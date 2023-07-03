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【FOCUS】「種族騷亂」一葉障目　掩長期結構問題

03/07/2023

　　一邊是「自由、平等、博愛」的國訓，另一邊是種族歧視、貧富分化、身份迷失的火藥桶。隨著「燃燒」的法國進入第五夜，且有蔓延鄰國之勢，總統馬克龍會否被逼重蹈2005年全國緊急狀態覆轍？而導火索齊指向非裔少年死亡的背後，是有「鱷王」之稱的橋水創辦人Ray Dalio警告的令世界處於大混亂邊緣的「五大力量」之一－－巨大財富、價值觀差異所導致的國家內部重大衝突升溫。



極右勒龐漁翁得利



　　無駕照駕駛且犯罪紀錄累累，上周二(27日)駕車逃避警察截查，而遭近距離射殺（涉事警員遭馬克龍斥為「不可原諒」，且已收監）的17歲的非裔青年Nahel Merzouk，燃點起巴黎、馬賽、里昂、圖盧茲等法國大城市的怒火街頭，焚燒汽車、打砸商店、煙花四起……不滿的空氣更蔓延至鄰近的比利時、瑞士。

 

極右政黨國民聯盟領導人勒龐指，「法國人正在為這種怯懦付出可怕代價」。

 


　　事件彷彿2005年昨日重現，當時同樣由兩名非裔青年因躲避警察而觸電身亡引發的騷亂，導致逾萬輛汽車遭焚毀、逾200座公共建築遭破壞，最終令時任法國總統希拉克和內政部長薩科齊祭出緊急狀態法以平息事態。

 


　　無獨有偶，18年前將騷亂歸咎於「無法控制的大規模移民」的極右政黨民族陣線(2018年改名國民聯盟)的創辦人Jean-Marie Le Pen，其女兒、現任國民聯盟領導人Marine Le Pen今次同不掩飾反移民立場，更要求馬克龍立即宣布緊急狀態或宵禁，指「法國人正在為這種怯懦付出可怕代價」。

 


貧富差距日益擴大



　　儘管「十個法國人，約有一個是移民」，而法國警察多年來一直被指針對移民選擇性執法，但今次走上街頭的示威者大部分是本地青年，如同2018年「黃背心運動」和今年初的反對延遲退休年齡罷工，以法國平民為主力。

 

 

 如同2018年「黃背心運動」和今年初的反對延遲退休年齡罷工，今次騷亂以法國本地平民為主力。(AP)

 


　　法國智庫「不平等觀察站」數據顯示，私營部門中的四分一僱員月收入低於1590歐元，僅11%高於4000歐元；46%的法國人從不度假，原因是經濟資源不足；相比管理人員的失業率僅4%，低技能工人的失業率高達17%。

 


　　最富裕群體和最不富裕群體之間的收入水平、生活水平差距日益擴大，但將其簡化為種族分裂、反移民仇恨，正令極右政黨在民調中顯著受益。除了已經登上意大利總理之位的梅洛尼，有望在2027年東山再起的法國勒龐，在西班牙、荷蘭、德國、芬蘭、奧地利、瑞典、希臘，曾被視作洪水猛獸的極右勢力正快速獲得權力。

 


　　此似印證了達利歐的觀察，民粹極端分子的比例不斷上升，此將因財富和價值觀的巨大差異和糟糕的經濟狀況加劇衝突，並令國家秩序發生巨大變化。前有美國的George Floyd，後有法國的Nahel Merzouk，左中右政黨勢力圍繞種族標籤惡鬥之下，是各國通脹、債務、人口等長期結構性問題難解。

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