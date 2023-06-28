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【FOCUS】中美「新工業化」競賽　裝備製造擔大旗

28/06/2023

　　未必轟隆作響、鋼花四濺，但新型工廠正成為中美競爭的前沿陣地。市場傳聞7月政治局會議將更有力支持高端裝備、數字經濟等領域之際，國家統計局周三(28日)揭盅，被最高層稱為「高質量發展重中之重」的裝備製造業，5月利潤佔規模以上工業企業比重躍升至39.6%；較早時數據同顯示，該板塊5月增加值貢獻整體規上工業企業增加值逾七成。

 


　　在地球另端的美國，製造業建築支出同急增，就在周一(26日)，拜登政府宣布開啟第二輪「投資美國」序幕，以推動製造業投資、就業繁榮。



裝備製造業利潤逆勢續升

 


　　跌跌不休的工業企業利潤，掩蓋不了「國之重器」裝備製造業的光芒。國統局公布，5月全國規模以上工業企業利潤按年跌12.6%，跌幅連續三個月收窄，惟裝備製造業利潤逆勢按年升15.2%，其中，通用設備、專用設備、儀器儀表行業利潤分別按年增長30.9% 、27.7% 、26.6%。

 

 中國5月裝備製造業利潤逆勢按年升15.2%。(shutter stock)

 


　　何謂裝備製造業？從航天器、大飛機、國產郵輪，到電動車、鋰電池、集成電路；從起重機、大機床、核電機組，到冷門的水下機器人、極地考察船、地殼深鉆設備，無不是產業鏈競爭的關鍵環節。

 


　　儘管中國製造業規模連續13年居全球之首，佔比近30%，遠高於美國的約17%，但在拜登《晶片與科學法案》的推波助瀾下，半導體、電動車電池、電氣設備等製造業相關的建築支出急劇增加，繼去年全年創下1080億美元紀錄後，最新4月更錄1900億美元。



美晶片、電動車投資井噴

 



　　誰在投資？主力首推半導體巨頭，包括英特爾擬在俄亥俄州投資1000億美元，台積電擬在鳳凰城投資400億美元，三星、德州儀器擬在德克薩斯州分別投資173億美元、300億美元。此外還有新能源車勢力，包括寶馬擬在南卡羅來納州投資17億美元建汽車及高壓電池工廠，豐田擬在北卡羅來納州投資21億美元建電池工廠，LG擬擴建位於密歇根州的電池廠等。

 

 美國製造業相關的建築支出急劇增加。(shutter stock)

 


　　就在周一，進入選舉熱身的拜登宣布，撥款近425億美元在全美興建高速寬頻網路，並由此開啟第二輪「投資美國」之行序幕，通過重建美國基礎設施、降低成本，推動製造業等繁榮。最新消息並指，拜登政府正考慮禁止英偉達等AI晶片製造商，在未獲得許可證的情況下向中國出口晶片，以及將發布阻止美企投資中國某些領域的行政命令。

 


　　眼見華府不惜以高達760億美元的補貼、稅收減免等提振晶片業，甚至將上下游的工具供應商、化學品製造商也囊括其中，中國當如何？工信部近日就指，到2025年，將力爭培育一百萬家創新型中小企業、十萬家專精特新中小企業、一萬家專精特新「小巨人」企業。有何啟示？新一輪高端裝備製造業支持政策呼之欲出。

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/06/2023 15:26
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