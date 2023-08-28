  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】A股減半印花稅，港府還在等甚麼

28/08/2023

　　A股再打響3000點保衛戰，鮑公周末借Jackson Hole年會續出口術絞殺新興市場之際，北京祭出重磅組合拳，其中最矚目當推時隔15年首次調降股票印花稅，刺激港股、A股周一（28日）半日分別飆升1.7%、2.3%，十年期國債收益率亦急彈1.4%。中央就「活躍資本市場」出大招，印花稅貴絕全球的香港還在等甚麼？



重磅組合拳連環出



　　繼央媽等三部委周五（25日）時隔9年首次明確首置「認房不認貸」後，財政部、稅務總局、中證監周日（27日）再接再厲出招，宣布減半徵收證券交易印花稅（由0.1%降至0.05%），下調證券融資保證金最低比例至80%，階段性收緊IPO節奏，規範上市公司控股股東減持行為，限制再融資節奏及用途等。

 

 

 


　　消息一出，恒指今早跳空高開3.1%，滬指更暴力高開近5.1%，坊間甚至笑言，前者走勢應了年初「CLSA證券風水風水」的8月見底反彈預測。


　　如何評估今次印花稅減半的「藥效」？回看上兩次印花稅調降－－2005年1月23日由0.2%降至0.1%，滬指於其後首個交易日升逾1.7%，接著上落輾轉到2月，企上1300點的全年最高，惟6月暴瀉至全年最低的998點。最近一次是2008年4月24日由0.3%降至0.1%，滬指於其後首個交易日狂飆近9.3%，接著企上3800點，惟其後直插至10月底的1664點才見底。

 

大招扭預期勢有來


　　有何啟示？簡而言之，降印花稅短期無疑提振交易情緒，但要催生長期牛市，還需更多更大的政策刺激。以A股由2005年6月998點的至暗谷底，一飛衝天至2008年10月6124點的高光時刻為例，大背景是人民幣升值周期下的資金流入潮，以及股權分置改革下的基金熱。


　　此外，A股由2008年10月1664點的海嘯底，到2009年8月直逼3500點，大背景則是2008年底時任總理溫家寶的「4萬億」大計，疊加央媽連續5次減息及4次降準。


　　無獨有偶，官媒《中國日報》昨日引述全國政協委員、北京大學社會科學部部長龔六堂指，宏觀經濟政策應從多次小幅調整，轉變為充分利用政策空間，例如「一次減息50基點，可能比五次減息10基點更能顯著影響市場預期。」


　　如本欄早前所言，國務院全體會議本月17日首次提出，「對做好下一步工作進行再部署、再推進」，未來數月政策勢進入集中落地期，印花稅減半必然不是最後一個大招。



加稅兩年得不償失



　　中央不惜組合拳展示「活躍資本市場」，「確保完成全年目標任務」的政策意圖，凡事「研究研究」的港府又當如何？好消息是，特首昨日已主動宣布由財爺成立小組，就「如何增加本港股票巿場流動性」，在10月25日他宣讀《施政報告》之前提供意見。

 

 

 


　　事實上，看看官員直到7月仍企硬稱「調高股票印花稅不影響港股交投活動」的主要理據－－今年首季港股日均成交額，與實施新稅率之前一年（2020年）的日均成交額相若，不難發現相當牽強。


　　港股年初至今的日均成交額，若以一季度、二季度、最新7月看，分別為1280億元、1030億元、1023億元，下降趨勢不容置疑，跟2020年的1295億元日均成交額，差距愈拉愈大。另據證券及期貨專業總會測算，港府上調印花稅兩年，此項收入卻不增反減，與早前估算每年可增收120億元，可謂南轅北轍。立即下調港股印花稅，不宜再等！

 

