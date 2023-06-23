【FOCUS】加息合奏突轉強音 花街大佬謹慎以待

G7中最先加息的英國，突然狂飆；G7中最早停止加息的加拿大，重新上路；G7中加息最激進的美國，拒絕執輸；就連以「減息抗通脹」的奇葩土耳其，亦大變臉一次過加息6.5厘。「加息大合奏」從臨近尾聲，到突轉強音，難怪華爾街傳奇人物、橡樹資本創始人Howard Marks周三(21日)最新指，經濟和市場正處於漫長轉型的早期階段。





英國利率或見6，聯儲拒減息





5月意外爬升至7.1%的核心通脹，令英倫銀行在3月、5月略鬆加息油門至25基點後，周四(22日)不得不再次猛轟一腳至50基點，推升基準利率至5厘的2008年金融海嘯以來最高水平。行長貝利暗示「不惜衰退以遏制通脹」的強硬言論下，市場預期基準利率12月將攀上6字頭。

鮑威爾連續兩日在國會出席半年度經濟和貨幣政策作證時就稱，未來數月可能還需要加息。



爆冷的還有挪威央行，昨日亦宣布加息50基點至3.75厘的2008年以來最高，並暗示8月繼續加；而繼澳洲央行4月暫停，5月、6月連加兩次25基點後，3月起連續三次暫停的加拿大央行同重新上路，本月突加息25基點。



外圍加聲一片，帶頭大哥聯儲自然不甘落後，主席鮑威爾連續兩日在國會出席半年度經濟和貨幣政策作證時就稱，未來數月可能還需要加息，並斬釘截鐵表示，任何降息都需等到政策制定者確信通脹降到2%目標之後。





房價承壓，高收益債同添暗湧





西方央行爭相將利率維持在接近周期峰值水平，首當其衝施壓購房者和房價，現時英美平均房貸利率分別高至6.15%(兩年期固定抵押貸款)及6.67%(30年期固定利率抵押貸款)。全美房地產經紀人協會昨日公布數據顯示，5月現房中位價按年跌3.1%，錄2011年12月以來最大跌幅；英國最大抵押貸款機構Halifax則指，5月房價按年跌1%，為自2012年以來首次年度下跌，而競爭對手Nationwide更指跌幅高達3.4%，錄2009年7月以來最大。

美國5月現房中位價按年跌3.1%，錄2011年12月以來最大跌幅。



另一值得留意的，是2021年10月錄得發行量峰值(4320億美元)的高收益債券，將於明年1月陸續到期。億萬富翁、SPAC投資人Chamath Palihapitiya就警告，許多企業或因撞上債務高牆而爆雷。





市場拉鋸，樂觀情緒將受檢驗





儘管美股對「衰退論」盡顯疲勞，VIX在鮑公發表鷹派言論後不升反跌，錄2020年1月大流行前最低水平，但有「價值投資大師」之稱的Howard Marks就相當謹慎。

Howard Marks最新暗示，未來數月樂觀情緒將受檢驗。



他周三發表的市場展望就指，未來利率下降的空間顯然不大，相信未來幾年都不太好過，因經濟和市場正處於轉型的早期階段，遠未見終點。他並指，過去一年市場上的買賣雙方，就資產價格漲跌的拉鋸持續，特別是股票投資者仍保持相當樂觀情緒，但就警告，「事情」的發生往往比想像的需時長、但比想像的速度快，暗示未來數月樂觀情緒將受檢驗。



此似乎呼應了摩通首席全球股票策略師周四的報告，除非聯儲先發制人寬鬆，否則經濟衰退可能在第四季或明年第一季開始，「另一場未知的未知事件重現水面的風險似乎很高(The risk of another unknown unknown resurfacing appears high)。」

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