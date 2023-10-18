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【FOCUS】中國經濟初現企穩，政策托底持續用力

18/10/2023

　　國際貨幣基金組織（IMF）周三（18日）甫下調中國2023年增長預測至5%（4月預測為5.2%），國家統計局即以「非常有信心」預告全年增長「保5」勝利在望。眼見三季度GDP定格4.9%（預期:4.5%），車市紅火帶動9月消費品零售總額錄今年以來單月次高，商品住宅銷售額亦見邊際回暖……「企穩」之說不脛而走，而政策托底仍未停止出招。


零售額單月次高，三大產品製造火爆


　　中國經濟韌性幾何？繼國慶黃金周國內旅遊日均創收逾94億元後，國統局今早揭盅的數據再顯示，9月社會消費品零售總額按年增5.5%（預期：4.9%），直逼4萬億大關，錄僅次6月的年內單月次高；伴隨比亞迪預告第三季盈利按年至少增逾六成，理想9月新車交付量刷新高，9月汽車銷售額上衝至4383億元，同錄年內單月次高。

 

9月社會消費品零售總額按年增5.5%，勝過預期的4.9%。


　　早前9月官方製造業PMI連續萎縮5個月後重回擴張區間，工業部門表現又如何？國統局就指，首三季計，太陽能電池、充電樁、新能源汽車產量分別增長63.2% 、34.2% 、26.7%；單看9月，規模以上工業增加值按年增4.5%（預期：4.3%），其中製造業增長5%。


　　再看固定資產投資，受房地產開發投資下降9.1%錄年內新低拖累，首三季增速續放緩至3.1%（預期：3.2%），不過高技術產業投資增11.4%，扣除房地產開發投資後的民間投資亦增9.1%。



樓市邊際回暖，取消地價上限有用意


　　至於備受關注的內房銷售，儘管寒冬未去，但就現邊際回暖。9月份商品住宅銷售額9393億元，按月大幅反彈近40%，錄三個月最高；商品住宅新開工面積、投資額亦錄三個月最高；商品房待售面積扭轉連續三個月攀升，略降至6.45萬平方米。

 

9月份商品住宅銷售額9393億元，按月大幅反彈近40%。


　　不過，首9月商品住宅銷售額仍跌3.2%，9月更按年縮水20%，要如何扭轉房價預期？自然資源部近日發文，建議取消地價上限、取消遠郊區容積率1.0限制就頗耐人尋味。


　　就前者而言，中心城區的稀缺地塊未來或逐步取消配建保障房、搖號等限制，而改以「價高者得」的方式，冀望通過核心地段的地價上漲甚至地王重現，改善房價下跌預期，增加一二線城市政府賣地收入；就後者而言，意味為郊區冷門地塊興建獨棟別墅、聯排豪宅等改善型住房開綠燈，或同樣有助創造新需求，支撐非核心城市地方政府的財政收入。



以貸換債+加推專項債，護航第四季



　　此外，繼人行三季度例會明言，「要持續用力、乘勢而上，加大宏觀政策調控力度」後，最新消息指，監管層已發文要求大型銀行協助地方政府「以貸換債」。儘管方案要求調整後的貸款利率，不得低於同期限國債利率（一年期約2.1%，十年期約2.7%）水平，但以AA-評級的三年期地方融資平台融資成本高達5.5%以上計，此番債務置換操作將有利地方政府大大減少利息成本。


　　加上全國人大常委會將於周五（20日）起開會審議提前下達明年新增地方債限額，坊間預期或新增5000億元專項債以谷基建，政策保底為第四季增長保駕護航，出招勢不會停止。

 

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