  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】內房小陽春疑幻似真　央媽幣策首提可持續

27/02/2023

　　3月未至，冰封的內地樓市似春風突至，不單中介振臂高呼「一周漲回三年前」，連央視亦高調報道「北京二手成交大漲96%」。樓市新一波行情疑幻似真，人民銀行最新《貨幣政策執行報告》卻正令未來降息、降準漸行漸遠，其中首提「穩固對實體經濟的可持續支持力度」，更是耐人尋味。


「加大力度」變「精准有力」

 
　　全國兩會進入倒計時，中國今年GDP增長目標大概念設於「5」字頭以上，坊間押注，為護航此目標，流動性盛宴注定難停。

 
　　對此風向，最高層似已有所警覺，繼中紀委網站刊發3500字長文，強調在金融、央企領域和行業，破除「金融精英論」等錯誤思想後，央媽發布《四季度貨幣政策執行報告》，強調「防止因大水漫灌帶來過度投資、債務攀升、資產泡沫等問題。」

 

 
　　相比三季度，最新報告將貨幣政策總體基調，從「穩字當頭、穩中求進」變為「主動作為、靠前發力」，從「加大力度」變為「精准有力」，從「推動降低成本」變為「推動成本穩中有降」，並提及「貸款加權平均利率再創有統計以來新低」。種種遣詞用字顯示，倘若內地經濟2月、3月呈現強復甦，後續降準、降息可能勢大減。


警惕海外加息潮累積滯後效應


　　如何理解報告首提「穩固對實體經濟的可持續支持力度」？所謂「可持續」，即是在實現促消費、擴投資、帶就業的同時，確保貨幣政策合理適度、有進有退。

 

 
　　央媽關注貨幣政策的可持續，背後考量包括「海外高通脹也可能通過生產、流通等環節向國內傳導」、「本輪全球加息潮的累積效應還將顯現」、「緊縮效應滯後性對全球經濟增長的拖累可能超出預期」、「新的氣候保護主義」等。

 
　　不確定性未消，即使個別熱點城市出現樓市成交邊際修復，亦難掀起新一輪價格漲勢。倘若沒有進一步的首付鬆綁、按揭優惠等利好，央媽「堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段」定調下，市場或在輕微小陽春後再次下行。

 
　　如同央媽敲打債務攀升，無獨有偶，92歲的畢菲特周末發布第45封致以股東信同樣忠告，「使用槓桿是危險的……避免任何會在關鍵時刻導致現金流不暢的輕率行動」。

 

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

89.250

異動股

03690

美團－Ｗ

135.700

異動股

06862

海底撈

21.750

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.050
  • 03690 美團－Ｗ
  • 135.400
  • 06862 海底撈
  • 21.800
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 133.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 53.700
股份推介
  • 00027 銀河娛樂
  • 52.250
  • 目標︰$70.00
  • 00522 ASMPT
  • 67.000
  • 目標︰$73.30
  • 00992 聯想集團
  • 7.090
  • 目標︰$8.20
  • 00914 海螺水泥
  • 29.200
  • 目標︰$34.60
  • 01099 國藥控股
  • 20.950
  • 目標︰$22.80
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.050
  • 00700 騰訊控股
  • 348.800
  • 00388 香港交易所
  • 317.200
  • 00005 滙豐控股
  • 58.850
  • 00941 中國移動
  • 57.200
報章貼士
  • 00823 領展房產基金
  • 50.900
  • 目標︰$53.50
  • 01523 珩灣科技
  • 2.720
  • 目標︰$3.16
  • 00728 中國電信
  • 3.780
  • 目標︰$4.20
熱炒概念股
即時重點新聞

27/02/2023 12:29  【預算案】陳茂波:目前不急於發債，視乎經濟、利率走勢等再決定

27/02/2023 12:20  中電去年盈利9.24億元，跌89%，第四期中期息1.21元

27/02/2023 12:07  恒指低收149點報19860，海底撈飆13%，比亞迪挫逾4%

27/02/2023 09:41  【新冠感染】消息:本港最快3月上旬調整口罩令

27/02/2023 09:12  傳匯控正物色英國新總部選址，面積或較現時減半

27/02/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入８２﹒３４億元，買盈富沽美團

27/02/2023 08:26  【大行炒Ｄ乜】小鵬遭滙證削價降級，花旗升新東方在綫至中性

24/02/2023 17:45  《嚟緊炒Ｄ乜》百威亞太下周派成績表，中線睇３１﹒９９銀

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

【預算案】陳茂波料今年消費明顯反彈，消費券行政費降低
人氣文章

新聞>香港要聞

【新冠感染】何栢良:本港已有高免疫屏障，隨時可取消口罩令
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】內房小陽春疑幻似真　央媽幣策首提可持續
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

手機最耗電功能排行榜大公開！原來打機同睇片唔係最嘥電！打開呢個功能幾毫秒即「超食電」！
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】內房小陽春疑幻似真　央媽幣策首提可持續
人氣文章

玩樂 What’s On

觀塘一日遊！5大美食+打卡行程推介！30組巨型壁畫 / 超靚海濱野餐位 / 高質梳乎厘Pancake / 自家製鰹魚湯烏冬
DIVA CHANNEL
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

想過一個刺激又緊張的情人節？被人打劫誤以為劇情安排，這個情人夠難忘的！
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

歌手Pharrell Williams都可以成為LV創作總監，是否科班出身還重要嗎？
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

伴侶與前度分手後做「貼心」朋友？想讓對方感同身受，留白讓他胡思亂想最好？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
有必要吃Paxlovid嗎？
人氣文章
拔罐愈深色效果愈好？中醫：錯！體弱者經常拔罐，真氣散失更疲勞！一星期一次都太密？
人氣文章
消委會｜實測8款家用紅外線治療燈！邊款照射面積最大？最平？方便收藏？一文睇晒紅外線治療燈使用貼士＋6大FAQ！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/02/2023 15:33
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/02/2023 15:33
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/02/2023 15:33
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/02/2023 15:16
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章香港要聞27/02/2023
【預算案】陳茂波料今年消費明顯反彈，消費券行政費降低
人氣文章香港要聞27/02/2023
【新冠感染】何栢良:本港已有高免疫屏障，隨時可取消口罩令
人氣文章FOCUS27/02/2023
【FOCUS】內房小陽春疑幻似真　央媽幣策首提可持續
人氣文章財經熱話27/02/2023
《午市前瞻》恒指料短期調整完結 海底撈回落至50天線值博
人氣文章國際動態27/02/2023
【俄烏開戰】拜登:不認為中國會向俄羅斯提供大量軍援
人氣文章國際動態27/02/2023
【俄烏開戰】美國擴大制裁俄羅斯，八家中國實體入美商務部黑名單
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金