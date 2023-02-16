  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】債務「火藥桶」待冷　最高層敲打地方

16/02/2023

　　4750億美元，1.12萬億人民幣－－說得是美國聯邦政府及中國地方政府2022年的利息開支；另在斯里蘭卡、巴基斯坦、加納、贊比亞、烏克蘭……無不債務泥足深陷。眼見「債務」取代2022年的「通脹」、2021年的「供應鏈」，成為2023年的最大火藥桶，中國最高層特別敲打地方，加大存量隱性債務處置力度。



加大存量隱性債務處置力度



　　是「債多不壓身」，還是「世上沒有免費午餐」？當聯儲成為美債最大單一債主，中國城投公司上季境內發債淨融資四年來首次見負，誰來接力推動碩大的債務雪球繼續向前滾，同時避免雪崩，愈來愈顯燃眉之急。

 

 

 


　　周四(16日)出版的中共黨刊《求是》，發表最高層《當前經濟工作的幾個重大問題》文章，強調「三個防範」－－防範房地產業引發系統性風險，防範化解金融風險，防範化解地方政府債務風險，其中特別提及「加大存量隱性債務處置力度」。

 


　　同日，美國國會預算辦公室　(CBO) 發布預算展望，預計美國公共債務佔GDP比率到2033年將達118%，社保、醫保、公路三大信託基金將在2033年齊齊耗盡儲備金，呼籲儘早制定赤字削減計劃。



城投主力買地，公務員擴招



　　回看中國，何謂地方「隱形債務」？簡而言之，即是地方政府在法定債務限額外的舉債。截至去年底，全國人大審議批准的地方債限額約為37.65萬億，而地方債實際餘額為35.06萬億，但顯然，地方背負的債務雪球遠不止此數，僅隱形債務主力之一的城投債規模，保守估算就高達13.5萬億。

 


　　那麼，地方何解要在法定限額之外設立各式投資公司、政府基金，甚至不惜違規違法提供擔保大舉「隱形債」？一言以蔽之，入不敷出，必須變相開源。

 

 

 


　　機構據各地年度預算報告計算，地方僅去年防疫有關支出即達3520億；面對地產業急凍，城投還肩負起買地充實地方收入的重責，貢獻成交比例高達四五成；此外，為推動經濟復甦，地方今年擬增加公務員招聘人數16%至19.2萬人－－以上種種，無不需要錢。



內房前景黯淡，弱質城投危



　　面對最高層一聲令下，「壓實省級政府防範化解隱性債務主體責任，降低利息負擔，堅決遏制增量化解存量」，地方政府如何「自家的孩子自己抱」？挑戰實不輕鬆。

 


　　首先是貢獻地方財收高達40%的房地產，似乎回暖無望，繼標普早前預期今年新房銷售將續降至12.5萬億(去年為13.3萬億)後，穆迪最新報告就指，內房今年將持續疲軟，並對地方政府財政產生負面影響。

 


　　其次是地方融資平台融資亦不樂觀，其中城投債1月淨融資僅489億元，按年暴挫83%，倘若無法順利借新還舊，今年或出現更多類似遵義道橋那樣的大幅展期、停付利息。

 


　　無獨有偶，近日金融界爆出多宗銀行高層落馬，牽涉工行總行、建行深圳分行、中原银行、中行黑龍江分行、人行秘書局等，而多地並啟動職工醫保門診共濟保障改革。有何啟示？且看下月全國兩會就擴大消費、醫療養老、地方財政、房地產等有何大動作。

 

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

387.400

異動股

01024

快手－Ｗ

62.800

異動股

01725

香港航天科技

14.660

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 387.200
  • 01024 快手－Ｗ
  • 62.800
  • 01725 香港航天科技
  • 16.380
  • 09969 諾誠健華－Ｂ
  • 9.070
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 215.800
股份推介
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 16.120
  • 目標︰$18.30
  • 00570 中國中藥
  • 4.390
  • 目標︰$4.67
  • 02338 濰柴動力
  • 11.960
  • 目標︰$12.80
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.730
  • 目標︰--
  • 00012 恒基地產
  • 27.950
  • 目標︰$33.40
人氣股
  • 01725 香港航天科技
  • 16.380
  • 00700 騰訊控股
  • 387.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 103.600
  • 00388 香港交易所
  • 340.400
  • 03690 美團－Ｗ
  • 149.400
報章貼士
  • 06198 青島港
  • 3.840
  • 目標︰$5.06
  • 02318 中國平安
  • 58.150
  • 目標︰$65.10
  • 00631 三一國際
  • 8.050
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

