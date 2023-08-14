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【FOCUS】信貸弱、信託爆，刺激政策仍待「開大小」

14/08/2023

　　信貸、信託；賣地，賣車－－本周末發酵的數據和故事，再次指向中央政治局會議7月的癥結把脈，「國內需求不足」、「重點領域風險隱患較多」。從恒指到上證，周一（14日）雙雙跌回重磅會議前，再令坊間開估，刺激政策料本月中下旬密集出台。這一次能否得償所願？


新增貸款腰斬，央媽再強調幣策防風險


　　將於周二（15日）揭盅的7月消費、投資、工業數據，因斷崖式下跌的7月信貸數據，似提前蒙上層陰影。人民銀行周末公布，7月新增人民幣貸款3459億元（預期：7800億元），按年腰斬令「季節性」解釋略顯蒼白，背後是消費信心不足、地產螺旋下跌，拖累住戶貸款按年減少2007億元。此外，7月住戶存款銳減8093億元，或顯示坊間測算的上半年2.5萬億元提前還貸潮持續。

 

7月新增人民幣貸款3459億元（預期：7800億元），按年腰斬。


　　央媽對此如何解讀？人行旗下《金融時報》就指，短頻的單月貸款增減易受上年基數、季節因素、金融機構考核壓力、地方政府追求時點金融指標等多重因素的擾動，波動較大，貨幣政策既要兼顧經濟發展也要防住風險。


　　說到風險，除了近期接連發布巨虧財報的恒大、碧桂園、花樣年等內房，民營金融巨頭「中植系」旗下中融信託，周末同傳出3500億元信託產品停止兌付，相當於其6293億元信託資產的逾半直面暴雷風險。



車市競爭加劇，淨息差制約降存量房貸



　　息息相關的負面消息還有，機構測算，7月全國土地出讓金按年降49.72%，較財政部公布的上半年20.9%的跌幅急劇擴大。賣地收入縮水勢衝擊地方財政，並可能殃及城投債兌付；數據顯示，未來12個月天津、青海、雲南三地的城投債到期佔比均高於50%。

 

要加快構建新發展格局，仍需全面深化改革開放。


　　樓市螺旋式下跌預期，攪動居民中長貸、信託兌付、地方財政，而在看起來熱火朝天的汽車消費市場，同樣暗流湧動。繼上汽、奇瑞、蔚來、零跑等本月以來紛紛祭出降價、補貼的促銷招數，1月曾搶先挑起價格戰的特斯拉，今起再下調內地Model Y長續航版及高性能版起售價至30萬元、35萬元門檻以下，勢再掀中高端電動車價格戰的血雨腥風，拖累國產之王比亞迪半日急挫7.5%。


　　因重磅會議而單日（7月25日）暴力拉升的A股、港股雙雙跌回會議前，除了下半年預期中的進一步降準，更多刺激何時將至？若看看銀行的淨息差，以及「精準有力實施宏觀調控」的表述，無論是大力度下調存量房貸還是大規模發放一次性消費券，都顯得可望而不可及。如同諾獎得主克魯格曼最新所指，中國這個超級大國所面對的系統性問題，理想情況下，將通過推動長期需要的改革，令家庭獲得更多收入來解決。

 

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