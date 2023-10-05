  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】債息一路狂飆，衰退怪獸甦醒

05/10/2023

 

　　一路狂飆的美債孳息，正如同高懸的達摩克利斯之劍，隨時墜下直刺美聯儲「軟著陸」的金色泡泡。最奇特是，面對10年期、30年期長債息愈升愈有，背後原因卻撲朔迷離，足見市場已「亂晒大龍」，而多個跡象顯示，蟄伏的「衰退」怪獸正在甦醒。

資金成本高企，銀行、股市脆弱

　　全球資產定價之錨－－10年期美債孳息周二（3日）一度突破4.8%的16年新高，但從「鱷王」達里奧到摩通大佬戴蒙，都押注下一步將邁向5%。債息升不停，首當其衝是長債價格幾乎腰斬，平均美債價格更直逼42年低點，恐損害銀行、險企、養老基金等資產負債表，其中僅美國銀行業未實現損失（unrealized losses）總值，第三季就或升至創紀錄的7000億美元。

 

債息高企推高政府、企業、消費者等所有人的資金成本。


　　其次，債息高企推高所有人的資金成本，隨著美國30年期抵押貸款平均利率從一周前的7.55%升至最新逾7.8%，信用卡利息中位數企上24%，美國8月新建住宅銷量及9月信用卡支出雙雙放緩，信用卡債務拖欠率則上升。此外，彼得森基金會最新預期，長期利率走高，或令未來十年美國債務利息開支多增1萬億至3萬億美元。


　　再者，短期無風險回報高逾5%將促使資金流出股市，大量湧入短債和貨幣市場基金，無獨有偶，蘋果執行長Tim Cook剛剛減持了51.1萬股蘋果股票，稅後價值約4100萬美元，兩位高級副總裁亦分別沽出1130萬美元股票。有機構甚至預期，現時10年期債息走勢跟1987年高度相似，而當時債息狂飆最終觸發10月美股「黑色星期一」。


眾說紛紜市場無符，不祥之兆多

　　那麼，到底是何原因令債息在緊縮周期近尾時異常走高？分析或指向對沖基金創紀錄的美債空頭頭寸，或指向聯儲官員接連強勢放鷹，或指向華府瘋狂發債舉動喚起「債券義和團（bond vigilantes）」重出江湖，甚至指向年初至今累計減持美債658億美元的中國。

 

美國經濟衰退與否，到底是誰估得中結局？


　　即便眾說紛紜，都似難以準確解釋10年期美債孳息何以大幅偏離價值模型，而隨著其與2年期美債孳息的倒挂從7月的高達108基點降至最新的32基點，「新債王」岡拉克示警稱，美債曲線迅速「去倒挂（de-inverting ）」正發出衰退警報。此外，同樣跟衰退息息相關的卡車司機僱傭人數下降、道指公用事業指數跌破40個月移動平均線、隔夜油價突然閃崩等，都齊閃現不祥之兆。


　　當聯儲工作人員於7月放棄衰退預測，而國債孳息倒挂預示明年最有可能出現衰退的時間為5月（機率70.9%），84%的企業執行長聲稱為未來12-18個月出現衰退而準備，到底是誰估得中結局？

 

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

70.250

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.360

異動股

01919

中遠海控

7.690

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 70.200
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.360
  • 01919 中遠海控
  • 7.700
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 68.250
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 125.300
股份推介
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.620
  • 目標︰$0.75
  • 01836 九興控股
  • 8.080
  • 目標︰$8.70
  • 03306 江南布衣
  • 10.360
  • 目標︰$10.70
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 8.070
  • 目標︰$9.00
  • 02888 渣打集團
  • 70.700
  • 目標︰$80.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 301.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 81.700
  • 00001 長和
  • 40.400
  • 03690 美團－Ｗ
  • 107.000
  • 00388 香港交易所
  • 285.600
報章貼士
  • 00017 新世界發展
  • 15.200
  • 目標︰$16.80
  • 00564 鄭煤機
  • 7.270
  • 目標︰$7.60
  • 06979 珍酒李渡
  • 11.160
  • 目標︰$12.20
熱炒概念股
即時重點新聞

05/10/2023 12:06  《午市前瞻》北水回歸後有利恒指守穩萬七，地產股始終難長揸

05/10/2023 12:05  恒指半日升130點報17326，百威亞太升近5%，萬洲漲3%

05/10/2023 11:33  《魚缸博客》翰森製藥不妨小注買，中長線睇16銀

05/10/2023 11:19  【內房困局】香港法院批准融創中國(1918)境外債務重組計劃

05/10/2023 10:59  新一期居屋攪珠結果出爐，即睇首十個號碼！

29/09/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４１﹒２９億元，買美團沽中石油

05/10/2023 08:30  【大行炒Ｄ乜】野村跟進內險股；信義光能遭海通大劈目標價近三成

29/09/2023 12:37  《嚟緊炒Ｄ乜》新地大股東頻增持，長線目標價１１０銀

05/10/2023 11:53  《財資快訊》美電升報７﹒８２９５，一年期拆息維持５﹒１厘

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】債息一路狂飆，衰退怪獸甦醒
人氣文章

新聞>財經熱話

憂需求減弱油價挫逾半成，三桶油獲大摩唱好可低吸博反彈？
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》北水回歸後有利恒指守穩萬七 地產股始終難長揸
品味生活
生活
人氣文章

行政人員

AI革新未來工作方式！科企Workday Sole領先關鍵：有能力控制運作速度
人氣文章

逸趣談Teen．張逸

聆聽孩子的聲音
人氣文章

主場·日本．Katty

沖繩自由行｜實試5大靚景打卡cafe！星野集團無敵海景café/ 古宇利大橋靚景coffee to go/ 內海岸邊小店和式all day breakfast
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

PHILLIPS秋拍：奈良美智《不就是不》、劉野《最後的巴洛克》、Nicolas Party罕見油畫作品率先登場！
人氣文章

Beauty

節日聚餐過後消化不良？4個瑜伽動作幫助消化、緩解胃氣，新手也能做！
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

前度太好，現任甚麼都不及他？愈是喜歡比較，愈無法感受純粹的愛情
健康好人生 Health Channel
人氣文章
全球幸福感報告出爐！14個地方幸福感指數公開！香港人幾多分？香港打工仔因身心狀況缺勤日數第2多？
人氣文章
中秋節講八月十五！蜜桃臀唔易有？美臀之標準公開！性感健康腰臀黃金比例係XX！為擁有美臀超模明星可以去到幾盡？
人氣文章
咳嗽要分清乾咳、濕咳！有痰的咳嗽與脾胃濕有關！為甚麼吃川貝枇杷膏、蜂蜜愈食愈咳？即睇化痰止咳良方
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/10/2023 14:24
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/09/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/10/2023 14:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/10/2023 14:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章FOCUS05/10/2023
【FOCUS】債息一路狂飆，衰退怪獸甦醒
人氣文章財經熱話05/10/2023
憂需求減弱油價挫逾半成，三桶油獲大摩唱好可低吸博反彈？
人氣文章財經熱話05/10/2023
《午市前瞻》北水回歸後有利恒指守穩萬七 地產股始終難長揸
人氣文章國際動態05/10/2023
日本東電今晨已啟動第二次核污水排海
人氣文章財經熱話05/10/2023
【車股分析】新能源車企9月交付量理想，惟全年目標難實現？
人氣文章市場動向05/10/2023
大灣區青年發展論壇2023 多元共融　開創明天
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

填詞人因葵專訪！專寫奇怪歌？做填詞只係巧合？點解退出余力機構？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金