16/02/2023 12:07  東亞(23)全年純利跌17%至44億元，第二次中期息17仙

16/02/2023 12:21  渣打(02888):將開展新一輪10億美元股份回購

16/02/2023 12:18  渣打(2888)去年基本除稅前溢利升13%，末期息14美仙

16/02/2023 12:07  恒指半日高收479點報21292，聯想京東齊飆逾7.5%

16/02/2023 11:02  耀才:公司得到清晰指引，國內客戶帳戶可繼續進行交易

16/02/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５９﹒１２億元，買盈富沽騰訊

16/02/2023 08:35  【大行炒Ｄ乜】工銀點評內需股，麥格理唱好旺旺，中信里昂評醫藥

10/02/2023 17:09  《嚟緊炒Ｄ乜》華虹整體毛利增逾９１％，中線有望挑戰６４銀

16/02/2023 11:49  《財資快訊》美電升報７﹒８４８６，隔夜折息微跌５基點

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】債務「火藥桶」待冷　最高層敲打地方
人氣文章

新聞>財經熱話

上月客運量大增　券商看好盈利強勁復甦　航空股全線高飛
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》港股首季料維持反覆調整 潤啤調整較小可部署
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

區諾軒：有人質疑否決預算案 戴耀廷堅持加入協調方案
人氣文章

食療新意思．陳沛思

痛經不要以為是正常！現代女性多血氣虛弱，經後食「當歸煮雞蛋」益氣補血
人氣文章

市場最熱點

【美股星期三】 TESLA多方利好　強勢未完？ | 巴菲特短炒台積電有何啟示？|可口可樂第四季業績
DIVA CHANNEL
人氣文章

後起之秀．Zoe_Normalchic

為你帶來美好的藝術二月！美國藝術家 Fanny Brodar首場香港個展：「It’s a Beautiful Day in the Neighborhood」，帶你重拾童趣
人氣文章

Art & Living

人生走過七十載，拾起了甚麼？於回顧展「七拾」中，細聽馮永基在建築和藝術路上的對話
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

Valentine’s Day食中菜都可以好浪漫！高級粵菜廳情人節晚餐：玫瑰「花枝」、川貝螺頭杏汁燉靜岡蜜瓜湯、矜貴甘鯛琥珀龍蝦，由頭Sweet到尾
健康好人生 Health Channel
人氣文章
消委會｜測試28款雲耳、雪耳、白背木耳！4成雪耳等菌類含除害劑，「價真棧」最多！全部含金屬污染物！浸泡不當小心中毒（附詳細評分） 新文章
人氣文章
天氣乍暖還寒好易病！傷風鼻塞？唔一定要睇醫生！5個方法自己處理
人氣文章
吞吞吐吐，將話藏在心裏，是否代表愛得不夠深？迴避，同樣為感情帶來距離，埋下地雷
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/02/2023 14:13
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/02/2023 14:13
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/02/2023 14:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/02/2023 13:56
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章FOCUS16/02/2023
【FOCUS】債務「火藥桶」待冷　最高層敲打地方
人氣文章財經熱話16/02/2023
上月客運量大增　券商看好盈利強勁復甦　航空股全線高飛
人氣文章財經熱話16/02/2023
《午市前瞻》港股首季料維持反覆調整 潤啤調整較小可部署
人氣文章大行報告16/02/2023
【大行炒D乜】內需有苗頭？醫藥點部署？大行話你知！
人氣文章財經熱話16/02/2023
【部署策略】長飛光纖光纜基本面較同業佳　中線上望此水平！
人氣文章市場動向16/02/2023
工總頒授首屆「香港創新企業家獎」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金