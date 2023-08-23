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【FOCUS】「虧損王」終盈利，快手拼內容「留量」

23/08/2023

　　2021年2月上市前「一手難求（超購近600倍）」的快手（01024），終於甩掉「虧損王」的帽子，第二季净賺14.8億元人民幣（去年同期巨虧31.7億元），平均日活躍用戶（DAU）按年升8.3%跑贏淘寶6.5%的增速。快手業績大翻身，秘訣指向以扶持優質創作者連接「內容場」和「交易場」，進而打造半熟人社區來「留量」。



斥重本扶持優質創作者



　　淘天、京東、拼多多；抖音、快手、小紅書；還有騰訊視頻號……當內地5G用戶突破12億，電商、短視頻巨頭昔日的「流量」之爭，正進化為如何「留量」，而答案無一不指向內容價值。

 


　　有「短視頻第一股」之稱的快手公布最新業績，除了季度首次扭虧為盈，日活、月活用戶分別錄3.76億、6.73億刷新高，帶動二季度電商GMV（交易總額）按年勁升39%至2655億元。從依靠「小鎮青年」流量發家，到儼然有電商黑馬之姿，表面看是高毛利率的線上營銷服務收入（廣告）收入按年勁升三成，背後則是快手不惜重本扶持優質創作者建立內容生態，為商品和社區提供載體，重構用戶的消費決策和體驗，留住更多活躍老用戶。

 

 


　　快手本月較早時透露，過去一年，有超過2200萬人在平台獲得近900億元收入；預計未來一年，為平台創作者實現變現逾千億元。

 


馬斯克擬奇招增吸引力



　　除了鼓勵創作者，快手自己亦搞作多多。除了6月借「球王」梅西中國行播出獨家專訪，吸引最高近600萬人在線觀看；7月直播歌手蔡依林演唱會，再創695萬人在線觀看新高；並宣布獲得9月杭州亞運視頻點播及短視頻權。按快手CEO程一笑的講法，普通用戶開始或是受某些內容吸引，但長期留下來還是因為信任、溫度和陪伴的感覺。

 


　　走同樣策略的還有以「電商直播鼻祖」自居的淘寶，淘天集团CEO戴珊5月就指，要從交易走向消費、走向生活；具體做法包括積極引入內容型主播，以及鼓勵賣家將商品短視頻化，目的是令消費者「全生命周期價值」最大化。

 


　　說到從爭奪「流量」到爭取「留量」，近日面對改名後下載量節節下跌的社交媒體X（Twitter）老闆馬斯克更突發異想，擬將所有在X上分享的新聞鏈接刪除標題及提要，而僅顯示主圖，並呼籲「想要更多寫作自由和更高收入的記者應該直接在本平台發布」。讓用戶在平台花費更多時間，從快手到淘寶到X，異曲同工。

 

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