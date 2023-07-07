  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】Threads上線撼推特　目標「聯邦宇宙」

07/07/2023

　　「FB教主」鐵籠對決「鋼鐵俠」尚只聞樓梯響，但扎克伯格已搶了個頭彩－－馬斯克本周祭出令人譁然的推文「限流」政策之際，被稱為「推特殺手」的社交媒體應用程式Threads，周三(5日)上線短短7小時即錄得註冊用戶1000萬，24小時更突破4400萬。「趁你病，取你命」的遠不止Threads，蠢蠢欲動的還有一眾高舉去中心化大旗的社媒新星，而終極目標就指向Fediverse（聯邦宇宙）。



首日吸4400萬用戶



　　自去年10月以440億美元入主推特，馬斯克一系列裁員、收費、審查的「神操作」，已令公司估值縮水近三分二至150億美元。即使是5月直播佛州州長德桑蒂斯宣布競逐2024的高光時刻，也因技術故障而反高潮。

 


　　最新「限流」政策更是兒戲十足，在三小時內，馬斯克對無認證新用戶/無認證老用戶/認證用戶的每日看推限制，從300/600/6000條推文，改為400/800/8000條推文，再改為500/1000/10000條推文。更無厘頭的是，他聲稱限流是為了讓人們「遠離手機，多些社交」。

 


　　此等大好機會自然不容錯過，在旗下Threads首日一鳴驚人，打破ChatGPT創下的「5天用戶超百萬」紀錄，更吸引推特紅人Bill Gates（微軟創始人）、Jennifer Lopez（電影女星）、Oprah Winfrey（脫口秀名嘴）、Alexandria Ocasio-Cortez（眾議員）等紛紛進駐後，扎克伯格聲稱，冀Threads最終擁有逾10億用戶。



跨平台關注及互動



　　Threads的界面跟Twitter頗為類似，馬斯克甚至通過律師指控扎克伯格，「從事系統性、故意和非法盜用商業機密和其他知識產權的行為」，但二者仍各有側重。相比Twitter在醒目位置展示用戶的粉絲數，例如Bill Gates擁有6290萬，Threads並不顯示粉絲數和貼文轉發數，甚至用戶可以選擇隱藏點贊數和回復，似是有意專注內容。

 

Threads上線短短7小時即錄得註冊用戶1000萬，24小時更突破4400萬。

 


　　要問甚麼最令擁有2億日訪問量的Twitter擔心？當屬Threads站在擁有20億用戶的Instagram這個「巨人的肩膀」上，用戶不單可以在兩個帳戶間輕鬆切換，Threads的貼文也可一鍵發布在IG的限時動態或個人消息上。

 


　　但扎克伯格的野心顯然不止於僅連接Threads和IG，而是令支持開放社交網絡協議（ActivityPub）的Threads，未來在新型社交媒體網絡fediverse，與其他各式平台的用戶相互關注和互動。



去中心化大行其道



　　何謂「開放社交網絡協議」和「fediverse」？以歷史最悠久的去中心化社交媒體Mastodon為例，其強調用戶的主動權，「你的主頁應展示對你有意義的內容，而不是某個公司認為你應該看到的內容」，即過往社交平台主導的算法推送、審核機制將不復存在。

 

 

擁有千萬用戶的Mastodon同是主打去中心化的社交媒體。

 


　　同時，在ActivityPub協議下，用戶可以利用不同的Instance（相當於服務器）建立連接和互動，而非受限於單一平台的中心化服務器，從而擺脫平台限制，在fediverse（相當於由第三方運營的不同服務器組成的社交網絡）中跟任意平台的用戶交流。

 


　　基於擁有千萬用戶的Mastodon同支持ActivityPub，Meta預告，未來Threads用戶不必安裝即可跟Mastodon的用戶互動。值得一提的是，在內地幾乎無人不知的美團APP，近日上線免下載版本的《原神》遊戲，開啟頭部平台上線大型遊戲先河。

 


　　有何啟示？跨界互通、跨界經營、跨界競爭的去中心化大勢之下，愈來愈多使用者將無需額外努力，就可接觸新朋友、新內容、新體驗，對互聯網巨頭而言，是福是禍？

 

