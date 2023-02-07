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【FOCUS】雙震重創土耳其　5月大選添變數

07/02/2023

　　凌晨7.8級；9小時後，再7.5級－－「Twin Earthquakes」周一(6日)重創土耳其人口稠密的東南部地區，並波及鄰近的敘利亞邊境。震源所在的斷層在沉睡逾兩個世紀後驟然甦醒，最終死傷或以數萬計。對掌權近20年的總統埃爾多安而言，此是否是預定5月舉行的土耳其大選的「噩兆」？



7.8級+7.5級，死亡或逾兩萬



　　1999年8月17日，一場7.4級強震奪去土耳其北部伊斯坦布爾附近地區1.7萬人性命；23年後，至少200年來都未發生過大地震的東部安納托利亞斷層，突然從地底深處發出咆哮，並以不到半日之內兩次7.8級、7.5級強震，重創土耳其南部與敘利亞北部邊境地區。

 

 

 

 


　　鄰近震中的Gaziantep是土耳其第六大城市，連同整個Kahramanmaras地區，人口數以百萬計，另有數百萬敘利亞人。首次地震發生24小時內，死亡人數直逼5千人，而世衛預計，最終數字恐升至逾兩萬。

 


　　死傷枕藉、嚴寒氣溫、滿目瘡痍，以及潛在的逾十億美元額外經濟損失，疊加高企58%的通脹率，土耳其里拉兌美元一度跌至18.85的歷史新低。但自2003年3月首次出任總理、把持土耳其朝野近20年的埃爾多安，面對突如其來天災，對於原定提前於5月14日舉行大選，必定再添盤算，將此番人道危機逆風變順風。


　　
或名正言順舉債大興土木重建



　　世人皆知身為北約成員國的土耳其在烏克蘭、俄羅斯之間左右逢源，一方面向基輔提供無人機，助其精確打擊目標；另一邊跟莫斯科斡旋糧食出口、開展本幣結算貿易，甚至直接叫板布魯塞爾和華盛頓。

 

 

 

 


　　但另一方面，人們或許不知，土耳其的基礎設施好過部分歐盟國家(伊斯坦布爾機場排名全球第二佳)，矢志將現時擁有的6家獨角獸公司在今年增至10家，土耳其建築公司在非洲是中資公司的勁敵。

 


　　巧合的是，土耳其1999年大地震正正催生出民間的變革熱潮，最終將正義與發展黨　(AKP)以及埃爾多安推上權力中心。而今次地震，或許同樣令視基建為主要經濟動力的埃爾多安，名正言順再次舉債大興土木重建，衝刺其十年前許下的「令土耳其成為世界十大經濟體之一」的承諾。

 

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