  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】Big Tech放榜　Deep Tech興起

28/04/2023

　　年初至今強勁反彈、首季業績大超預期、對AI/元宇宙/雲計算雄心不減……奏響「MAMAA(Microsoft、Alphabet、Meta、Apple、Amazon) is back」的凱歌。不過，隨著技術迭代瞬息萬變，從代表中國前沿勢力的字節跳動、北京智源人工智能研究院(BAAI)，到合成生物學初創公司Retro Biosciences、Cortical Labs，亦齊欲搭乘AI東風。



MAMAA錄強勁財報



　　美國首季GDP折算年率增長1.1%(預期：2%)的逆風，阻擋不了隔夜標指、納指勁升2%、2.4%，背後強心針當屬科技巨頭MAMAA的強勁財報(Apple尚未公布)。

 


　　打頭陣的是微軟，首季營收按年增7%至529億美元（預期：510億美元），淨利按年增9%至183億美元（預期：167億美元）；盡管增長引擎的Azure雲業務收入按年增27%為有記錄以來最低，但其持有聲名鵲起的OpenAI多達49%股份，令市場憧憬未來或跑贏競爭對手亞馬遜和谷歌，股價短短兩個交易日升逾一成。

 


　　接著是谷歌母公司Alphabet，首季營收按年增3%至698億美元（預期：689億美元），淨利潤按年跌8%至151億美元（預期：138億美元）。成績優於預期，加上雲部門首錄盈利以及700億美元股票回購計劃，年初至今累漲22%。

 


Meta續燒錢元宇宙



　　再看隔夜揭盅業績的「電商+雲計算」巨頭亞馬遜，首季營收按年增9%至1274億美元(預期：1247億美元)，虧轉盈錄淨利32億美元（預期：23億美元）；其中，廣告收入按年勁增23%至95.1億美元，但AWS網絡服務收入增速放緩至按年16%，惟收入213.5億美元仍略高於預期。

 

 

 


　　最搶眼的則是Meta，營收在連續三季縮水後，首季錄按年增3%至286.5億美元(預期：276.6億美元)，背後得益於中企增加支出，推動首季廣告收入按年增逾4%至281億美元(預期：268億美元)。不過，專注元宇宙的Reality Labs首季虧損39.9億美元，拖累Meta淨利按年跌24%至57億美元，扎克伯格預期，該部門今年虧損將較去年的137.2億美元續增加。



競逐革新無遠弗屆



　　美國科技巨頭紛紛續大舉押注人工智能、雲計算、元宇宙，但微軟總裁Brad Smith近日就直言不諱來自中國的競爭，更指「北京智源人工智能研究院」處於絕對前沿位置。該民營非牟利機構擁有全球最大預訓練語言模型「悟道」，以及人工智能計算平台「九鼎」。

 

 

 


　　另一不可小覷的是全球最大獨角獸字節跳動，其人工智能實驗室（ByteDance AI Lab)據報最新獲阿里達摩院多任務模型M6原牽頭人楊紅霞加入，而旗下TikTok正在測試允許用戶創建生成式AI頭像的新工具。

 


　　在ChatGPT引發熱議之外，大佬們正將野心投入下一個故事，亞馬遜、維港投資聚焦研究「類器官智能(Organoid Intelligence，OI)」的澳洲初創公司Cortical Labs；而OpenAI執行長Sam Altman就向專注細胞重新編程、旨在「令健康人類壽命延長十年」的Retro Biosciences投資1.8億美元，此療法將基於人工智能機器學習的計算生物學和實驗室自動化。

 


