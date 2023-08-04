  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【銀色債券】銀債周三截認購，有咩認購攻略？貪新沽舊有著數！

04/08/2023

　　政府第8批銀色債券將於下周三（9日）截止認購，今批銀債保底息率由4厘上調到5厘，想認購的市民要把握機會啦！專家一般建議抽20至30手最為划算，除了認購數量外，仲有咩認購攻略呢？

 

 


貪新沽舊有著數？要留意券商或銀行有否「隱藏收費」

 

　　信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，上一批銀色債券最多可獲發的手數為21手，投資者可按自己的資金需求再作決定，建議投資者是次可認購約20至30手。銀債保證息率由2021年的3.5厘上調至今年的至5厘，對於應否把早前的銀債沽出來買新一批銀債，他就提醒投資者需要留意不同證券行或銀行對於沽出銀債有否「隱藏收費」等不同名目的收費事項，也要考慮到認購新銀債所涉及的費用。

 

　　他又表示，若沽出早前的ibond來買銀債也要小心，因現時大部分ibond價錢均低於100元水平，除了沽出的費用外，亦要考慮到與市價的差距，不然或會輸錢。

 

張智威 （資料圖片）

 

銀債押予證券行做100%孖展 投資者需留意「輸息差」

 

　　另外，有證券行提供優惠，客戶可將持有2026年到期的銀債作抵押，100%融資。投資者可使用銀債作為孖展作投資，按自己需要，靈活調配作投資需要。張智威認為，投資者需要留意當中所涉及的利息以及投資產品的風險兩個因素，對於前者，銀債保底息率達5厘，若投資者所使用的證券行或銀行，它們提供相關的孖展服務高於5厘息，投資者便會「輸息差」；對於後者，「買銀債本身原義為穩穩陣陣收息」，故投資者要留意用作孖展投資的產品是否高風險。

 

陳茂波：銀債低風險且提供吸引保證息率

 

　　早前金管局公布發行第8批銀色債券，每6個月派發一次與本地通脹掛勾的利息，保底息率由4厘上調到5厘。是次發行的銀色債券認購價為每手1萬元，年期為3年，不設二手市場。合資格認購人士須年滿60歲，即在1964年或之前出生，並持有香港身份證的市民都能參與認購。每名認購人士最多可獲配發100手；重複申請將不被接納。銀債認購期為本月28日起至8月9日下午2時，8月18日發行。

 

　　財政司司長陳茂波此前提到，是次發行的銀色債券保證最低息率訂在5厘，高於過去的銀債息率，主要是考慮到在目前波動的投資環境中，希望為年長市民提供穩定安全、低風險、回報吸引的投資選項。

 

撰文：經濟通採訪組

 

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

71.750

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.760

異動股

01919

中遠海控

7.960

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 71.750
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.760
  • 01919 中遠海控
  • 7.960
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 118.000
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 143.300
股份推介
  • 01110 金活醫藥集團
  • 0.590
  • 目標︰$0.90
  • 02877 神威藥業
  • 8.850
  • 目標︰$9.33
  • 00669 創科實業
  • 94.800
  • 目標︰$107.00
  • 01478 丘鈦科技
  • 3.450
  • 目標︰$3.72
  • 03390 滿貫集團
  • 5.060
  • 目標︰--
人氣股
  • 00007 智富資源投資
  • 0.160
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 93.650
  • 00700 騰訊控股
  • 339.400
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 12.120
  • 00990 榮暉國際
  • 0.860
報章貼士
  • 02367 巨子生物
  • 36.650
  • 目標︰--
  • 02638 港燈－ＳＳ
  • 4.830
  • 目標︰--
  • 00636 嘉里物流
  • 9.410
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

07/08/2023 07:50  《國金頭條》非農數據喜憂參半美股續跌，蘋果市值跌破3萬億美元

07/08/2023 07:53  美高梅中國(02282)中期虧轉賺8.2億元，不派息

07/08/2023 08:01  《神州頭條》財經報章頭版摘要：稅務總局續推28條便民辦稅舉措

07/08/2023 08:12  《華為動向》南非：不會屈從美國壓力停用華為設備

07/08/2023 08:20  滙控(0005)上周五港英共回購近444萬股，涉2.83億元

07/08/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出５７﹒３７億元，買龍湖沽盈富

07/08/2023 08:40  【大行炒Ｄ乜】多間行恢復百威目標價，鐵塔目標價普獲評１元以上

04/08/2023 10:56  《嚟緊炒Ｄ乜》金沙中國突破２５０周線，目標價４０﹒５５銀

04/08/2023 16:42  《財資快訊》美電升報７﹒８０８３，一年拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》外資股票投資流入增，澳洲大麥關稅取消，滬指全周升
人氣文章

新聞>財經熱話

【收市短打】港股全周跌約2%，跌市屬意料之外？溫傑：現市況無須過分悲觀
人氣文章

新聞>香港要聞

運輸署提醒西隧明晚實施臨時交通措施配合實施易通行
品味生活
生活
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

用英文鬧人唔使講粗口嘅！盤點12句歐美劇優雅罵人金句！適當發洩不滿兼KO對方
人氣文章

時事要聞

mRNA疫苗之母賽艇喻科研 背向終點奮力前進
人氣文章

娛樂情報

吳業坤日籍妻首出活動搵真銀！濱口愛子隨夫姓改名「吳愛子」：最驚見半裸男通街走
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

高濃度維C、濃縮安瓶、草本精華！編輯部精選夏日不可錯過的美白精華
人氣文章

Art & Living

Barbie除了是一個玩偶，還可以有其他存在意義？從《Barbie》電影插曲，解構芭比世界的性別平權和自我認同
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

Sotheby’s古著潮物拍賣！潮流教父藤原浩的Type I牛仔褸能否創下天價？為何現在才拿出T-back拍賣？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
65% ADHD患者成年後「唔斷尾」？做事甩漏易分心，或阻礙社交事業發展！藥物 + 認知行為治療助控制病情
人氣文章
風去風來！大熱天時DIY消暑涼快素食：「香辣涼拌手撕菇」
人氣文章
最新研究！橄欖油可促進大腦健康、甚至減低認知障礙死亡風險！食幾多才有功效？教你用橄欖油代牛油做抹茶鬆餅 1
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/08/2023 09:20
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/08/2023 09:20
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/08/2023 09:20
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/08/2023 09:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事04/08/2023
《神州經脈》外資股票投資流入增，澳洲大麥關稅取消，滬指全周升
人氣文章財經熱話04/08/2023
【收市短打】港股全周跌約2%，跌市屬意料之外？溫傑：現市況無須過分悲觀
人氣文章香港要聞04/08/2023
運輸署提醒西隧明晚實施臨時交通措施配合實施易通行
人氣文章FOCUS04/08/2023
【銀色債券】銀債周三截認購，有咩認購攻略？貪新沽舊有著數！
人氣文章香港要聞04/08/2023
海關打擊派對房間提供侵權卡拉OK歌曲，兩人被捕
人氣文章國際動態04/08/2023
韓國周五再添斬人案，總統動員全國警力高壓防範
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流版IQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

【etnet chill賞你】賞「星期一的布魯斯：​今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金