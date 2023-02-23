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【FOCUS】聯儲紀要老生常談　「數據依賴」隨時出錯

23/02/2023

 

　　「通脹仍高，就業緊張，持續加息」，從聯儲主席到地方大員，念叨數月的錄音機般言辭，令周三(22日)揭盅的2月會議紀要無甚新意；稍為意外的是，紀要強調「整體金融狀況」需與政策緊縮保持一致，較鮑公議息後記者會言論顯鷹派。

 


　　聯儲的抗通脹長途，愈來愈似古希臘神話中的西西弗斯，「2%」通脹目標就是永恒失望的巨石。當市場對利率峰值押注續升至5.36%，聯儲會否改弦更張？更值得思考的問題是，現時種種「強勁」數據，是否隱隱出錯？



2%達標渺茫，或暗升通脹容忍度



　　利率「八連加」，但通脹仍「遠高於」長期目標，最新會議紀要再次強調，「委員會仍堅定地致力於將通脹恢復到2%的目標。」但克利夫蘭聯儲近日發表的工作論文，就對此大潑冷水，其模型顯示，以核心商品價格快速下降及失業率升至4.5%為條件，預期到2025年底，核心PCE僅放緩至2.75%；若要實現聯儲預期的2.1%，深度衰退恐是必需。但文章就暗示，如果通脹預期不會脫錨，最優政策應是未來三年容忍通脹高於2%目標。

 

 

 

 美國人去年第四季信用卡餘額升至創紀錄的16.9萬億美元。(AP)

 


　　此似呼應坊間愈來愈響亮的調整2%目標之聲，兩位IMF前首席經濟學家Kenneth Rogoff、Olivier Blanchard，以及哈佛經濟學教授Jason Furman、安聯集團首席經濟顧問Mohamed El-Erian等均質疑2%有何必要，並提議3%甚至4%。

 


　　正跟「寬鬆金融環境」和「根深蒂固通脹」對抗的聯儲，現時雖不會眨眼，但看看其大流行之初時祭出的「平均通脹目標」，不排除未來一邊高聲放鷹，一邊悄悄容忍。



消費者手緊，Temu、1元店崛起



　　更大的挑戰來自聯儲一直強調的「數據依賴」的數據，到底有多滯後，甚至隱隱出錯。以美國1月零售額按月大增3%為例，亮麗數字背後卻是，當月CPI按月同升0.5%，美國人去年第四季信用卡餘額升至創紀錄的16.9萬億美元，拖欠率同急升。

 


　　剛剛公布去年第四季業績的零售巨頭沃爾瑪的觀察同提供佐證，來自高端消費者及必需品的貢獻更多，而玩具、服裝、電子產品、家居裝飾等非必需品的購買就減少；公司預期新財年同店銷售額增長，將從第四季的8.3%大幅放緩至2%至2.5%，低過預期的3%。

 

 

 拼多多旗下Temu，一躍登上美國應用商店下載量榜首。

 


　　與之相反，剛剛在「超級碗」比賽推出廣告的拼多多旗下Temu，一躍登上美國應用商店下載量榜首，借9.99美元的連身裙、8.5美元的無線耳機，月活用戶超越1100萬。此外，在收入偏低的郊區城鎮，「1美元店」亦如雨後春筍般冒起，僅Dollar General旗下就達1.9萬間分店。　

 


　　當市場將利率終值押注續推高至5.36%，聯儲鷹王、聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德續敦促盡快加息至5.375%，盡管他今年並無投票權，但逾30年都在學術象牙塔、未擔任過任何私營機構職位的他，言論似映射聯儲的離地心態－－繼去年對通脹斷錯症後，現時隨時對經濟把錯脈。

 

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