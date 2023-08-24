【FOCUS】頭號AI「軍火商」，英偉達領風騷

AI一出，誰與爭鋒。5月語驚四座的「老黃（黃仁勛）」，借英偉達（Nvidia）最新業績揭盅，證實之前「110億美元」的預測實屬保守。乘著第二季按年飆升171%的135.1億美元營收、第三季160億美元（上下浮動2%）營收預測的東風，公司股價周三（23日）盤後一舉突破500美元大關，獨自憔悴的或只剩從去年底起清倉式減持的「木頭姐」。





年初至今升222%，木頭姐黯然





2023開年至今風頭最勁的股票，非有「頭號AI軍火商」之稱的黃仁勛領銜的英偉達莫屬。截至隔夜收市，累計漲幅222%，市值穩坐第五把交椅（1.16萬億美元）。一股風行，帶動美股人工智能概念相關股票，年初至今同跑贏標普500指數62個百分點。

黃仁勛斷定，運用生成式人工智能的競賽已經開始。



盡管市盈率高達近245倍，但黃仁勛斷定「我們正處於一個新的計算時代」以及「運用生成式人工智能的競賽已經開始」，足證英偉達業績、股價雙雙爆發式增長未到盡頭。2月曾形容該股「估值太高」的「木頭姐（Cathie Wood）」，旗下方舟系列基金最新僅持有英偉達約10萬股，遠低於去年10月的130萬股。



何解英偉達高估值下升勢仍不可阻擋？玄機指向爆炸性需求。看看其核心業務「數據中心」收入，第二季井噴至10.3億美元，幾乎相當於去年首三季的總和；公司據報擬將旗艦產品H100 GPU明年的出貨量提升至少三倍至150萬顆。



數據中心轉型，需求勢未見頂





勿小看此款被稱為「人工智能工廠引擎」的晶片，寬度不及瑞士軍刀大小，卻雲集800億個晶體管，從ChatGPT到亞馬遜/谷歌/微軟的雲，從戴爾到聯想，全部建基於此。作為AI基礎架構的DGX H100系統，每台包含8顆H100 GPU，晶體管總數更高達近萬億。

H100晶片寬度不及瑞士軍刀大小，卻雲集800億個晶體管。



正正因為此，即使後來者眾多，包括老牌Intel、AMD斥資數十億美元研發直追，亞馬遜、谷歌躍躍欲試自家造，初創公司Tenstorrent、SiMa.ai等大手募資，但Nvidia的業界霸主地位料暫無人能撼，何況其僅二季度的研發支出就達20億美元。



對於人工智能的下一步，黃仁勛就指，全球價值萬億美元的數據中心，正在向加速計算（accelerated computing）和生成式人工智能（generative AI）轉型。無獨有偶，北約3月發表的《未來十年（2023-2043）科技趨勢》將人工智能列為九大優先技術創新領域之首，並特別強調兩大發展方向－－利用數據和統計學的機器學習，以及基於算法和生物學神經網絡的深度學習。由此可見，人工智能晶片行業市場規模遠未到頂。

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