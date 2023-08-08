  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】7月出口續惡化，三看點值留意

08/08/2023

　　當巴郡的BNSF鐵路運輸業務、美國人的循環貸款、消費品公司銷量齊閃現寒意，中國7月美元計出口按年跌幅持續惡化，似是意料之中。細看數據，有三點值得留意：一，7月對歐盟、美國、東盟、拉丁美洲等出口齊縮水，惟對俄羅斯出口勁增；二，從服裝、鞋帽、玩具等勞動密集型產品到集成電路等電子產品出口遇冷，但汽車出口一枝獨秀；三，進口跌幅急劇擴大，但自香港進口卻反其道而行。



首7月對俄羅斯出口已超去年全年



　　中央政治局會議「要多措並舉，穩住外貿基本盤」話音剛落，海關總署周二（8日）揭盅，7月美元計出口按年跌14.5%（預期:-12.5%），刷新6月（-12.4%）創下的2020年2月新冠疫情爆發以來最大降幅。

 

 


　　按貿易夥伴看，當月對東盟、歐盟、日本、拉丁美洲、非洲的出口額分別按年跌21%、21%、18%、15%、5%，跟全球製造業PMI連續11個月低於榮枯線所反映的需求低迷一致；對美國出口按年重挫23%，亦跟美國人6月循環貸款（信用卡簽賬為主）錄兩年多來首次負增長遙相呼應。

 


　　不過，7月對俄羅斯出口按年勁增52%，首7月雙邊貿易額逾1948億美元，已超越去年全年的1902億美元，距離兩國元首確立的全年2000億美元目標，僅一步之遙。



勞密型產品重災，汽車出口獨秀



　　外需不景，勞動力成本攀升、疊加供應鏈「中國+1」風潮，傳統的勞動密集型產業出口首當其衝。海關數據顯示，7月服裝、鞋靴、玩具、箱包以美元計出口額，按年分別跌18%、25%、27%、12%；技術密集型產品面對電子消費退潮同難幸免，自動數據處理設備及零部件（電腦、平板為主）、家電、集成電路當月以美元計出口額，按年分別跌29%、4%、15%。

 

 


　　不過，早前取代日本成為頭號汽車出口國的勢頭繼續不減，7月汽車出口逆勢按年增83%；首7月累計出口159.6萬輛，出口額按年飆逾103%。



自香港進口逆勢增，引走資疑雲



　　至於進口，盡管7月大豆、食用植物油、煤、原油、鐵礦砂、天然氣、紙漿等大宗商品進口量齊按年升，但整體進口額按年變幅從6月的跌6.8%急劇擴大至跌12.4%，主因集成電路、美容化妝品、汽車進口額分別縮水17%、25%、12%，或反映晶片出口限制發酵，以及國貨替代效應。

 


　　值得留意的是，中國7月自歐盟、美國、東盟、拉美等進口額齊按年縮水，惟自香港地區進口額按年升67%，首7月累計更飆逾119%，跟原本亦步亦趨的人民幣匯率和香港淨出口走勢背離。如何解讀？回想2015-2016年那輪人幣貶值潮，自香港進口同樣急升，通過虛假貿易走資是否重出江湖，耐人尋味。

 

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

72.000

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.680

異動股

01919

中遠海控

7.950

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 72.050
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.680
  • 01919 中遠海控
  • 7.950
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 115.400
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 141.800
股份推介
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 316.800
  • 目標︰--
  • 00321 德永佳集團
  • 1.230
  • 目標︰$1.36
  • 02486 普樂師集團控股
  • 5.200
  • 目標︰--
  • 01896 貓眼娛樂
  • 10.220
  • 目標︰$11.06
  • 00123 越秀地產
  • 9.860
  • 目標︰$13.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 93.200
  • 00700 騰訊控股
  • 334.400
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 12.120
  • 00007 智富資源投資
  • 0.147
  • 00990 榮暉國際
  • 0.870
報章貼士
  • 06862 海底撈
  • 22.550
  • 目標︰--
  • 01179 華住集團－Ｓ
  • 35.750
  • 目標︰$41.50
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 9.050
  • 目標︰$11.50
熱炒概念股
即時重點新聞

08/08/2023 12:06  恒指半日跌267點報19270，龍湖跌9%，中國宏橋升5%

08/08/2023 11:36  【俄烏開戰】俄VIP軍機罕見現身平壤，疑兩國展開軍火交易

08/08/2023 09:57  《異動股》雅居樂(03383)跌3.7%，7月預售額跌31%

08/08/2023 11:58  《本港樓市》經絡料下半年轉按數字回升，全年跌幅收窄至約25%

08/08/2023 11:24  【聚焦數據】中國首7月對美國出口降13%，進口增長2%

08/08/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４４﹒３６億元，買盈富沽騰訊

08/08/2023 08:27  【大行炒Ｄ乜】小米獲大行調高目標，中金將中生製藥目標劈半

04/08/2023 10:56  《嚟緊炒Ｄ乜》金沙中國突破２５０周線，目標價４０﹒５５銀

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】7月出口續惡化，三看點值留意
人氣文章

新聞>財經熱話

傳A股擬放寬即日鮮交易，券商股逆市造好可再吼？
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》中央或先處理災情後再出手救市 消費股宜揀餐飲體品
品味生活
生活
人氣文章

肥碌大食遊．曾智華

「和昌」忙到褲都甩
人氣文章

健康大晒

瞓醒即睇手機原來好傷腦！專家爆3種對大腦有害壞習慣！即睇自己做過幾多項
人氣文章

玩樂 What’s On

郵輪優惠｜坐全新名勝世界壹號遊台灣高雄！第二位加$1上船任食任玩
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

感情轉淡就要出軌？當與第三者的關係也變淡，是否又要再出軌、尋找另一寄託？
人氣文章

Art & Living

Who is Madame Song？「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」展覽，320作品訴說傳奇人物在中國藝術、電影、音樂及時尚領域的影響力
人氣文章

Art & Living

Barbie除了是一個玩偶，還可以有其他存在意義？從《Barbie》電影插曲，解構芭比世界的性別平權和自我認同
健康好人生 Health Channel
人氣文章
突然變得喜怒無常、熱衷打扮，會是偷食嗎？看清他出軌的4個徵兆！
人氣文章
在頒獎禮感謝義工的付出
人氣文章
脾虛人士注意！季節轉換+濕邪盛易腹痛腹瀉！推介健脾補腎「姬松茸赤小豆炒扁豆素湯」
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/08/2023 14:17
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/08/2023 14:17
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/08/2023 14:17
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/08/2023 14:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章國際動態08/08/2023
泰國第二、三大黨結盟，欲取代皮塔奪總理寶座
人氣文章FOCUS08/08/2023
【FOCUS】7月出口續惡化，三看點值留意
人氣文章財經熱話08/08/2023
傳A股擬放寬即日鮮交易，券商股逆市造好可再吼？
人氣文章財經熱話08/08/2023
《午市前瞻》中央或先處理災情後再出手救市 消費股宜揀餐飲體品
人氣文章財經熱話08/08/2023
【醫藥反腐】政策出台短期拖累股價，惟長期仍有利可圖？
人氣文章大行報告08/08/2023
【大行炒D乜】九置績後點部署？中生／信達大行點睇？一click就知道
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流版IQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅繼續拆解電影神怪橋段！最恐怖又真實嘅港產鬼片係邊套？俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入廟定係廟有最多靈體？

【etnet chill賞你】賞「星期一的布魯斯：​今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金