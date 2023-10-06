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【FOCUS】APEC東道主，三藩市一葉知秋

06/10/2023

　　中美元首據報「相當確定」將於11月APEC峰會期間舉行會晤之際，一則星巴克決定關閉當地7間門市的消息，再將峰會東道主三藩市（舊金山）推上風口浪尖。標榜「創新之城」，即將成為全球政經焦點，卻困於罪案失控、商業蕭條、無家可歸者隨處可見，如同甚囂塵上的美國衰退、動盪、崩潰論的縮影。而有「私募魔女」之稱的半夏投資創始人李蓓最新發文，預言美元將進入一段可能持續數年的貶值周期。


營商蕭條，罪案猖獗


　　第一條有軌電車，第一部點唱機，人工智能獨角獸Open AI的誕生地……繼「The City of Firsts」之後，三藩市再多一張閃亮名片－－APEC2023峰會東道主。不過，風光背後，是星巴克最新加入超市Whole Foods、百貨商場Nordstrom、服裝店Old Navy/H&M/Gap等之列，宣布關閉在當地的7間門店。隨著眾多知名連鎖零售店的退出，三藩市市中心的聯合廣場日漸蕭條，有機構甚至將其列為全美運作最差的城市。

 

三藩市約有7800名無家可歸者。(AP)


　　何解淪落至此？除了大流行下的在家工作（WFH）潮，觸發大量人口外流（三年約減少7%或6萬人），高昂的房價（中位數132萬美元）令街頭隨處可見無家可歸之人（約有7800人），最致命是濫藥、盜竊、槍擊等犯罪猖獗，而背後肇因則是加州2014年公投通過的「47號法案」，將某些盜竊、毒品犯罪從重罪降級為輕罪。


　　或許是為了配合APEC的召開，三藩市政府周三（4日）剛剛宣布一項計劃，允許無家可歸者在提交完整資格文件前，搬入數百套空置的補貼住房。不過，許多人寧願繼續露宿街頭也拒絕搬入，原因包括更方便出入或更自由濫藥。


內戰、衰退警告不絕


　　三藩市的崩壞，只是學界有關美國愈來愈脆弱的社會、政經生態的鏡子之一。繼進化人類學家Peter Turchin年中在其新書《End Times》警告，「精英過剩和民眾貧窮的循環，正走向暴力政治爆發」，歷史學家Neil Howe隨後在其《The Fourth Turning is here》一書中預言，「在2030年代中期之前的某個時候，美國將跨越一扇堪比過去危機（大蕭條與二戰、南北戰爭等）的歷史大門……可能爆發叛亂或內戰，或屈服於獨裁統治。」

 

李蓓預言，美元將進入一段可能持續數年的貶值周期。


　　就連身兼劍橋大學皇后學院院長的投資界大佬Mohamed A. El-Erian亦最新稱，如果國會功能失調進一步蔓延，如果聯儲尚未意識到前瞻性政策指導需要迅速適應經濟範式變化的現實，美國可能無法避免進入衰退。


　　無獨有偶，李蓓最新在其《美元黃昏》的文章中指，當前美債利率和美元的強勢，都是強弩之末，如同日落前的黃昏，最後的絢爛。　她表示，「麥卡錫的被罷免，讓我意識到（美元）拐點可能會提前……美國的財政赤字已經見頂，從支持實體經濟的角度，明年美國實體經濟將遭遇大幅的財政緊縮。」她預言，美元見頂後，可能是人民幣和中國股市進入牛市。


　　時值中美一個地產危機未解，一個財政赤字飆升，讓兩國關係重回正軌、共同應對挑戰，無疑是當務之急。但面對美國對華從「接觸+遏制」轉向「競爭+管控競爭」，且看拜登會否如中國國安部所言「拿出足夠誠意」。

 

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