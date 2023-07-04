【FOCUS】經濟訊號續混亂 美國衰退似遠還近

「這一次不同」、「非尋常周期」、「不著陸」……再多的術語，也無法定義當前的美國經濟－－一季度GDP終值剛剛上修至穩健增長2%後，周一(3日)揭盅的6月ISM製造業PMI驟然跌至大流行以來最低，2年/10年期美债殖利率倒挂同接近数十年來最大；然而，納指100迎來至少是千禧年來最好上半年開局，市場情緒持續「極度貪婪」，而美國人趁國慶假期搭飛機出行更刷新紀錄新高。





八強撐標指，製造業急凍





當殖利率倒挂、消費者支出、製造業指數、寫字樓空置率等齊閃現「衰退」信號，氣勢如虹的美股卻正大大懲罰空頭，按市值計，年初至今損失至少達1200億美元。不過，看看上半年飆升逾16%的標指，FAANG+MNI的八強（Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Google、Microsoft、Nvidia、Tesla）組合即貢獻了其中近八成，高度擁擠的交易，似乎應了那句老話，「it’s a market of stocks and not a stock market」。

FAANG+MNI的八強組合即貢獻標指上半年回報的近八成，(AP)



隨著下半年開啟，市場情緒續從上周的「貪婪」升溫至「極度貪婪」，但多個指標警聲大作。其中，6月ISM製造業PMI跌至46，為2020年5月以來最低，分項指數支付價格僅錄41.8，指向需求崩潰。



此外，5月消費者支出經通脹調整後按月持平，同顯示超額儲蓄推動的消費動力消退；而最高法院上周末裁定駁回拜登政府的4300億美元學生貸款豁免計劃，將於10月重啟每月還款，恐在下半年續令支出承壓。





帳面損失 VS 國債雪球





無獨有偶，在被視作衰退信號的2年/10年期美债殖利率倒挂，即將迎來持續一周年之際，其倒挂幅度昨日一度逼近111基點，為80年代以來最深。

被視作衰退信號的2年/10年期美债殖利率倒挂，幅度昨日一度逼近111基點，為80年代以來最深。(AP)



盡管美股牛氣衝天，GDP增幅穩健，美國人趁國慶日假期出遊熱情高漲（上周五航空安檢旅客數錄近288.9萬名的單日紀錄新高），「末日博士」魯比尼(Nouriel Roubini)最新稱，硬著陸的風險似乎低於幾個月前，但明年出現短暫淺度衰退的可能性正變得更大，並可能進一步削弱消費者和企業信心，帶來重大經濟和金融損失的「熱帶風暴」。



持同樣觀點的還有橋水基金聯席首席投資官Greg Jensen，他認為，投資者並未消化通脹和增長風險，因此不應排除經濟衰退和資產價格暴跌的可能性。他並預測，未來通脹將高於美聯儲2%的目標，這將限制降息的能力。



還有一個負面消息是，聯邦存款保險公司(FDIC)早前公布數據顯示，資產排名美國第二大的美銀，截至首季末的投資組合帳面損失高達1085億美元；而自美國債務上限上月4日拆彈以來短短四周，國債雪球已暴增8650億美元體量。

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