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【FOCUS】「末日情境」仍靜好　聯儲壓測魔鬼在細節

29/06/2023

　　當紐約、三藩市等大都會寫字樓的空置率攀升至30年來最高，聯儲主席鮑威爾繼續鷹聲嘹亮，最新暗示不排除接下來「連續兩次加息」。歐美高利率絞索繼續嘎吱收緊聲中，聯儲一年一度的銀行業巨頭壓力測試卻歲月靜好－－參與測試的23間大行全部資本充足，即使在「末日情境」假設中損失5410億美元，仍能運作放貸功能。不過，樂觀表象之下，魔鬼仍在細節。



新聞稿修改字眼暗藏「心虛」



　　 激進加息掀起的「海變(sea change)」，接連將硅谷銀行、簽名銀行、第一共和銀行拋下浪尖，儘管KBW地區銀行指數、標普500銀行指數已較3月低點分別回升近14%、9%，但關於「下一個是誰」的猜謎遊戲從未停止。

 

 


　　就在昨日，聯儲揭盅地區銀行風暴後首個壓力測試結果，在假設的嚴重全球衰退期間（包括商業地產價格下跌40%、住宅樓價下跌38%、失業率升至10%），23間測試銀行仍能將最低資本要求維持在聯儲標準的兩倍以上(10.1% VS 4.5%)，且能吸收5410億美元損失並維持放貸。

 


　　負責監管的副主席巴爾　(Michael Barr)就稱，「銀行體系仍然強勁且富有彈性」；但值得留意的是，跟去年的新聞稿相比，「壓力測試幫助確保大型銀行在經濟低迷時支持經濟」，改為「壓力測試是幫助確保大型銀行在經濟低迷時支持經濟的工具之一」；「擁有強勁資本水平」改為「有條件抵禦嚴重衰退」。



商業地產貸款損失恐嚴重低估



　　字眼修改或許不經意暴露聯儲的「心虛」，即本年度壓力測試僅覆蓋資產2500億美元以上的大銀行，大量的中小銀行根本未被納入測試。更重要的，今次測試標準是在地區銀行危機爆發前的2月就已制定，儘管納入地產市場、就業市場的嚴重逆風情境，但卻假設「利率會在嚴重衰退時走低」，跟聯儲現時強調的「高利率將維持更長時間(higher for longer)」背道而馳。

 

 壓力測試顯示末日情境下，CRE(商業地產)貸款的損失僅為649億美元，注定嚴重低估。


　　此外，在壓力測試假設的「末日情境」5410億美元損失中，來自CRE(商業地產)貸款的損失僅為649億美元，但事實上，在高達5.7萬億美元CRE的債務冰山下，由大型銀行持有的僅略多於一成(約13%)，其餘大部分由中小銀行、兩房、險企、證券化債務資產、Reits等持有，換言之，所謂649億美元注定是嚴重低估。



矽銀倒閉、瑞信賣盤動盪重演



　　那麼，美國距離商業地產價格下跌40%的「極端情境」還有多遠？Green Street數據就顯示，美國「機構級」寫字樓價值自去年3月加息以來已下跌27%。隨著繁華著稱的紐約，首季寫字樓空置率高逾22%，財長耶倫最新罕有承認，「一些業主把鑰匙交還銀行，然後一走了之」。而今年到期的商業地產貸款就有2700億美元。

 


　　同樣頭痛的還有歐洲，歐洲央行銀行監管委員會主席Andrea Enria昨日稱，歐元區銀行報告的貸款拖欠情況全面增加；而在內地，四大行去年對房地產不良貸款按年急升六成至1800億人幣。

 


　　鑑於此，IMF第一副總裁Gita Gopinath最新警告，如果高利率持續時間超過預期，資產價格或將重新定價，並可能引發類似矽谷銀行倒閉、瑞信緊急賣盤時的金融動盪。

 

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