　　當從Big Tech到Deep Tech的競逐革新無遠弗屆，人類社會將通往何處？

 

etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

133.100

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

82.100

異動股

01024

快手－Ｗ

51.450

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 133.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.050
  • 01024 快手－Ｗ
  • 51.450
  • 00591 中國高精密
  • 0.310
  • 00902 華能國際電力股份
  • 4.860
股份推介
  • 02411 百果園集團
  • 5.850
  • 目標︰$7.00
  • 01681 康臣葯業
  • 5.200
  • 目標︰$5.32
  • 02607 上海醫藥
  • 15.980
  • 目標︰$16.27
  • 02001 新高教集團
  • 2.710
  • 目標︰$3.82
  • 02883 中海油田服務
  • 9.200
  • 目標︰$10.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.050
  • 00700 騰訊控股
  • 345.400
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.590
  • 00001 長和
  • 52.750
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 136.200
報章貼士
  • 02318 中國平安
  • 57.200
  • 目標︰--
  • 03320 華潤醫藥
  • 7.770
  • 目標︰--
  • 00688 中國海外發展
  • 20.000
  • 目標︰$22.00
熱炒概念股
即時重點新聞

28/04/2023 12:06  恒指半日高收172點報20013，海爾智家蒙牛雙雙升5%

28/04/2023 09:25  2020年1月起失效的回鄉證下月8日可返內地，有效期延至年底

28/04/2023 12:02  【外圍經濟】日央行議息後維持政策利率在負0.1厘及孳曲線控制

28/04/2023 10:33  差估署:今年私樓落成量料跌近6%，去年底一手貨尾約5.5萬伙

28/04/2023 12:07  保誠首季新業務利潤增加30%至7.43億美元

28/04/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入８０１７﹒６３萬元，買快手沽恒生國企

28/04/2023 08:38  【大行炒Ｄ乜】大和削港交所一成三目標，中銀升中海油一成目標

28/04/2023 11:40  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９８，美元兌人幣軟報６﹒９１４７

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【美股泡沫】李振豪強調美股現估值過高　或有一成下跌空間
人氣文章

新聞>市場動向

第三屆「兒童書展」5月亞博舉行 獲多間大企業支持 冀開拓大灣區市場
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】Big Tech放榜　Deep Tech興起
品味生活
生活
人氣文章

職場女王．張慧敏 Alison

職場女王Son姐 | 公司請客食飯見聞！原來今時今日餐桌禮儀文化已是明日黃花？
人氣文章

娛樂情報

確認MIRROR六子單飛開騷 姜濤︰唔好期望我除衫
人氣文章

健康快車．石鏡泉、吳國雄

新冠捲土重來 ？
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

貧血的迷思：一味補鐵就可以？有甚麼特別症狀？除了女士，這兩組人士也容易貧血！
人氣文章

Beauty

皮膚乾燥暗啞失彈性？初老護膚4部曲：從基礎清潔到精華乳霜，今天起開始抗老！
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

更多時鐘酒店見聞分享！邊個時段最多人偷情？傳說中Sugar Daddy真實存在？房內有無CCTV？年輕人竟然喺呢度獻出第一次！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
快活保養 | 忽發奇癮想吃朱古力？可能是身體缺乏鎂！半夜抽筋、經前焦慮易怒都關事！高含鎂量食物有哪些？朱古力要這樣選！
人氣文章
自命比不上年輕少艾？獨有知性韻味、掌握男人心思，3個輕熟女的戀愛法則
人氣文章
蠓出沒注意！難分蠓與蚊？睇身型、飛行路徑就知！邊啲地方最多蠓？被叮咬又痕又腫？4招防蠓大法分享！原來蠓最愛這種氣味
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/04/2023 14:58
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/04/2023 14:58
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/04/2023 14:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/04/2023 14:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話28/04/2023
【美股泡沫】李振豪強調美股現估值過高　或有一成下跌空間
人氣文章市場動向28/04/2023
第三屆「兒童書展」5月亞博舉行 獲多間大企業支持 冀開拓大灣區市場
人氣文章FOCUS28/04/2023
【FOCUS】Big Tech放榜　Deep Tech興起
人氣文章財經熱話28/04/2023
日央行議息後維持政策利率在負0.1厘及孳曲線控制
人氣文章大行報告28/04/2023
【大行炒D乜】內險股邊隻好？大行推介一表睇晒！
人氣文章財經熱話28/04/2023
比亞迪季績符預期惟大行看法分歧　股價先升後回應如何部署？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」完滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金