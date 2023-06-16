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【FOCUS】布林肯北京之行　大棋局下小過招

16/06/2023

 

　　當「超級央行周」佔據本周頭條，中美在印太、中東等的縱橫捭闔才是水靜流深。隨著美卿布林肯即將踏上前往中國的航班，國安顧問沙利文周四(15日)剛在東京與日韓菲秘斟；而近日與中國交惡的印度，總理莫迪下周四(22日)將國事訪問美國。



冀管控競爭，防止衝突



　　自2018年以來最高級別華府官員將於周日(18日)到訪北京之際，外交界元老、百歲基辛格剛發出「中美已站在懸崖之巔(at the top of a precipice)」的悲觀論述，更指「就當前的關係軌跡而言，(台海)有可能發生軍事衝突。」

 

 美國國務院將「建立開放和授權的溝通渠道，以管控競爭，防止衝突」，列作布林肯訪華首要目標。(Blinken Twitter)

 


　　此似乎印證了美國國務院昨日將「建立開放和授權的溝通渠道，以管控競爭，防止衝突」，列作今次布林肯訪華首要目標的大背景；另兩大目標則是「為美國的價值觀和利益發聲」、「在符合美國利益的情境下探索應對跨國挑戰的潛在合作」。

 


　　不過，從北京、華盛頓周三(14日)分別就國務委員兼外長秦剛與布林肯通電話的聲明論調看，布林肯稍後的中國之行難期望突破，而能否被視作為11月APEC峰會兩國元首三藩市會面的「入門/鋪路外交」，亦有待雙方會後聲明一窺端倪。



期待不高　VS　相互摸底



　　中美一個不抱幻想，一個期待不高，但仍「商定」會面，一個觀察角度或是相互摸底，尤其是當台灣民意基金會最新民調顯示，角逐明年1月大選的民進黨（24.6%）、民眾黨（22.2%）、國民黨（20.4%）支持度叮噹碼頭。　 

 

 布林肯月初到訪沙特，重申將推進沙特和以色列關係正常化。(Blinken Twitter)


　　此外，繼成功斡旋沙特、伊朗之後，中國最高層本周明言，支持建立「以東耶路撒冷為首都的完全主權獨立的巴勒斯坦國」，而月初到訪沙特的布林肯亦稱，將推進沙特和以色列關係正常化，作為回應，沙特外交大臣就指，「如果不為巴勒斯坦人找到通往和平的道路，任何正常化的好處都將有限。」

 


　　台海、中東交鋒之外，東亞、南亞同不簡單。就在昨日，日揆岸田跟沙利文、韓國國家安保室長趙太庸、菲律賓國安顧問阿尼奧分別舉行單獨會談，磋商安保合作。而日美菲今日亦將舉行安保高官磋商。



莫迪到訪華盛頓值關注



　　更值留意的是莫迪下周對華盛頓的國事訪問。早在1月，美印就關鍵和新興技術(iCET) 倡議召開首次會議，提出在創新生態系統、國防工業、彈性半導體供應鏈、載人航天、5G/6G等領域開展合作。最新消息並指，拜登政府正敦促新德里購買數十架美國製的武裝無人機的交易。

 

 莫迪本周會見沙利文，審查iCET進展，並指期待見到拜登。(Modi Twitter)


　　回想拜登2006年以參議員身份訪問新德里時曾表示，「我的夢想是，到2020年，世界上最親密的兩個國家將是印度和美國」，雖然言未成真，但剛剛超越中國成為全球人口第一大國的印度，顯然被視作製造業勞動力、巨大潛在市場的替代。

 


　　 鑒於此，布林肯到訪北京，只是中美外交大棋局下的其中一個小過招，無關勝負，但保持互動和對視，將有助更準確評估對方下一步，降低猝不及防致命殺招的可能性。

 

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