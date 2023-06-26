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【FOCUS】瓦格納贏意外人氣　民粹當道全球蔓延

26/06/2023

　　鋥亮的光頭、樸實的迷彩、無畏的眼神、「音樂家」的昵稱……背後是私人僱傭兵團瓦格納的頭目普里戈任(Yevgeny Prigozhin)，殺人越貨、刀尖舔血的傳奇一生。如此狠辣人物，何解在倒戈兵變僅24小時就自願回撤，驚天內幕成為世人關注的待解之謎。而在西方歡呼普京的「鎧甲」被刺穿之際，民粹當道正全球蔓延四散。



普里戈任轉軚內幕待揭盅



　　周四(22日)直斥俄羅斯軍方高層隱瞞失利傷亡的普里戈任，周六(24日)終於正式倒戈－－長驅直入佔領俄羅斯南部軍事重地頓河畔羅斯托夫，在沃羅涅日擊落6架試圖阻止其向莫斯科挺進的俄軍直升機，直斥政府「腐敗、欺騙、官僚主義」……

 

 普京周六發表電視講話，嚴厲譴責瓦格納「武裝叛變」。(AP)


　　然而，普京嚴厲譴責「武裝叛變」的餘音猶在，關於莫斯科一夜變天的花生才剛剛拆袋，鬧劇卻嘎然落幕，普里戈任周日(25日)突宣布停止進發並折返大本營，更據報將隻身流亡白俄羅斯，而未參與兵變的瓦格納僱傭兵將一反抵制態度，跟俄羅斯國防部簽訂合約。

 


　　莫斯科開出何條件，或普里戈任有何軟肋？令舉世譁然的驚天兵變如此兒戲式落幕，勢有更多內幕待揭。而過往在社交媒體異常活躍的普里戈任，在周六晚離開羅斯托夫軍區總部後音訊全無，更引發擔憂其能否逃過或入獄、或謀殺、或下毒的政敵/叛徒宿命。



殺人越貨者獲英雄式歡迎



　　執政23年的普京看起來繼續執掌克宮，但高深莫測的強人形象，似乎正隨他在電視講話後當作「甚麼都沒有發生」式的處理手法而遭羞辱；而集罪犯、戰爭分子等為一身的普里戈任和瓦格納軍隊，在擁有百萬人口的羅斯托夫，受到歡呼、鼓掌、擁抱的英雄式歡迎現象更值留意。

 

 瓦格納在擁有百萬人口的羅斯托夫，受到民眾歡呼、鼓掌的英雄式歡迎。(AP)


　　相比深居簡出的普京被坊間戲稱「只在閲兵時見過坦克」，身穿迷彩服、經常出現的前線的普里戈任顯然更為貼地，除了因跟德國歌劇大師Wilhelm Richard Wagner同名而自稱「音樂家」，在攻城略地中表現出視死如歸的英雄氣概、時常在社交媒體用粗俗語言斥責權力高層，甚至投資拍攝瓦格納僱傭兵自傳式電影《地獄尖兵》等。



醜聞纏身，無礙選民支持



　　同樣深諳此道的還有醜聞纏身卻備受選民支持的貝盧斯科尼（四任意大利總理）、埃爾多安（三任土耳其總統）；剛剛在華盛頓誇口將成為「全球第三大經濟體」的莫迪(兩任印度總理)同不可小覷。他自2014年每月向國民直播名為「Mann Ki Baat」的廣播節目，迄今逾百集中的人生導師、瑜伽大使、親密朋友、科技信徒、環保先鋒等形象，被所在政黨稱為「眾神之王」。

 

瓦格納僱傭兵自傳式電影《地獄尖兵》。


　　此外，在德國剛剛奪得中部城市桑內貝格市長之位的極右另類選擇黨，正躍躍欲試為為2025年大選提名總理候選人。該黨主張德國退出歐盟、反對移民，目前在民調中的支持度已飆升至第二位。

 


　　　上述民粹專家將如何啟示普京？是對內清洗，還是對外升級？儘管繼續戰爭愈顯無力，但展示強硬恐仍將是不二之選。

 

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