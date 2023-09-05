【FOCUS】慕尼黑車展揭幕，「BAC」新勢力崛起

一年一度的慕尼黑車展（IAA Mobility）周二（5日）揭幕，造車新勢力雲集的中國，一躍成為僅次德國的第二參展國。不單比亞迪的王傳福、寧德時代的曾毓群、蔚來的李斌、長安（下有「深藍」品牌）的王俊、零跑的朱江明齊為座上賓，更有多款車型首發及開放試駕，盡顯進軍歐洲野心。「BAT（百度、阿里、騰訊）」之後，「BAC（比亞迪、埃安、寧德時代）」正崛起。



SEAL U及C10車型歐洲首發



8月銷量井噴的國產新能源車，誓要闖出更廣闊天地。按銷量計，排名前三的比亞迪、埃安、理想，分別錄27.44萬輛、5.21萬輛、3.49萬輛，按年分別增56%、143%、663%，且全數實現盈利。乘此東風，比亞迪今次借IAA展示6款車型，包括歐洲首發的SUV SEAL U，德國售價44900歐元起，競爭對手直指特斯拉Model 3。

比亞迪今次借IAA展示6款車型，包括歐洲首發的SUV SEAL U。



上月銷量排名第7、8的初創企業零跑及老行尊理想，則將分別展示SUV C10及旗艦產品P7、G9；上汽旗下MG、吉利旗下Lotus、Polestar亦亮相。此外，IAA周三（6日）將舉行主題論壇，王傳福、曾毓群、王俊、李斌、朱江明將分別就「如何加速新能源汽車全面市場化」發表演講。



就在周一（4日），電池巨頭寧德時代於IAA宣布，年底在中國初步量產新型磷酸鐵鋰(LFP)電池，充電10分鐘即可行駛400公里，稍後將把生產線擴展至德國和匈牙利。





行業成資金新寵，陰影未消





繼年初取代日本成為全球最大汽車出口國後，中字頭電動車企摩拳擦掌進軍歐洲之勢，正令一眾以燃油車起家的老牌車企如臨大敵。大眾汽車首席執行官直認，必須在電氣化、數字化、互聯化方面加快步伐。

初創企業零跑展示SUV C10，上半年淨虧損至逾22.7億元。



從汽車生產到電池製造，新能源車產業興興向榮，亦令其成為資金新寵。就在7月，阿布扎比基金、大眾汽車分別斥10億美元、7億美元入股蔚來、小鵬，近日再傳出歐洲車企Stellantis擬投資零跑。至於上市融資，除了獲確認境外上市備案的極氪、擬明年登錄科創板的埃安，另有為蔚來提供最高續航達1000公里電池的衛藍新能源，同計劃2025年上市。



「BAC（比亞迪、埃安、寧德時代）」領銜王者之師，但淨虧損、價格戰、產能過剩等陰影仍揮之不去。以蔚來為例，盡管8月銷量位居第5，但上半年累計巨虧逾109億元。另據商品研究機構CRU估算，中國超級電池工廠產能到2030年將增至逾4200吉瓦時，恐超出國內需求的1.5倍。

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