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

72.850

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.530

異動股

01919

中遠海控

7.640

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 72.700
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.530
  • 01919 中遠海控
  • 7.640
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 87.100
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 134.000
股份推介
  • 02020 安踏體育
  • 86.500
  • 目標︰$96.00
  • 06608 百融雲－Ｗ
  • 9.610
  • 目標︰$14.00
  • 02276 康耐特光學
  • 5.400
  • 目標︰$6.533
  • 01833 平安好醫生
  • 19.260
  • 目標︰$19.00
  • 01929 周大福
  • 11.800
  • 目標︰$13.80
人氣股
  • 03333 中國恒大
  • 0.350
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.500
  • 00700 騰訊控股
  • 327.600
  • 00388 香港交易所
  • 299.600
  • 00001 長和
  • 41.400
報章貼士
  • 00560 珠江船務
  • 0.830
  • 目標︰--
  • 02411 百果園集團
  • 5.560
  • 目標︰$6.20
  • 08391 基石科技控股
  • 1.000
  • 目標︰$1.26
熱炒概念股
即時重點新聞

28/08/2023 12:14  《午市前瞻》政策有利止血惟需經濟數據支持，港交所料第四季改善

28/08/2023 12:15  建滔集團中期純利跌42%至13.9億元，中期息連特息派66仙

28/08/2023 12:08  恒指升304點報18260，碧桂園升近9%，新奧能源跌逾3%

28/08/2023 10:52  【國際要聞】日韓首腦民望受福島核污水排海影響，岸田跌至26%

28/08/2023 11:42  《魚缸博客》大市氣氛改善，博恒大不如吼國藥

28/08/2023 07:53  【北水炒Ｄ乜】淨流入３３﹒８６億元，買美團沽快手

28/08/2023 08:24  【大行炒Ｄ乜】中國神華績後獲上調目標價，青島遭里昂狠削１４％

25/08/2023 10:11  《嚟緊炒Ｄ乜》京東健康中期業績不俗，中線目標價６０銀

28/08/2023 11:40  《財資快訊》美電升報７﹒８４４４，一周拆息較上日跌４０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

A股印花稅減半，券商股內險股港交所曾飆升，可追入短炒？
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】A股減半印花稅，港府還在等甚麼
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》政策有利止血惟需經濟數據支持 港交所料第四季改善
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

香港小姐2023 | 「是非港姐」莊子璇奪冠！王怡然成雙料亞軍
人氣文章

時事要聞

夏日水上意外頻 睇片自學隨時玩命 一般佔全年個案8成 專家促加強監管
人氣文章

娛樂情報

香港小姐2023 | 「是非港姐」莊子璇奪冠！王怡然成雙料亞軍
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fly with Luna．夏月

同父母自由行：10個和父母出遊實用小秘訣！除了自駕遊還有哪些出行方法？一個小法寶輕鬆安排行程！
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

來自米蘭的Vintage Vibe： Massimo Alba 2024 Spring Collection，瀰漫詩意的高級時裝
人氣文章

Art & Living

九月藝遊：從具體派、朦朧體到當代藝術，在炎熱的高溫下鑽進畫廊，從中尋一絲靈感與清涼
健康好人生 Health Channel
人氣文章
從學習棋藝領略做人之道
人氣文章
情願不情願也要做？單為生育的性愛，只會成為夫妻關係的缺口
人氣文章
牛油果代替牛油健康好多？告別高脂、降壞膽固醇！一日吃多少為之適量？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/08/2023 14:22
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/08/2023 14:23
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/08/2023 14:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/08/2023 14:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話28/08/2023
A股印花稅減半，券商股內險股港交所曾飆升，可追入短炒？
人氣文章FOCUS28/08/2023
【FOCUS】A股減半印花稅，港府還在等甚麼
人氣文章財經熱話28/08/2023
《午市前瞻》政策有利止血惟需經濟數據支持 港交所料第四季改善
人氣文章財經熱話28/08/2023
【恒大危機】停牌年半後復牌，現為最後逃生門？
人氣文章香港要聞28/08/2023
東隧實施「易通行」首個工作天，交通大致暢順
人氣文章開市Good Morning28/08/2023
溫傑：恒指屬跌後反彈，如重返18513點可上望萬九關
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】臨近鬼節一定係聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？

【etnet chill賞你】賞「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金