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【FOCUS】換屆年再祭機構改革　料涉金融及央企

01/03/2023

　　五年人事幾番新。中國新一屆國家機構主事人選揭盅進入倒計時，最高層周二(28日)即預告新一輪機構改革方案，連用4個「比較」形容－－針對性比較強，力度比較大，涉及面比較廣，觸及的利益比較深。盡管細節未明，但從近日種種政策風向看，料涉兩大重點議題，「加強和完善現代金融監管」及「深化央企改革」。

 


前兩次改革涉鐵道部、銀保監



　　黨的領導核心隨二十大塵埃落定，接下來的重頭戲，輪到新一任國務院總理、人行行長、銀保監/中證監主席等提名人選。伴隨新人事呼之欲出，新一輪機構改革同如箭在弦。最高層明言，改革將著力解決一些事關重大、社會關注的難點問題，對經濟社會發展將產生重要影響。

 

 

 

 


　　如何解讀？先看看2013年、2018年政府換屆年的前兩輪機構改革。其中，2013年最為人津津樂道的重頭戲，是推行鐵路政企分離，裁撤逾60年歷史的鐵道部，隨後中國鐵路總公司應運而生。2018年的焦點，則是整合銀監會、保監會為中銀保監，以及組建國家市場監管總局。

 


　　後來的故事人人皆知，中國鐵路迎來轟轟烈烈的投資大潮，十年新增里程5.2萬公里；野蠻生長的P2P在監管重拳下全面引爆，「理財產品收益率超過10%就有可能損失本金」成為警世名言；平台巨頭隨反壟斷利劍落下認領百億罰單，股價灰飛烟滅……



金融長效風險處置體系待突破



　　那麼這一次又將有何看點？昨日閉幕的二十屆二中全會特別指，「當前，世界百年未有之大變局加速演進，世界進入新的動盪變革期」，「必須準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗」，「要有效防範化解重大經濟金融風險，守住不發生系統性風險的底線」。

 

 

 

 


　　鑒於2018年的機構改革將「中央全面深化改革領導小組」、「中央財經領導小組」升級為委員會，坊間押注，今次料重啟1998年時候為應對亞洲金融風暴而成立的「中央金融工作委員會」(2003年職能併入中銀監)。

 


　　此或並非空穴來風，從去年底開始，監管高層即在多個公開場合或內部講話表示，強化黨對金融工作的集中統一領導，及時分析研判經濟金融運行苗頭性趨勢性變化，建設金融長效風險處置體系，牢牢守住不發生系统性金融風險的底線。新框架料全面覆蓋頭部房企、地方政府、金融機構等。



推進高質量上市服務國家戰略



　　除此之外，鑒於美國科技圍剿愈來愈變本加厲，更有拉攏全球站隊跟中國脫鈎之勢(從《晶片法》到Tiktok禁令可見一斑)，中國突破「卡脖子」技術愈顯緊迫。隨著國企改革三年行動(2020-2022年)已收官，提高核心競爭力服務國家戰略的新一輪改革正蓄勢待發，而重點舉措料是推進央企高質量上市。

 


　　巧合的是，剛剛去世的著名經濟學家厲以寧，當年正是以提倡國企股份制改革，釋放中國經濟動力。面對內憂外患風高浪急，新一輪機構改革有何突破，拭目以待。

 

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