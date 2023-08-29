【FOCUS】「四腳之亂」謀「三人歸心」，郭台銘去馬參選

國民黨「徵召」的侯友宜民調支持度低迷之際，5月信誓旦旦「會盡最大努力支持侯市長勝選」的億萬富翁郭台銘，周一（28日）正式宣布以獨立身份參選，欲以「四腳之亂」推動在野三人「整合歸心」，硬撼民調遙遙領先的民進黨參選人賴清德。但一邊是失信於「百年老店」國民黨，另一邊是面對以「朕」自居的柯文哲，「企業家主政」的算盤能否打響恐難料。





高喊下架民進黨，或攤薄泛藍選票





72歲、坐擁約74億美元身家的鴻海集團創辦人郭台銘，兩度角逐國民黨初選皆鎩羽而歸（2019年敗給韓國瑜），在「賣關子」數周後，終於宣布去馬投入2024年選戰，而記者會選址位於中山南路的國民黨前中央黨部大樓舊址，正對「總統府」，被指是顯示「下架民進黨」的決心。

郭台銘宣布獨立參選，被國民黨斥作背信棄義。(AP)



台灣選戰驟然由「三雄之爭」變「四腳之亂」，首當其衝的自然是跟郭一樣同屬泛藍的侯友宜。對此，國民黨表示「極度遺憾」之外，更警告黨內人等不得為郭台銘輔選。台媒最新民調顯示，綠營的賴清德、白營的柯文哲、泛藍的侯友宜及郭台銘，支持度分別為39.1%、17.7%、16.3%、12%。



對於郭台銘放言「要代表主流民意，予以整合藍白兩黨」，有老四併吞老二老三之嫌，他就指，自己還沒宣布參選，支持度就超過10%，相信正式參選後會一路上揚。



經濟風雨飄搖，誓言20年超新加坡





何解郭台銘有如此信心？看看他的主打承諾：為台海帶來未來50年的和平，為兩岸建立深厚的互信；讓台灣20年內超越新加坡，成為人均GDP最高的「亞洲首富」等。



乍一聽，似乎頗具吸引力，尤其是當眼下的台灣經濟風雨飄搖。就在一周多前，主計總處下調台灣全年GDP預測至1.61%，為8年最低；跟出口連錄11個月縮水一致，半導體代工巨頭台積電最近預測，全年營收料現2009年以來首次下降。

郭台銘明確反對向美國購買武器，勢成為綠營的重點攻擊目標。(AP)



不過，相比民進黨政府剛剛大幅增加明年的軍事預算至139億美元及29.7億美元特別預算購買戰鬥機等，柯文哲揚言「組織黑客對大陸發動網絡戰，攻擊高鐵和銀行系統」，侯友宜主張維持「不統、不獨、不武」的馬英九時代現狀，郭台銘明確反對向美國購買武器，勢成為綠營的重點攻擊目標。



下月中需揭盅副手人選，侯柯未知



現時的懸念是，宣布獨立參選的郭台銘，能否在9月17日登記副手人選時間死線前說服侯、柯二人跟自己整合，以及能否在11月2日前收集29萬人聯署簽名（相當於登記選民的1.5%）。



不過，以國民黨對郭氏「違背承諾」的憤怒，以及侯友宜確定於9月14日至21日訪美八天看，國民黨選擇向郭台銘讓步的機會相當低。而柯文哲方面，作為在野參選人的民調支持度最高者，又是私底下以「朕」自居、公開稱「自己選不上，台灣會完蛋」的「柯神」，會否甘居「霸氣總裁」之下亦是未知之數。



最戲劇化的結果會否是柯文哲、侯友宜聯手，令郭台銘邊緣化？2024年選戰都注定險象環生、七國咁亂。

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