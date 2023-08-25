【FOCUS】「全球南方」聲音漸響，利益交錯考驗初心

隨著金磚五國（BRICS）自2010年來的首次擴容，「全球南方」的聲音日漸響亮，不但地緣觸角遍及亞歐、拉丁、非洲、中東，從資源儲量到GDP、人口實力皆不容小覷。不過，盤根交錯的地緣和經濟利益，都考驗未來挑戰「美國優先」和「美元武器化」的初心。



歷史性擴容，新成員各有看點



2023金磚峰會最後一日（24日），備受矚目的懸念由東道主南非總統拉馬福薩揭盅－－經過艱巨談判，5個成員國（中國、印度、巴西、俄羅斯、南非）終於就擴容達成一致，邀請沙特、阿根廷、埃及、埃塞俄比亞、伊朗、阿聯酋6國加入，成員資格將於2024年1月生效。

金磚國家從5變11，被中國最高層形容為「歷史性」。(AP)



金磚國家從5變11，被中國最高層形容為「歷史性」，其中沙特、伊朗的加入，更被視作東西陣營對峙自俄烏戰爭以來加劇後，東方陣營的勝利，尤其是對明年將擔任峰會主席國的俄羅斯而言，勢將是面對當下孤立的巨大機會。



鑑於南非官員早前透露，有逾40國表示有興趣加入，為何最終確定上述6國？首先是沙特、伊朗、阿聯酋，三國石油儲量約佔全球近32%，而中國、印度則位居石油消費增長最快國家首二。再看阿根廷，這個昔日「世界十大強國」雖面對政治分裂、本幣暴貶，但面積雄踞拉美第二（僅次巴西），更是一帶一路在拉美的重要節點。然後是埃及，除了是中東人口最多的國家，更坐擁蘇伊士運河要道。至於窮得叮噹響的埃塞俄比亞，地理位置被形容為「非洲之角」，平均年齡低至20歲以下，每年有多達200萬人進入勞動力市場。





反「美元武器化」或說易行難





據高盛最新預計，金磚成員國之一的中國，2035年將超越美國成為全球第一大經濟體，2050年GDP更將達41.9萬億美元；其他成員到2050年的GDP，印度22.2萬億美元，巴西4.9萬億美元、俄羅斯4.5萬億美元、埃及/沙特各3.5萬億美元、埃塞俄比亞1.6萬億美元、阿根廷/南非各1.4萬億美元，8國總和跑贏英美。

高盛認為，沙特加入金磚國家將是一件「大事」。(AP)



頭頂「全球南方」光環的「新金磚」實力不容小覷，且大有因美國霸權而空前團結之勢，但未來要擴大經濟合作乃至地緣影響力都挑戰重重。以「舊金磚」的代表作、2015年成立的新開發銀行（NDB）為例，今年仍致力將當地貨幣佔比提升至30%（相當於大部分貸款仍為美元）。



此外，印度是美國主導的QUAD（四方安全對話）成員之一，並加入《阿爾忒彌斯協議》，有意跟中俄在太空對著幹；埃及、阿根廷、巴西皆份屬MNNA（主要非北約盟友）；沙特和美國雖然暗地較勁，但戰略夥伴關係長達逾80年……換言之，盤根交錯的地緣和經濟利益，或考驗未來挑戰「美國優先」和「美元武器化」的初心。

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