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

55.200

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.890

異動股

01919

中遠海控

7.770

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 55.050
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.900
  • 01919 中遠海控
  • 7.770
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 75.250
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 136.900
股份推介
  • 02313 申洲國際
  • 75.700
  • 目標︰$85.00
  • 01523 珩灣科技
  • 2.250
  • 目標︰$2.42
  • 03899 中集安瑞科
  • 7.230
  • 目標︰$8.20
  • 06680 金力永磁
  • 12.080
  • 目標︰$13.50
  • 02359 藥明康德
  • 62.450
  • 目標︰$67.388
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 84.500
  • 00700 騰訊控股
  • 325.400
  • 00939 建設銀行
  • 4.390
  • 00001 長和
  • 45.900
  • 00388 香港交易所
  • 281.800
報章貼士
  • 00142 第一太平
  • 2.910
  • 目標︰--
  • 06618 京東健康
  • 49.250
  • 目標︰$58.00
  • 00107 四川成渝高速公路
  • 2.250
  • 目標︰$2.50
熱炒概念股
即時重點新聞

07/07/2023 08:32  【大國博弈】耶倫料今早與劉鶴會面，下午與李強舉行雙邊會談

07/07/2023 09:27  【外圍經濟】「日圓先生」：美日政策分化恐推動日圓跌破160

07/07/2023 13:04  據報中國最快周五對螞蟻集團處以至少80億人幣罰款

07/07/2023 10:08  【國際要聞】柬埔寨驅逐22名Meta員工，欲禁洪森帳號惹禍

07/07/2023 10:29  【香港政情】李家超出席泛珠三角區域合作行政首長聯席會議

07/07/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３２﹒２８億元，買建行沽港交所

07/07/2023 08:23  【大行炒Ｄ乜】花旗削耐世特近三成目標，富瑞降九毛九目標

07/07/2023 11:38  《財資快訊》美電漲報７﹒８２４６，隔夜拆息較上日升４０基點

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】Threads上線撼推特　目標「聯邦宇宙」
人氣文章

新聞>財經熱話

大市成交疏ipo市場不振，港交所遭美銀降目標創逾半年低，已屆吸納時？
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指料下試18000關口 新能源車首選比亞迪
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

7月精選酒店自助餐推介 | $600有找任食活龍蝦+海膽、$288金鐘JW萬豪食星馬名物、敲鐘即搶即烤斧頭扒、殿堂級Buffet即片烤鴨
人氣文章

論盡中港台．岑逸飛

日本核污水禍及中港台
人氣文章

Foodie What’s On

7月精選酒店自助餐推介 | $600有找任食活龍蝦+海膽、$288金鐘JW萬豪食星馬名物、敲鐘即搶即烤斧頭扒、殿堂級Buffet即片烤鴨
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

夏日也要保持水潤雙唇！Armani全新Lip Power Matte、Laura Mercier高感緞光鎖色唇膏、Valentino百搭胭脂唇彩，保濕、輕盈、幼滑！
人氣文章

Fashion

RIMOWA新色限定系列登場！絕美北極藍色Original行李箱、Personal斜揹袋、Never Still Flap背包，如沐浴於冰涼的海水中！
人氣文章

Fashion

Smoking Hot：名模Kendall Jenner穿上Attico泳衣！大膽色彩、不對稱設計必成沙灘焦點！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
快活保養 | 失眠慘過大病！點解要徹底「搣甩」安眠藥？盤點安眠藥和鎮靜藥物鮮為人知的不良副作用
人氣文章
「一個人辭職的態度，與處理分手總有幾分相似」情場與職場，好來好往並不容易
人氣文章
養大一個孩子需要同村協力
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/07/2023 14:40
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/07/2023 14:40
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/07/2023 14:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/07/2023 14:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章國際動態07/07/2023
美媒：拜登總統同意向烏克蘭提供集束彈
人氣文章FOCUS07/07/2023
【FOCUS】Threads上線撼推特　目標「聯邦宇宙」
人氣文章財經熱話07/07/2023
大市成交疏ipo市場不振，港交所遭美銀降目標創逾半年低，已屆吸納時？
人氣文章財經熱話07/07/2023
《午市前瞻》恒指料下試18000關口 新能源車首選比亞迪
人氣文章財經熱話07/07/2023
傳渣打曾向金管局貼現窗借31億隔夜流動港元資金
人氣文章大行報告07/07/2023
【大行炒D乜】花旗削耐世特近三成目標，富瑞降九毛九目標
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅法科日常你問我答！點樣知自己係唔係撞邪？竟然有人中「叮噹降」！？靈體都會直接搵師傅求助！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金