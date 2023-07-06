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【FOCUS】7月加息板上釘釘　非農留意兩行業

06/07/2023

　　即使過去一百年「百發百中」的衰退訊號－－十年期/三個月美債殖利率倒挂警聲大作，但從「通脹暫時」蛻變至「加息堅持」的聯儲主席鮑威爾，領銜將聯邦基金利率進一步推向5.5%甚至5.75%似已無法阻止。為本月底再次加息25基點開啟最後一盞綠燈的，當屬將於周五(7日)揭盅的6月非農數據，儘管市場預期續勁增22.5萬份職位，但需密切留意建築業、製造業兩大周期性行業職位變化。



11次「韌性」　VS 3次「衰退」



　　連續加息10次的聯儲繼6月歇腳後，7月重新上路的機會，交易員最新押注接近九成。看看剛剛公布的6月議息紀要，「全部」與會者預計，通脹仍遠高於2%目標，且勞動力市場仍然非常緊張，維持貨幣政策的限制性立場將有助實現委員會的目標；「幾乎全部」與會者認為，2023年進一步加息是適當的；「全部」與會者同意，繼續縮表是適當的。

 

 

聯儲6月紀要顯示，「幾乎全部」與會者認為，2023年進一步加息是適當的。

 


　　跟6月議息後的政策聲明相比，今次紀要透露一個新信息，即「一些」與會者贊成或支持6月加息；此外，紀要多達11次提及經濟、金融市場、銀行系統「韌性」，但僅有3次提及「經濟衰退」。

 


　　不過，充斥在委員中間的玫瑰色氛圍，無礙「工作人員經濟展望」重申3月的示警，即銀行信貸狀況進一步收緊，將導致美國經濟在第四季及明年第一季溫和衰退；失業率將上升，並在明年達到峰值。一線希望是，鑑於勞動力市場持續強勁和消費者支出具彈性，工作人員亦不排除經濟或續緩慢增長並避過衰退，二者可能性幾乎一樣大。



建築、製造周期行業裂痕隱現



　　現在的問題是，過去三個月平均月增28.3萬份非農職位的就業市場熱度，還能維持多久，尤其是當美國領先的在線招聘平台Indeed的職位發布指數顯示，截至6月底的職位發布數按年跌17.4%。聯儲紀要更罕有顯示，「一些」與會者指，非農就業或弱於其他就業指標(如勞工部家庭調查)所顯示的水平。

 

 美國非農就業持續強勁，但建築業、製造業似隱現裂痕。(AP)

 


　　更值留意的是，就業數據本就是滯後指標，歷史顯示，即使是在1973年這樣的深度衰退前，勞動力市場仍形勢大好；即使是最先出現裂痕的周期性行業（如建築業、製造業），在衰退開始6個月後仍未明顯收縮，而非周期性行業的反應更慢。

 


　　鑑於此，將於明日公布的6月非農，最大看點即是5月突然強勁反彈至2.5萬份（3月減9千份，4月增1.5萬份）的建築業新增職位能否持續；此外，6月ISM製造業指數的就業分項指數跌穿榮枯線，留意製造業新增職位繼3月減2千份、4月增1.1萬份、5月減2千份後，會否再成重災區。

 

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