ
  • 171.600
  • 00388 香港交易所
  • 349.400
報章貼士
  • 01992 復星旅遊文化
  • 11.200
  • 目標︰$13.00
  • 06186 中國飛鶴
  • 7.450
  • 目標︰$8.29
  • 00772 閱文集團
  • 41.550
  • 目標︰$49.00
熱炒概念股
即時重點新聞

31/01/2023 12:12  恒隆地產去年純利跌0.8%至38.4億元，末期息60仙

31/01/2023 12:07  恒指半日低收280點，舜宇收跌5%，比亞迪逆市升3%

31/01/2023 09:54  【通關復常】李家超:有信心很快全面通關，將取消核檢及配額要求

31/01/2023 09:31  【聚焦數據】中國1月官方製造業PMI回升至50.1%，優預期

31/01/2023 09:25  【國際要聞】孤狼自殺式襲擊巴基斯坦清真寺，至少61死157傷

31/01/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出６９﹒０４億元，買美團沽騰訊

31/01/2023 08:18  【大行炒Ｄ乜】三行升騰訊目標，中信里昂、大華繼顯跟進體品股

20/01/2023 17:41  《嚟緊炒Ｄ乜》新世界走勢不俗，中線目標３１銀好快到

31/01/2023 13:13  《財資快訊》美電穩報７﹒８３６７，美元兌人幣升報６﹒７５５１

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

比亞迪「真盈喜」逆市造好　海螺水泥三大航企盈警屬預期內
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】PMI升幅近三年最勁　全球通脹前景添迷離
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指中期或下試250天線 新冠概念股宜趁反彈離場
品味生活
生活
人氣文章

行政人員

主打「61個尺碼」男士商務襯衫！品牌定位清晰！初創4招銷售增5成！
人氣文章

智城物語．方展策

電動車減價血戰開始！Tesla藉高毛利優勢發動降價逆襲，推升銷量增長，打擊初創車企！
人氣文章

小薯茶水間

2023全球最國際化大學排名出爐！香港4大學上榜，其中一間成榜首！中大竟跌出Top 10？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

有哪些生活的小習慣可防止掉髮？早晚按摩頭皮、木梳梳頭有甚麼好處？甚麼時候進行最好？
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

在藝術品收藏圈，究竟收藏的是藝術，還是名氣？名人效應是否真的很值錢？
人氣文章

寫設計．陳丞軒

年度飛騨家具協會傢俬展覽分享：日本的傢俬品牌要與歐洲品牌爭一日長短，並非遙不可及！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
政府撤新冠確診隔離令！打工仔中招無徵狀照返工！請假要醫生紙？去邊度睇醫生？放AL大假期間患病點計？一文睇清！
人氣文章
中醫紓新冠
人氣文章
疫情唯一欣慰就是大家不拜年？假裝去旅行避年，誰知百密一疏，竟做了小丑……
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/01/2023 14:07
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/01/2023 14:07
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/01/2023 14:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/01/2023 13:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話31/01/2023
比亞迪「真盈喜」逆市造好　海螺水泥三大航企盈警屬預期內
人氣文章FOCUS31/01/2023
【FOCUS】PMI升幅近三年最勁　全球通脹前景添迷離
人氣文章財經熱話31/01/2023
《午市前瞻》恒指中期或下試250天線 新冠概念股宜趁反彈離場
人氣文章香港要聞31/01/2023
李家超：港府將聚焦發展經濟及全面部署復常
人氣文章財經熱話31/01/2023
【盈警股】康龍化成發盈警後大跌　如何釐定逃生門？
人氣文章專訪31/01/2023
【專訪】陶冬：拉美醞釀共同貨幣　去美元化添勢（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金