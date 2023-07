【FOCUS】經濟訊號續混亂 美國衰退似遠還近

「這一次不同」、「非尋常周期」、「不著陸」……再多的術語,也無法定義當前的美國經濟--一季度GDP終值剛剛上修至穩健增長2%後,周一(3日)揭盅的6月ISM製造業PMI驟然跌至大流行以來最低,2年/10年期美债殖利率倒挂同接近数十年來最大;然而,納指100迎來至少是千禧年來最好上半年開局,市場情緒持續「極度貪婪」,而美國人趁國慶假期搭飛機出行更刷新紀錄新高。





八強撐標指,製造業急凍





當殖利率倒挂、消費者支出、製造業指數、寫字樓空置率等齊閃現「衰退」信號,氣勢如虹的美股卻正大大懲罰空頭,按市值計,年初至今損失至少達1200億美元。不過,看看上半年飆升逾16%的標指,FAANG+MNI的八強(Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Google、Microsoft、Nvidia、Tesla)組合即貢獻了其中近八成,高度擁擠的交易,似乎應了那句老話,「it’s a market of stocks and not a stock market」。

FAANG+MNI的八強組合即貢獻標指上半年回報的近八成,(AP)



隨著下半年開啟,市場情緒續從上周的「貪婪」升溫至「極度貪婪」,但多個指標警聲大作。其中,6月ISM製造業PMI跌至46,為2020年5月以來最低,分項指數支付價格僅錄41.8,指向需求崩潰。



此外,5月消費者支出經通脹調整後按月持平,同顯示超額儲蓄推動的消費動力消退;而最高法院上周末裁定駁回拜登政府的4300億美元學生貸款豁免計劃,將於10月重啟每月還款,恐在下半年續令支出承壓。





帳面損失 VS 國債雪球





無獨有偶,在被視作衰退信號的2年/10年期美债殖利率倒挂,即將迎來持續一周年之際,其倒挂幅度昨日一度逼近111基點,為80年代以來最深。

被視作衰退信號的2年/10年期美债殖利率倒挂,幅度昨日一度逼近111基點,為80年代以來最深。(AP)



盡管美股牛氣衝天,GDP增幅穩健,美國人趁國慶日假期出遊熱情高漲(上周五航空安檢旅客數錄近288.9萬名的單日紀錄新高),「末日博士」魯比尼(Nouriel Roubini)最新稱,硬著陸的風險似乎低於幾個月前,但明年出現短暫淺度衰退的可能性正變得更大,並可能進一步削弱消費者和企業信心,帶來重大經濟和金融損失的「熱帶風暴」。



持同樣觀點的還有橋水基金聯席首席投資官Greg Jensen,他認為,投資者並未消化通脹和增長風險,因此不應排除經濟衰退和資產價格暴跌的可能性。他並預測,未來通脹將高於美聯儲2%的目標,這將限制降息的能力。



還有一個負面消息是,聯邦存款保險公司(FDIC)早前公布數據顯示,資產排名美國第二大的美銀,截至首季末的投資組合帳面損失高達1085億美元;而自美國債務上限上月4日拆彈以來短短四周,國債雪球已暴增8650億美元體量。

