【FOCUS】美債掀風雲，中國「再部署」

看聯儲如何變臉……自7月議息會議不再預期衰退，10年期及30年期美債殖利率，周四（17日）分別逼近2007年及2011年以來最高；大流行前長期高於美債且走勢亦步亦趨的中國10年期國債殖利率，再失守2.6%。隨著美國財政部預告新債發行井噴，以及聯儲靜雞雞持續縮表，美債息恐仍未見頂，最終會否反噬自身？



大買家退場，債息升不停



連續第三年在10年期美債撞得頭破血流的債市買家，仍在不遺餘力地買買買；據EPFR Global統計，截至上周，美債投資基金今年以來錄資金流入1270億美元，商品期貨交易委員會(CFTC)數據另顯示，資產管理公司的美債期貨多頭頭寸上周增至紀錄高位。背後驅動力或來自，債價低見16年低位，無風險利率高達逾4%，扣除通脹預期的實質利率更創14年高。



不過，美債昔日的大買家中國，過去11個月以來（去年8月至今年6月），其中10個月都在減持，最新持倉錄8354億美元的14年新低。此外，在大流行初期大舉入市的聯儲，截至昨日的最新投資組合（包括美國國債、MBS）報7.56萬億美元，相當於較去年5月的8.55萬億美元峰值縮水近萬億美元。





衝擊抵押貸款及華府開支





兩大買家卻步，疊加美國財政部月初預告「未來幾季可能有必要進一步逐步提高發行規模」，美債殖利率恐仍未見頂，前財長薩默斯就押注，10年期美息未來料上試4.75%。



債息愈升愈有，首當其衝是美國人的抵押貸款利率最新突破7%，跟三年前低至3%以下相比，美國現房的中位價卻由29.4萬美元飆升至41萬美元；若假設首付20%不變，月供款由之前的990美元翻倍至2202美元。另一顯而易見的衝擊則是聯邦政府的利息支出，據國會預算辦公室預測，2023年度淨利息成本總額將達6630億美元，2024年7449億美元，繼而2033年達到1.4萬億美元；而此尚未考慮逾四成的公眾持有債務將於一年內到期，和未來中標利率繼續上行的風險。





國務院重申完成全年目標





換言之，「不可持續」四個大字寫在華府的赤字薄上，最新會議紀要變本加厲放鷹的聯儲是否口是心非，未來數月將見分曉。



值得留意的是，周四召開的中國國務院全體會議首次提出，「對做好下一步工作進行再部署、再推進，確保完成全年目標任務」，「要大力提升行政效能，為完成各項任務提供有力保障」以及人行貨幣政策執行報告首提「堅決防範匯率超調風險」，政策進入集中落地期，會否令背道而馳的中美債息重新同步，並推動人民幣見底回升，拭目以待。

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載